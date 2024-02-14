Удобный трансфер в Сочи
Индивидуальный трансфер в Сочи

Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт

Водитель встретит вас в Международном аэропорту Сочи (Адлер) и отвезёт по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет о городе-курорте и ответит на ваши вопросы.
Удобный трансфер в Сочи
Удобный трансфер в Сочи
Удобный трансфер в Сочи
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
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фев
18
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19
фев
20
фев
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даты

Описание

Организационные детали

  • Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
  • Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
  • Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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