Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге

Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах

Мини-группа
В сопровождении двух инструкторов вы отправитесь водными тропами по нетуристическим местам Карелии.

Пройдете сквозь узкие проливы между островами и застывшими великанами.

Почувствуете, как меняется состояние озера в течение дня, и полюбуетесь шхерами с разных ракурсов.

На привалах отведаете карельские и финские блюда.

А после получите снимки с воды и квадрокоптера.
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Насыщенная программа на весь день

Мы встанем на воду рано утром, когда природа только просыпается, а на озере полный штиль. И, пройдя сквозь проливы и многочисленные острова, выйдем к открытой Ладоге, где вы полюбуетесь карельскими фьордами с воды и высоких скал. В общей сложности, протяженность маршрута составит 25-27 км. Каждые 5-7 км будем высаживаться на острова для отдыха и созерцания пейзажей. По плану два больших перерыва — поднимемся на скалу с панорамным видом на Ладожские шхеры и устроим обед на острове на краю шхер.

Обед и перекусы

Питание — с нас, вам не нужно ни о чем заботиться! В меню только финские и карельские блюда: сливочная уха «Лохикейтто», вяленая и слабосолёная форель «Граавилохи», карельские калитки, вяленая клюква и карельский травяной чай. Все продукты местные. Перед стартом мы выдадим перекус в дорогу, а в середине прогулки устроим привал на обед.

Классные фотографии

Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с серфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции. Мы будем вести съемку прогулки с воды и с квадрокоптера (при летной погоде).

Увлекательное приключение

Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывают путешественники, и увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

Кому подойдет прогулка

Программу осилят не только опытные райдеры, но и уверенные в себе новички. Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Организационные детали

Место проведения и трансфер

  • Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов, мы выходим на воду в 5-15 км от города
  • Приезжайте к месту начала за 15-20 минут до старта для подготовки к выходу на воду и инструктажа
  • Если вы без машины, мы можем вас забрать в г. Сортавала, а после прогулки привезти обратно (стоимость — 200 руб. /человека, количество мест ограничено 4 пассажирами)

Особенности маршрута

  • Продолжительность прогулки — 10-12 часов. За это время мы пройдём 25-27 км.
  • Все время вас будет сопровождать два гида-инструктора
  • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий (мы не выходим на воду при сильном ветре и волне из соображений безопасности)

Что выдаем, а что взять с собой

  • Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, весло, спасательный жилет, герморюкзак для вещей на 30 или 60 литров, водонепроницаемый чехол для телефона, плавучий шнурок для очков
  • С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки и крем, репелленты, воду и необходимые индивидуальные лекарства

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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