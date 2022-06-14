Отдых на Красной Поляне

Завтракать с видом на горы, побывать в маленькой русской Швейцарии, испытать себя

5
3 отзыва
Завтракать с видом на горы, побывать в маленькой русской Швейцарии, испытать себя в горных походах и погрузиться в мир удивительной природы. Все это – в туре на Красную Поляну.

Вы пройдете горными тропами, посетите горные озера, реки, водопады и смотровые площадки, покатаетесь на джипах и канатных дорогах. Не удержитесь от множества фотографий фоне Кавказских гор на закате, рассвете и полуденном солнце.
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • пройдем горными тропами над Красной Поляной;
  • посетим горные озера, реки, водопады и смотровые площадки;
  • сделаем отличные снимки на фоне Кавказских гор на закате, рассвете и полуденном солнце;
  • совершим джиппинг по горным дорогам;
  • испытаем себя в роли первобытного человека, лазая по деревьям;
  • познакомимся с фауной и флорой региона;
  • покатаетемся на канатных дорогах.

Программа тура по дням

1 день
Красная Поляна, Ефремовский кругозор

Заезд в гостиницу (гостевой дом, Красная Поляна).

Встреча с гидом (16:00).

Инструктаж по безопасности.

Вводная беседа о климатических, культурных и территориальных особенностях курорта.

Знакомство с инфраструктурой Красной Поляны.

16:00 Отправляемся на пешеходную экскурсию на Ефремовский кругозор.

С высоты смотровой площадки Вам открывается панорама Красной Поляны, окрестных гор, горнолыжных курортов.

Эта смотровая точка лучшая видовая площадка в окрестностях поселка.

Возвращаемся в гостевой дом.

Ужин.

Свободное время.

2 день
Водопад Кейву

Завтрак в гостинице.

Выход на маршрут в 10:00.

Сегодня мы отправляемся к водопаду Кейву.

Тропа проходит в буковом лесу, она постепенно набирает высоту над посёлком и приводит к живописному водному потоку.

Если подняться по тропинке чуть выше – под самую скалу можно увидеть памятную табличку, посвященную инструктору Краснополянской турбазы Эльмару Яновичу Кейву.

Обед-пикник на лесной полянке.

Возвращаемся на турбазу.

Здесь можно отдохнуть, а самые стойкие имеют возможность съездить в Адлер и искупаться в Чёрном море, погулять в Олимпийском парке и восхититься вечерним шоу фонтанов или посетить один из Спа комплексов Красной Поляны.

Завтрак в гостинице. Выход на маршрут в 10.00.

3 день
Северный кругозор

Завтрак в гостинице.

Продолжаем воплощать программу «Отдых на Красной Поляне».

Вы поднимитесь в альпийскую зону джипом (Russian jeep – УАЗ), побываете среди высоких трав, увидите окрестные горные вершины с высоты смотровой площадки Северного кругозора, 1800 метров над уровнем моря.

Чугуш, Фишт, Пшехо-Су, Чура, Псеашхо, Аибга как на ладони.

Обед на маршруте, готовят туристы на газовых горелках.

После по горной тропе среди Хмелевских озер спускаемся в посёлок Красная Поляна.

По пути заглянем познакомиться с древней культурой мегалитов – дольменным комплексом Красной Поляны.

Каменные сооружения в верховьях посёлка ровесники египетских пирамид.

Поздно вечером возвращаемся в отель.

Восхищает их мощь и древность, а предназначение до сих пор интригует всех туристов.

Завтрак в гостинице. Обед на маршруте, готовят туристы на газовых горелках. Длительность похода 8-9 часов.

4 день
Зоопарк Кавказского заповедника

Сегодня у нас день-light.

Отдыхаем от интенсива, релаксируем, но проводим время не менее весело.

Экскурсия в настоящий зоопарк Кавказского заповедника, где в огромных вольерах живут представители местной фауны: волки, лисы, рыси, смешные енотики, дикие коты и даже красавец зубр кавказский.

Здесь им комфортно и уютно.

Зарядившись позитивом отправляемся на экстремальное (совсем чуть-чуть экстремальное) приключение.

Вас ждет полоса препятствий панда-парка.

С помощью настоящего альпинистского снаряжения Вы преодолеете веревочные мосты, дорожки над пропастью, ощутите себя в роли Тарзана.

Это совсем не страшно, а очень увлекательно!

Затем мы прогуляемся по набережной реки Лаура на территорию горнолыжного курорта Газпром, где Вы сможете продолжить этот день самостоятельно. 

Здесь располагается развлекательный комплекс Галактика.

Под одной крышей современного здания собраны аквапарк, боулинг, бильярд, рестораны, кафе, кинотеатр, образовательный центр «Уникум», каток и даже выполнена инсталляция космического корабля.

Наш гид познакомиться Вас с инфраструктурой комплекса и организует, при необходимости, входные билеты на мероприятия.

В стенах «Галактики» можно провести ни один час, а затем встретить закат с видом на горы Кавказского хребта на крыше развлекательного центра под аккомпанемент струй романтичного фонтана.

Завтрак на турбазе. Выезд на программу в 10:00. Длительность экскурсии 4-5 часов.

5 день
Бзерпинский карниз

Завтрак в гостинице.

Выезд на программу в 10:00.

Вы отправляетесь на двухдневный маршрут с ночевкой в палатках, проходящий на территории Кавказского заповедника.

