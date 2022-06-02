Что вас ожидает

Насыщенная программа на весь день

Мы встанем на воду рано утром, когда природа только просыпается, а на озере полный штиль. И, пройдя сквозь проливы и многочисленные острова, выйдем к открытой Ладоге, где вы полюбуетесь карельскими фьордами с воды и высоких скал. В общей сложности, протяженность маршрута составит 25-27 км. Каждые 5-7 км будем высаживаться на острова для отдыха и созерцания пейзажей. По плану два больших перерыва — поднимемся на скалу с панорамным видом на Ладожские шхеры и устроим обед на острове на краю шхер.

Обед и перекусы

Питание — с нас, вам не нужно ни о чем заботиться! В меню только финские и карельские блюда: сливочная уха «Лохикейтто», вяленая и слабосолёная форель «Граавилохи», карельские калитки, вяленая клюква и карельский травяной чай. Все продукты местные. Перед стартом мы выдадим перекус в дорогу, а в середине прогулки устроим привал на обед.

Классные фотографии

Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с серфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции. Мы будем вести съемку прогулки с воды и с квадрокоптера (при летной погоде).

Увлекательное приключение

Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывают путешественники, и увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

Кому подойдет прогулка

Программу осилят не только опытные райдеры, но и уверенные в себе новички. Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Организационные детали

Место проведения и трансфер

Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов, мы выходим на воду в 5-15 км от города

Приезжайте к месту начала за 15-20 минут до старта для подготовки к выходу на воду и инструктажа

Если вы без машины, мы можем вас забрать в г. Сортавала, а после прогулки привезти обратно (стоимость — 200 руб. /человека, количество мест ограничено 4 пассажирами)

Особенности маршрута

Продолжительность прогулки — 10-12 часов. За это время мы пройдём 25-27 км.

Все время вас будет сопровождать два гида-инструктора

Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий (мы не выходим на воду при сильном ветре и волне из соображений безопасности)

Что выдаем, а что взять с собой