Завтракать с видом на горы, побывать в маленькой русской Швейцарии, испытать себя в горных походах и погрузиться в мир удивительной природы. Все это – в туре на Красную Поляну. Вы пройдете горными тропами, посетите горные озера, реки, водопады и смотровые площадки, покатаетесь на джипах и канатных дорогах. Не удержитесь от множества фотографий фоне Кавказских гор на закате, рассвете и полуденном солнце.

Программа тура по дням

1 день Красная Поляна, Ефремовский кругозор

Заезд в гостиницу (гостевой дом, Красная Поляна). Встреча с гидом (16:00). Инструктаж по безопасности. Вводная беседа о климатических, культурных и территориальных особенностях курорта. Знакомство с инфраструктурой Красной Поляны. 16:00 Отправляемся на пешеходную экскурсию на Ефремовский кругозор. С высоты смотровой площадки Вам открывается панорама Красной Поляны, окрестных гор, горнолыжных курортов. Эта смотровая точка лучшая видовая площадка в окрестностях поселка. Возвращаемся в гостевой дом. Ужин. Свободное время.

2 день Водопад Кейву

Завтрак в гостинице. Выход на маршрут в 10:00. Сегодня мы отправляемся к водопаду Кейву. Тропа проходит в буковом лесу, она постепенно набирает высоту над посёлком и приводит к живописному водному потоку. Если подняться по тропинке чуть выше – под самую скалу можно увидеть памятную табличку, посвященную инструктору Краснополянской турбазы Эльмару Яновичу Кейву. Обед-пикник на лесной полянке. Возвращаемся на турбазу. Здесь можно отдохнуть, а самые стойкие имеют возможность съездить в Адлер и искупаться в Чёрном море, погулять в Олимпийском парке и восхититься вечерним шоу фонтанов или посетить один из Спа комплексов Красной Поляны. Завтрак в гостинице. Выход на маршрут в 10.00.

3 день Северный кругозор

Завтрак в гостинице. Продолжаем воплощать программу «Отдых на Красной Поляне». Вы поднимитесь в альпийскую зону джипом (Russian jeep – УАЗ), побываете среди высоких трав, увидите окрестные горные вершины с высоты смотровой площадки Северного кругозора, 1800 метров над уровнем моря. Чугуш, Фишт, Пшехо-Су, Чура, Псеашхо, Аибга как на ладони. Обед на маршруте, готовят туристы на газовых горелках. После по горной тропе среди Хмелевских озер спускаемся в посёлок Красная Поляна. По пути заглянем познакомиться с древней культурой мегалитов – дольменным комплексом Красной Поляны. Каменные сооружения в верховьях посёлка ровесники египетских пирамид. Поздно вечером возвращаемся в отель. Восхищает их мощь и древность, а предназначение до сих пор интригует всех туристов. Завтрак в гостинице. Обед на маршруте, готовят туристы на газовых горелках. Длительность похода 8-9 часов.

4 день Зоопарк Кавказского заповедника

Сегодня у нас день-light. Отдыхаем от интенсива, релаксируем, но проводим время не менее весело. Экскурсия в настоящий зоопарк Кавказского заповедника, где в огромных вольерах живут представители местной фауны: волки, лисы, рыси, смешные енотики, дикие коты и даже красавец зубр кавказский. Здесь им комфортно и уютно. Зарядившись позитивом отправляемся на экстремальное (совсем чуть-чуть экстремальное) приключение. Вас ждет полоса препятствий панда-парка. С помощью настоящего альпинистского снаряжения Вы преодолеете веревочные мосты, дорожки над пропастью, ощутите себя в роли Тарзана. Это совсем не страшно, а очень увлекательно! Затем мы прогуляемся по набережной реки Лаура на территорию горнолыжного курорта Газпром, где Вы сможете продолжить этот день самостоятельно. Здесь располагается развлекательный комплекс Галактика. Под одной крышей современного здания собраны аквапарк, боулинг, бильярд, рестораны, кафе, кинотеатр, образовательный центр «Уникум», каток и даже выполнена инсталляция космического корабля. Наш гид познакомиться Вас с инфраструктурой комплекса и организует, при необходимости, входные билеты на мероприятия. В стенах «Галактики» можно провести ни один час, а затем встретить закат с видом на горы Кавказского хребта на крыше развлекательного центра под аккомпанемент струй романтичного фонтана. Завтрак на турбазе. Выезд на программу в 10:00. Длительность экскурсии 4-5 часов.

5 день Бзерпинский карниз

Завтрак в гостинице. Выезд на программу в 10:00. Вы отправляетесь на двухдневный маршрут с ночевкой в палатках, проходящий на территории Кавказского заповедника. Палатки, продукты несем с собой. Путешествие начинается от канатной дороги «Альпика сервис» – скоростная кабинка домчит Вас до «Приюта Пихтовы», от сюда Вы продолжите путь в зоне хвойного леса. Тропа набирает высоту, и выводит на красивейшую смотровую площадку – перевал «Медвежьи ворота». Здесь можно отдохнуть, набраться сил и насладиться панорамой горы Аибга, Агепста и Ачишхо. Тропа огибает гору и вот за поворотом уже видны альпийские хижины. Здесь будет наша ночевка в палатках. Обед в полевых условиях. Готовим на газовых горелках. Разбиваем бивак на Бзерпинском карнизе, нависающем над долиной реки Лаура. Отдыхаем и отправляемся провожать солнышко на вершину горы Табунная. Фотографируем заказ на вершине горы и в сумерках возвращаемся в лагерь. Вечер страшных рассказов про черного альпиниста.

6 день Дзитакские озера

Ранний подъем. Пьем кофе с видом на позолоченные утренними лучами солнца вершины Кавказских гор и отправляемся на прогулку к Дзитакским озерам. Сегодня предстоит пройти около 12 (двенадцати) км. Но это будет совсем не сложно. Тропа идет по долине, то слегка набирая высоту, то сбрасывая. Идти будем налегке, только перекус будет лежать в маленьких рюкзаках. Все вещи останутся в лагере на карнизе. Сегодня Вы побываете сразу в трех горных долинах: реки Лаура, реки Пслух и реки Уруштен. Посетите пять горных озер. Узнаете что такое лавины, почему их надо бояться и искупаетесь в хрустальной воде горных жемчужин — Дзитакских озерах. Но надо спешить. В обед мы уже возвращаемся в лагерь, кушаем и начинаем спускаться на Пихтовую поляну. Отсюда быстрая канатная дорога спустит нас в долину Мзымты и мы вернемся в гостиницу. Насыщенный день закончен. Отдыхаем, набираемся сил к новым приключениям.

7 день Эсто-Садок