Вы отдохнете на курорте, увидите визитные карточки Сочи, великолепную природу: каскады водопадов, пещеры, каньоны и многое другое.
Кроме того, узнаете интересные факты о местных растениях,
Программа тура по дням
Вс. Знакомство с Сочи
Заезд в гостиницу в 14:00.
Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности.
Обед (доп. плата).
Выезд на экскурсию в 14:30. Перемещение по городу к началу экскурсии и обратно в отель осуществляется на электропоезде.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру города.
Вы посетите улицу Навагинскую, исторический парк Ривьера, Приморскую набережную.
Вы увидите здание ж/д вокзала, Морского вокзала, Зимнего театра — три визитные карточки Сочи.
Возвращение в гостиницу. Время на ужин (доп. плата).
Окончание программы в 18:30. Свободное время.
Питание в первый день не предусмотрено.
Пн. Ущелье реки Агуры
Завтрак в гостинице.
Поход по маршруту «Ущелье реки Агура».
Вход в ущелье 200 руб. /чел., дети до 18 лет бесплатно.
Отправление группы на маршрут в 09:00.
Здесь вы увидите каскады водопадов высотой 20 и 30 метров. Пройдёте по тропе 1911 года закладки и восхититесь панорамой Кавказских гор с высоты Орлиных скал.
Питание на маршруте.
Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.
Ужин в гостинице (доп. плата).
Окончание программы в 14:00. Свободное время.
Вт. Красная Поляна
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия на Красную поляну — место проведения Олимпийских игр — 2014 года и посещение Олимпийского парка.
Время выезда на экскурсию будет сообщено организатором дополнительно.
В ходе экскурсии вы посетите Краснополянскую пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор, Медальную площадь Олимпийского парка.
Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако за дополнительную плату от 2 500 руб. /чел.
Питание — комплексный обед.
Организатор по состоянию и объёму группы может предложить посетить Ахштырский каньон и минеральный источник Чвижепсе.
Ужин в гостинице (доп. плата). Свободное время.
Программа оканчивается через час после окончания шоу фонтанов, время начала фонтанов регламентируется администрацией парка.
Ср. Поход по маршруту «По реке Сочи»
Завтрак. Выезд на экскурсию в 9:00.
Сегодня Вам предстоит посещение красивейшей долины реки Сочи, экологической деревни Ажек и множества больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.
Ажекский лесопарк — 200 руб/чел, дети до 18 лет бесплатно.
Ужин в гостинице (доп. плата). Питание на маршруте — обед.
Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.
Окончание программы в 17:00.
Чт. Долина Мзымта - Ивановский водопад
Начало программы в 09:00.
Сегодня мы идём к горному водопаду, утаённому в чаще первобытного леса. Здесь всегда царит таинственный полумрак…
Любители водных процедур в горных реках могут искупаться в водопаде.
Ивановский водопад — 200 руб/чел, дети до 18 лет бесплатно.
Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.
Окончание программы в 17:00.
Пт. Дендрология Сочи
Завтрак.
Сбор группы в 09:00 в холле гостиницы. Выезд на экскурсию.
Выезд в дендрологический лесопарк — историческое место, где Вы познакомитесь с культурой дуба пробкового, секвойями, кипарисами, ликвидамбрами, гигантским тополем в несколько обхватов и знаменитым жертвенным камнем — ровесником египетских пирамид.
Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.
Длительность экскурсии около 2 часов.
После программы желающие могут посетить русскую баню (сауну) на берегу реки — длительность парения 1 час от 350 руб. /чел.
После чего автомобиль отвезёт Вас в отель.
Отдых. Окончание программы в 13:00.
Сб. Свободный день. Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободный день. Отдых.
Освобождение номеров не позже 12:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость на 1 человека в группе от 2-х человек — 35 800 руб.
Доплата за одноместное размещение — 5 334 руб. (2 ночи).
Доплата к программев высокий сезон (с 1.07 по 31.08) — 5 334 руб.
Варианты проживания
Отель «Green Hosta»
Расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с телевизором.
Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.
По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски, есть терраса и бар.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2-, 3-местные номера, удобства в номере
- 2-разовое питание: питание в первый день не предусмотрено, завтраки 2-7 дни, обеды 2-6 день
- Страховка
- Трансферы по программе тура
- Прокат группового снаряжения
- Работа инструктора-проводника
- Работа экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билет до Сочи и обратно
- Входные билеты в Сочинский национальный парк: Агурское ущелье - 200 руб. /чел. дети до 18 лет бесплатноканатная дорога - от 2 500 руб. /чел. Ажекский лесопарк - 200 руб. /чел. Кудепста - 200 руб. /чел. Ивановский водопад - 200 руб. /чел
- Баня (сауна) от 350 руб. /чел (по желанию)
- Доплаты за 1-местное размещение и размещение в отеле 3* в высокие даты
- Экологические сборы в Сочинском национальном парке от 200 руб. /чел каждый билет
- Питание: обеды в 1-й и 7-й день, ужины
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Городские экскурсии:
- удобный комплект вещей по сезону;
- обувь на низкой подошве;
- фототехнику;
- зонт или плащ;
- панама.
Загородные экскурсии:
- удобный комплект вещей по сезону;
- обувь на низкой подошве с хорошим протектором;
- фототехника;
- плащ;
- панама;
- походный комплект личной посуды (ложка, чашка, тарелка);
- рюкзак 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?
Для участия в туре требуется средняя физическая форма.
Дети младше 14 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.