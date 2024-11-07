Трансфер из аэропорта в Сочи на автомобиле Mercedes-Benz E-Class

Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Индивидуальный трансфер — это отличный вариант, чтобы начать отдых приятно и без неожиданностей! Водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу. А сама поездка пройдёт с комфортом и соблюдением всех правил дорожного движения.
Трансфер из аэропорта в Сочи на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
Трансфер из аэропорта в Сочи на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
Трансфер из аэропорта в Сочи на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 14:00

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

  • Пожалуйста, во время бронирования укажите номер рейса и название вашего отеля
  • Водитель встретит вас с табличкой на выходе из терминала и поможет с багажом. А затем довезёт вас, соблюдая меры безопасности и правила дорожного движения
  • В прохладном салоне автомобиля вас будет ждать бутилированная вода

Организационные детали

  • Стоимость указана за автомобиль в одну сторону до центрального района Сочи
  • По запросу организуем трансфер по другим направлениям (Адлер, Олимпийский парк, Красная поляна, Лазаревское и другие места Краснодарского края) — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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