Сочинский эксклюзив. Тур на 5 дней

Погружение в атмосферу южного города с его колоритом.

Вас ждут неспешные прогулки под ласковым солнцем по живописной набережной, знакомство с историческим центром. Увидите пейзажи горного курорта Роза Хутор. Заглянете на уютную
пасеку. В жаркие дни море будет манить вас искупаться, захочется безмятежного отдыха на пляже. А для ценителей есть возможность насладиться сортами местного чая. Программа тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую дату на 5 дней. Каждый день тура закреплен за определенным днем недели.

Программа тура по дням

1 день

Вс. Обзорная автомобильная тематическая экскурсия

Время в программе указано ориентировочно.

Заезд в гостиницу после 13:00. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности.

Обед за доп. плату. Выезд на экскурсию. Начало программы 14:30.

Обзорная автомобильная тематическая экскурсия по историческому центру города «Советский Сочи».

Вы посетите территорию Приморской набережной, погрузитесь в великолепие сталинского ампира. Побываете в доме-музее Сталина, насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля.

Билет в дом-музей от 600 руб. /чел.

Вам предстоит знакомство с визитными карточками Сочи: Морским вокзалом и зданием Зимнего театра.

Возвращение в гостиницу. Ужин за доп. плату. Свободное время. Окончание программы в 18:30.

2 день

Пн. Гора Ахун и Мацестинская долина

Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию.

Начало программы 10:00.

Посещение смотровой площадкина горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта. Знакомство с природными достопримечательностями города и его минеральной базой.

Пребывание в нац. парке (башня на горе Ахун, водопады на реке Змейка, экотропа на Воронцовке) — каждый объект 200 руб. /чел.

Длительность программы 5-6 часов.

Обед-пикник на берегу горной реки.

Ужин за доп. плату в гостинице. Свободное время.

Окончание программы 16:00.

3 день

Вт. Роза Хутор. Олимпийский парк

Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в 10:00.

Вы посетитеприродные достопримечательности старого Константиновского шоссе:

  • смотровую площадку ущелья Ах-Цу;
  • Ахштырский каньон;
  • пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.

Желающие могут подняться на канатной дороге хребта Аибга или Псехако.

Билеты на канатную дорогу от 2500 руб. /чел.

Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка. Знакомство с историей Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.

Комплексный обед.

Ужин за доп. плату в гостинице. Свободное время.

Время окончания программы зависит от работы поющего фонтана.

4 день

Ср. Свободный день

Завтрак. Отдыхаем от насыщенной экскурсионной программы.

Желающие могут заказать факультативную экскурсию в Абхазию. Выезд в 05:30.

Экскурсия по «Золотому кольцу Абхазии» от 2500 руб. /чел.

Или совершить путешествие по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.

Внимание! Маршрут активный, требует минимальную физическую форму и треккинговую обувь.

Ужин и обед за доп. плату.

Окончание программы в 21:00.

5 день

Чт. Дендрологический парк. Тисо-самшитовая роща

Завтрак. Сбор группы в 10:00 (или 09:00) в холле гостиницы.

День, посвященный природе Сочи. Вам предстоит две экскурсии.

Утром — посещение дендрологического парка «Южные культуры» в Адлере.

Вход в парк «Южные культуры» от 300 руб. /чел.

После обеда — посещение Тисо-самшитовой рощи (парка Юрского периода), здесь всегда царит таинственный полумрак и растут древнейшие растения на земле.

Тисо-самшитовая роща от 300 руб. /чел.

В конце путешествия вас порадует жарким паром русская банька.

Стоимость бани (сауны) от 350 руб. /чел.

Обед в кафе или ланч-бокс.

Ужин за доп. плату в гостинице.

Окончание программы в 16:00.

6 день

Пт. Посещение храмов

Завтрак. Сбор группы в 10:00 (или 09:00) в холле гостиницы.

Этот день путешествия посвященхристианским ценностям и религии региона.

Вы побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города.

Длительность программы 5-6 часов.

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу, ужин за доп. плату. Свободное время.

Окончание программы в 15:00.

7 день

Сб. Воронцовские пещеры. Чайная фабрика

Завтрак. Освобождение номеров.

Отправление группы на маршрут в 9:00.

Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида — Воронцовские пещеры.

Пройдете под каменными сводами пещеры. Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер.

Вход в Воронцовскую пещеру от 450 руб. /чел.

На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая.

Чайная дегустация от 500 руб. /чел.

Обед и ужин за доп. плату.

Окончание программы 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека — 61 800 руб.

Доплата за одноместное размещение 3*, сутки — 16000 руб.
Доплата за высокие даты с 1 июля по 1 сентября и Новый год — 16000 руб.

Варианты проживания

Отель «Green Hosta»

4 ночи

Расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с телевизором.

Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.

По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски, есть терраса и бар.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 2-, 4-местные номера, удобства в номере
  • 2-разовое питание: в первый день питание не предусмотрено; 2-3 дни - завтрак и обед; 4 день - завтрак; 5-6 дни - завтрак и обед; 7 день - завтрак
  • Страховка
  • Трансферы по программе тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Работа экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Сочи и обратно
  • Входные билеты:
  • Чайная дегустация - от 500 руб. /чел
  • Баня (сауна) - от 350 руб. /чел
  • Курортный сбор - 50 руб/чел
  • Экскурсия по «Золотому кольцу Абхазии» - от 2500 руб. /чел
  • Пребывание в заповеднике (Тисо-самшитовая роща) - от 300 руб. /чел
  • Пребывание в национальном парке (башня на горе Ахун, водопады на реке Змейка, экологическая тропа на Воронцовке) - каждый объект 200 руб. /чел
  • Трансферы вне программы:
  • По предварительной договоренности: прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
Г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный комплект вещей по сезону;
  • обувь на низкой подошве;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • панама.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Программа может измениться?

Организатор вправе изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы.

В зависимости от сезона время начала может сдвинуться на 10:00.

Ранний выезд в Абхазию бывает в 5:30, бывает в 6:30. Зависит от автобуса, времени года. Корректируется диспетчером с вечера (примерно в 22:00 дают информацию о посадке).

Входит ли страховка в стоимость?

Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.

Как мне лучше заказать трансфер?
  1. Просим туристов, приезжающих на программу в Сочи, заказывать трансфер в гостиницу от транспортных артерий города у организатора тура. Данное пожелание связано с печальной статистикой некорректных ситуаций, возникающих между туристами и сотрудниками такси. Пользуйтесь услугами проверенных компаний.
  2. Помните! Объекты размещения находятся недалеко от аэропорта (всего три остановки городского транспорта) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.
  3. Объект заселения находится в Адлере. При бронировании транспортных билетов желательно брать места до железнодорожного вокзала «Адлер» и аэропорта города Сочи «Адлер».
Могут ли участвовать дети?

На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

