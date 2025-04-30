Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
Побывать в заброшенных городах-призраках, увидеть озеро Рица и устроить покатушки на джипах
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 15...
«Расслабимся в диком горячем источнике прямо под звёздами и погрузимся в культуру абхазцев вместе с местным гидом — Баталом»
58 000 ₽ за человека
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
«На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы»
62 400 ₽ за человека
Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
Подняться в горы по канатной дороге, полюбоваться озером Рица, морем и вечнозелёными пальмами
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 10:00-11:00
«Начнём день с посещения Кындыгских горячих термальных источников, купание в которых подарит заряд бодрости»
30 апр в 10:00
30 мая в 10:00
68 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Термальные источники»
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