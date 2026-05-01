Вас ждут неспешные прогулки под ласковым солнцем по живописной набережной, знакомство с историческим центром. Увидите пейзажи горного курорта Роза Хутор. Заглянете на уютную
Программа тура по дням
Вс. Обзорная автомобильная тематическая экскурсия
Время в программе указано ориентировочно.
Заезд в гостиницу после 13:00. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности.
Обед за доп. плату. Выезд на экскурсию. Начало программы 14:30.
Обзорная автомобильная тематическая экскурсия по историческому центру города «Советский Сочи».
Вы посетите территорию Приморской набережной, погрузитесь в великолепие сталинского ампира. Побываете в доме-музее Сталина, насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля.
Билет в дом-музей от 600 руб. /чел.
Вам предстоит знакомство с визитными карточками Сочи: Морским вокзалом и зданием Зимнего театра.
Возвращение в гостиницу. Ужин за доп. плату. Свободное время. Окончание программы в 18:30.
Пн. Гора Ахун и Мацестинская долина
Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию.
Начало программы 10:00.
Посещение смотровой площадкина горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта. Знакомство с природными достопримечательностями города и его минеральной базой.
Пребывание в нац. парке (башня на горе Ахун, водопады на реке Змейка, экотропа на Воронцовке) — каждый объект 200 руб. /чел.
Длительность программы 5-6 часов.
Обед-пикник на берегу горной реки.
Ужин за доп. плату в гостинице. Свободное время.
Окончание программы 16:00.
Вт. Роза Хутор. Олимпийский парк
Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в 10:00.
Вы посетитеприродные достопримечательности старого Константиновского шоссе:
- смотровую площадку ущелья Ах-Цу;
- Ахштырский каньон;
- пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.
Желающие могут подняться на канатной дороге хребта Аибга или Псехако.
Билеты на канатную дорогу от 2500 руб. /чел.
Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка. Знакомство с историей Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.
Комплексный обед.
Ужин за доп. плату в гостинице. Свободное время.
Время окончания программы зависит от работы поющего фонтана.
Ср. Свободный день
Завтрак. Отдыхаем от насыщенной экскурсионной программы.
Желающие могут заказать факультативную экскурсию в Абхазию. Выезд в 05:30.
Экскурсия по «Золотому кольцу Абхазии» от 2500 руб. /чел.
Или совершить путешествие по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.
Внимание! Маршрут активный, требует минимальную физическую форму и треккинговую обувь.
Ужин и обед за доп. плату.
Окончание программы в 21:00.
Чт. Дендрологический парк. Тисо-самшитовая роща
Завтрак. Сбор группы в 10:00 (или 09:00) в холле гостиницы.
День, посвященный природе Сочи. Вам предстоит две экскурсии.
Утром — посещение дендрологического парка «Южные культуры» в Адлере.
Вход в парк «Южные культуры» от 300 руб. /чел.
После обеда — посещение Тисо-самшитовой рощи (парка Юрского периода), здесь всегда царит таинственный полумрак и растут древнейшие растения на земле.
Тисо-самшитовая роща от 300 руб. /чел.
В конце путешествия вас порадует жарким паром русская банька.
Стоимость бани (сауны) от 350 руб. /чел.
Обед в кафе или ланч-бокс.
Ужин за доп. плату в гостинице.
Окончание программы в 16:00.
Пт. Посещение храмов
Завтрак. Сбор группы в 10:00 (или 09:00) в холле гостиницы.
Этот день путешествия посвященхристианским ценностям и религии региона.
Вы побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города.
Длительность программы 5-6 часов.
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу, ужин за доп. плату. Свободное время.
Окончание программы в 15:00.
Сб. Воронцовские пещеры. Чайная фабрика
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление группы на маршрут в 9:00.
Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида — Воронцовские пещеры.
Пройдете под каменными сводами пещеры. Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер.
Вход в Воронцовскую пещеру от 450 руб. /чел.
На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая.
Чайная дегустация от 500 руб. /чел.
Обед и ужин за доп. плату.
Окончание программы 15:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека — 61 800 руб.
Доплата за одноместное размещение 3*, сутки — 16000 руб.
Доплата за высокие даты с 1 июля по 1 сентября и Новый год — 16000 руб.
Варианты проживания
Отель «Green Hosta»
Расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с телевизором.
Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.
По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски, есть терраса и бар.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2-, 4-местные номера, удобства в номере
- 2-разовое питание: в первый день питание не предусмотрено2-3 дни - завтрак и обед4 день - завтрак5-6 дни - завтрак и обед7 день - завтрак
- Страховка
- Трансферы по программе тура
- Прокат группового снаряжения
- Работа экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Сочи и обратно
- Входные билеты: на канатную дорогу - от 2500 руб. /чел. на дачу Сталина - от 600 руб. /чел. в Воронцовскую пещеру - от 450 руб. /чел. в парк «Южные культуры» - от 300 руб. /чел
- Трансферы вне программы:
- По предварительной договоренности: прокат личного снаряжения, организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный комплект вещей по сезону;
- обувь на низкой подошве;
- фототехника;
- зонт или плащ;
- панама.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Программа может измениться?
Организатор вправе изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы.
В зависимости от сезона время начала может сдвинуться на 10:00.
Ранний выезд в Абхазию бывает в 5:30, бывает в 6:30. Зависит от автобуса, времени года. Корректируется диспетчером с вечера (примерно в 22:00 дают информацию о посадке).
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.
Как мне лучше заказать трансфер?
- Просим туристов, приезжающих на программу в Сочи, заказывать трансфер в гостиницу от транспортных артерий города у организатора тура. Данное пожелание связано с печальной статистикой некорректных ситуаций, возникающих между туристами и сотрудниками такси. Пользуйтесь услугами проверенных компаний.
- Помните! Объекты размещения находятся недалеко от аэропорта (всего три остановки городского транспорта) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.
- Объект заселения находится в Адлере. При бронировании транспортных билетов желательно брать места до железнодорожного вокзала «Адлер» и аэропорта города Сочи «Адлер».
Могут ли участвовать дети?
На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.