Палатки, продукты несем с собой.

Путешествие начинается от канатной дороги «Альпика сервис» – скоростная кабинка домчит Вас до «Приюта Пихтовы», от сюда Вы продолжите путь в зоне хвойного леса.

Тропа набирает высоту, и выводит на красивейшую смотровую площадку – перевал «Медвежьи ворота».

Здесь можно отдохнуть, набраться сил и насладиться панорамой горы Аибга, Агепста и Ачишхо.

Тропа огибает гору и вот за поворотом уже видны альпийские хижины.

Здесь будет наша ночевка в палатках.

Обед в полевых условиях.

Готовим на газовых горелках.

Разбиваем бивак на Бзерпинском карнизе, нависающем над долиной реки Лаура.

Отдыхаем и отправляемся провожать солнышко на вершину горы Табунная.

Фотографируем заказ на вершине горы и в сумерках возвращаемся в лагерь.

Вечер страшных рассказов про черного альпиниста.

6 день
Дзитакские озера

Ранний подъем.

Пьем кофе с видом на позолоченные утренними лучами солнца вершины Кавказских гор и отправляемся на прогулку к Дзитакским озерам.

Сегодня предстоит пройти около 12 (двенадцати) км.

Но это будет совсем не сложно.

Тропа идет по долине, то слегка набирая высоту, то сбрасывая.

Идти будем налегке, только перекус будет лежать в маленьких рюкзаках.

Все вещи останутся в лагере на карнизе.

Сегодня Вы побываете сразу в трех горных долинах: реки Лаура, реки Пслух и реки Уруштен.

Посетите пять горных озер.

Узнаете что такое лавины, почему их надо бояться и искупаетесь в хрустальной воде горных жемчужин — Дзитакских озерах.

Но надо спешить.

В обед мы уже возвращаемся в лагерь, кушаем и начинаем спускаться на Пихтовую поляну.

Отсюда быстрая канатная дорога спустит нас в долину Мзымты и мы вернемся в гостиницу.

Насыщенный день закончен.

Отдыхаем, набираемся сил к новым приключениям.

7 день
Эсто-Садок

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Сдаем вещи в камеру хранения и отправляемся на экскурсию, 10:00.

Продолжаем знакомство с природой и современной архитектурой Красной Поляны.

Мы отправимся в местечко Эсто-Садок.

Здесь располагаются горные курорты Роза Хутор и Горки Город.

Сначала Вы прогуляетесь по набережной реки Мзымта, восхититесь архитектурным стилем курортов.

Затем быстрый подъемник поднимает Вас в альпийскую зону где цветут азалии, рододендроны.

Здесь среди облаков располагается Главная смотровая площадка курорта, отм. 2320 метров над уровнем моря.

По состоянию склонов инструктор принимает решение о маршруте на день.

Это будет или поход по хребту, или посещение парка водопадов, или треккинг по оборудованной тропе

. Нагрузка в этот день не большая, но панорамы Абхазских вершин и Главного Кавказского хребта манят отправиться с рюкзаком вновь в путешествие по горным тропам.

Окончание программы 16:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме (без звезд) 5 ночей и 1 ночь в палатке.

Объект заселения находится в Красной Поляне. При бронировании транспортных билетов желательно брать места до железнодорожного вокзала «Адлер» и аэропорта города Сочи «Адлер».

Групповой заезд от 4 человек, размещение в гостевом доме (без звезд): 37 980 руб. стоимость одной путевки.

Индивидуальный тур в Сочи 1-3 человека, размещение в гостевом (без звезд): 49 980 руб. стоимость одной путевки, минимальное количество выкупаемых путевок 2.

Возможен заезд на меньшее количество дней, цены и условия заеда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (гостевой дом, Красная Поляна), номера с удобствами
  • Трансферы по программе (внедорожный транспорт, автомобиль, канатная дорога Газпром)
  • Питание согласно программе (питание в день заезда не предусмотрено на радиальных выходах в лесной зоне организуется обед в остальные дни — завтрак в отеле в походе — завтрак, обед и ужин)
  • Прокат группового снаряжения
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Входные билеты на объекты показа: вольерный комплекс Кавказского заповедник Панда-парк
  • Вольерный комплекс Кавказского заповедник
  • Панда-парк
  • Услуги гида-проводника, экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до места сбора и обратно
  • Билеты на канатную дорогу Роза Хутор (или Горки Город)
  • Развлечения в комплексе Галактика
  • Проезд Газпром – отель (4-й день программы), отель — Олимпийский парк (2-й день программы)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Курортный сбор – 10 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Красная Поляна
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговая обувь на низкой не скользкой подошве желательно с поддержкой голеностопа (оптимальны легкие треккинговые ботинки);
  • рюкзак 40 – 80 литров для переноски личных вещей на экскурсионных маршрутах и в двухдневном походе;
  • теплая куртка (ночью температура в горах может опуститься до +5ºС);
  • сидушка для отдыха на земле;
  • коремат для похода;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама (шляпа), крем, очки с повышенным УФ фактором;
  • ходовой комплект легкой одежды, термобелье для ночевки (или теплые штаны, свитер), флисовые шапочка, кофта, перчатки, рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН) для пикника и похода;
  • термос или фляга для воды объемом не меньше 1 литра;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • фототехника;
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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