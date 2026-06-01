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Спортивные объекты – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «Спортивные объекты» в Сочи, цены от 36 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сочинский эксклюзив. Тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
Сочинский эксклюзив. Тур на 5 дней
Начало: Г. Сочи
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 61 800 ₽ за человека
Сочинский эксклюзив. Тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
Сочинский эксклюзив. Тур на 3 дня
Начало: Г. Сочи
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 36 300 ₽ за человека
Сочинский эксклюзив. Тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
Сочинский эксклюзив. Тур на 6 дней
Начало: Г. Сочи
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 70 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Спортивные объекты»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Сочинский эксклюзив. Тур на 5 дней;
  2. Сочинский эксклюзив. Тур на 3 дня;
  3. Сочинский эксклюзив. Тур на 6 дней.
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Олимпийский Парк;
  2. Озеро Рица;
  3. Ресторан «Гагрипш»;
  4. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  5. Голубое озеро;
  6. Юпшарский каньон;
  7. Роза Хутор;
  8. Новый Афон;
  9. Абрау-Дюрсо;
  10. На море.
Сколько стоит тур в Сочи в июне 2026
Сейчас в Сочи в категории "Спортивные объекты" можно забронировать 3 тура от 36 300 до 70 700.
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