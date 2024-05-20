Сегодня отправимся на озеро Рица в окружении гор. Вода в нём меняет цвет в зависимости от времени года и при этом не замерзает даже зимой. Поэтому тут мы сможем покататься на катамаранах.

Затем заедем в захватывающий по красоте Юпшарский каньон, завяжем на память ленточки у водопада Девичьи слёзы и посетим Голубое озеро. На обед остановимся в Пацхе и отведаем кавказскую кухню. После вернёмся в отель и отдохнём.