Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
Вы побываете на знаменитом озере Рица, не замерзающем даже в самые холодные месяцы, и сможете покататься по нему на катамаранах, посетите пляж, каньон, ущелья и водопады. Сможете расслабиться в финской сауне и термальных источниках с горячей водой и целебной грязью. И, конечно, насладитесь местной кухней в уютных ресторанах и своём отеле.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Двухместное размещение в номерах категории «стандарт» (20 кв. м), «люкс» (50 кв. м) и «делюкс» (60 кв. м).
Питание. В стоимость тура включены завтраки и ужины в ресторане отеля, обеды во время активностей.
Программа тура по дням
Гагра, смотровая площадка и пляж Белые скалы
Встретим вас в аэропорту Сочи и увезём в Гагру. По пути сделаем остановку на смотровой площадке и устроим фотосессию на пляже с мраморными выступами Белые скалы. После размещения в отеле будет свободное время, можно набраться сил перед предстоящим путешествием в финской сауне.
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озеро
Сегодня отправимся на озеро Рица в окружении гор. Вода в нём меняет цвет в зависимости от времени года и при этом не замерзает даже зимой. Поэтому тут мы сможем покататься на катамаранах.
Затем заедем в захватывающий по красоте Юпшарский каньон, завяжем на память ленточки у водопада Девичьи слёзы и посетим Голубое озеро. На обед остановимся в Пацхе и отведаем кавказскую кухню. После вернёмся в отель и отдохнём.
Термальные источники, ущелье и водопады
После завтрака поедем на термальные источники. Будем купаться на свежем воздухе, сравним 6 бассейнов с водой разной температуры и целебной грязью, посетим гидромассажный душ. Также заглянем в живописное ущелье и к водопадам, узнаем, как работает водяная мельница, и пообедаем в уютном ресторане.
Завершающий день
Завтрак в отеле и сборы в дорогу домой. Мы не прощаемся с вами, а говорим «До новых встреч!».
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Сочи до КПП Псоу и обратно
- Трансфер от границы с Абхазией до отеля и обратно
- Проживание в выбранной категории номера
- Завтраки и ужины в ресторане отеля, обеды во время активностей
- Посещение банного комплекса
- Сопровождение опытным гидом
- Трансферы по программе на персональном автомобиле
- Входные билеты на локации
- Активности в соответствии с программой
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сочи и обратно
- Питание вне программы
- Услуги бара
- Дополнительные услуги, сувениры
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении в номере категории "стандарт" (20 кв. м). При двухместном размещении в номере категории "люкс" (50 кв. м) стоимость тура составит 39 500 руб. с человека, в номере категории "делюкс" (60 кв. м) - 41 500 руб. с человека
- При участии группы из 10 и более человек стоимость тура будет пересмотрена