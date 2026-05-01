2 день

Пн. Ущелье реки Агуры

Завтрак в гостинице.

Поход по маршруту «Ущелье реки Агура».

Вход в ущелье 200 руб. /чел., дети до 18 лет бесплатно.

Отправление группы на маршрут в 09:00.

Здесь вы увидите каскады водопадов высотой 20 и 30 метров. Пройдёте по тропе 1911 года закладки и восхититесь панорамой Кавказских гор с высоты Орлиных скал.

Питание на маршруте.

Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.

Ужин в гостинице (доп. плата).

Окончание программы в 14:00. Свободное время.

