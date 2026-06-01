Сочинский эксклюзив. Тур на 5 дней
Начало: Г. Сочи
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 61 800 ₽ за человека
Сочинский эксклюзив. Тур на 3 дня
Начало: Г. Сочи
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 36 300 ₽ за человека
Сочинский эксклюзив. Тур на 6 дней
Начало: Г. Сочи
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 70 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Спортивные объекты»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Сочи в июне 2026
Сейчас в Сочи в категории "Спортивные объекты" можно забронировать 3 тура от 36 300 до 70 700.
Забронируйте тур в Сочи на 2026 год по теме «Спортивные объекты», цены от 36300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август