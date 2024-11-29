Туры на Юпшарский каньон из Сочи

Найдено 4 тура в категории «Юпшарский каньон» в Сочи, цены от 22 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
На автобусе
3 дня
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
29 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
22 000 за человека
Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
скидка
20%
4 дня
Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
Побывать в заброшенных городах-призраках, увидеть озеро Рица и устроить покатушки на джипах
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 15...
4 янв в 15:00
5800046 400 за человека
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
На машине
скидка
15%
5 дней
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
30 дек в 14:00
6340053 890 за человека
Абхазские выходные с традиционным застольем
На автобусе
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
8 мар в 11:15
23 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Юпшарский каньон»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
  2. Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
  3. Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
  4. Абхазские выходные с традиционным застольем
Какие места ещё посмотреть в Сочи
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Олимпийский Парк
  3. Юпшарский каньон
  4. Голубое озеро
  5. Новоафонский монастырь
  6. Белые скалы
Сколько стоит тур в Сочи в ноябре 2024
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