3 дня
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
29 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
22 000₽ за человека
скидка
20%
4 дня
Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
Побывать в заброшенных городах-призраках, увидеть озеро Рица и устроить покатушки на джипах
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 15...
4 янв в 15:00
5800046 400₽ за человека
скидка
15%
5 дней
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
30 дек в 14:00
6340053 890₽ за человека
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
8 мар в 11:15
23 900₽ за человека
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