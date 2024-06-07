1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Квест
2 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Питкярантский район, Сортавальский район
15 июня в 11:00
17 июня в 12:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Спасибо большое за экскурсию Юлии и Сергею! Очень душевно, профессионально показали и рассказали! Рекомендую всем, кто любит природу, кто хочет увидеть необыкновенную красоту родного края!
- ААнастасия7 июня 2024В целом идея и её реализация хорошие. Дорога до места сбора плохая, как предложение - встречать туристов раньше. Места очень живописные. Обязательно берите с собой средства от насекомых, очень много комаров, оводов, в лесу клещи.
- ММарина5 июня 2024Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
- ССабина2 июня 2024Красиво, душевно,интересно, я в восторге)по всем статьям)))))!!!
- ГГалина30 мая 2024Наилучшие впечатления от экскурсии и от самой Екатерины - симпатичной барышни и пытливого краеведа. Теперь на холодильнике в Сибири висит её настоящий карельский подарок)))
- ММарина27 мая 2024Нам все очень понравилось. Рекомендуем этих организаторов. Отлично было все: природа, экскурсия (рассказ гида), отношение организаторов. 100 баллов из 100
- ННадежда26 мая 2024Нам очень понравилось, красивая природа, интересная информация, гид внимательный. Были с детьми 7 и 9 лет, им тоже все понравилось)
- ООльга24 мая 202423 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много
- ЕЕкатерина24 мая 202415 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию. Наталья
- ЕЕвгения14 мая 2024Супер организация! Наталья и Александр прекрасные собеседники:) Не торопили нас - поплавали в комфортном для нас темпе, провели подробный инструктаж. Прогулка удалась:) Всем рекомендуем, и не бояться холодной воды - экипировка отличная, вся новая. сапы топ:)
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Активности»
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