Найдено 3 тура в категории « Термальные источники » в Сочи, цены от 58 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг Джиппинг в Абхазию 4 дня Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии Побывать в заброшенных городах-призраках, увидеть озеро Рица и устроить покатушки на джипах Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 15... «Расслабимся в диком горячем источнике прямо под звёздами и погрузимся в культуру абхазцев вместе с местным гидом — Баталом» 58 000 ₽ за человека На машине 5 дней Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр Начало: Аэропорт Сочи, 14:00 «На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы» 62 400 ₽ за человека На машине 7 дней Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи Подняться в горы по канатной дороге, полюбоваться озером Рица, морем и вечнозелёными пальмами Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 10:00-11:00 «Начнём день с посещения Кындыгских горячих термальных источников, купание в которых подарит заряд бодрости» 68 000 ₽ за человека Все туры Сочи

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Термальные источники»

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