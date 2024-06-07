Активности – экскурсии в Сортавале

Найдено 11 экскурсий в категории «Активности» в Сортавале, цены от 2 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
🛣 Джиппинг
Мини-группа
3.5 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2.5 часа
117 отзывов
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200 за человека
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Питкярантский район, Сортавальский район
15 июня в 11:00
17 июня в 12:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
По Ладожским шхерам - на сапбордах
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100 за человека
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900 за человека
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
6.5 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800 за человека
По Карелии - на снегоходах
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500 за человека
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
🚗 На машине
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
    Спасибо большое за экскурсию Юлии и Сергею! Очень душевно, профессионально показали и рассказали! Рекомендую всем, кто любит природу, кто хочет увидеть необыкновенную красоту родного края!
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
    В целом идея и её реализация хорошие. Дорога до места сбора плохая, как предложение - встречать туристов раньше. Места очень живописные. Обязательно берите с собой средства от насекомых, очень много комаров, оводов, в лесу клещи.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
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    негилистке понравилось очень. Я ожидала бесконечного нытья и воплей" зачем ты меня сюда притащила". Ан не тут-то было. Ребенок с первых нот влился в процесс, задавал вопросы и соревновался со мной в поисках ответов и заданий. Отсылка к Выборгу так же сыграла свою роль, ибо там мы уже были годом ранее, и теперь, вооружившись чемоданами полученных здесь знаний, можно повторить визит. Параллельно с процессом поиска, Екатерина, являясь кладезем информации о городе и его жителях, рассказывала столько интересного, что теперь мы просто обязаны посетить старое финское кладбище и бывшую мужскую гимназию…. На этом дочь настаивает. В общем низкий поклон и благодарных экскурсантов:) спасибо огромное.

  • С
    Сабина
    2 июня 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    Красиво, душевно,интересно, я в восторге)по всем статьям)))))!!!
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Наилучшие впечатления от экскурсии и от самой Екатерины - симпатичной барышни и пытливого краеведа. Теперь на холодильнике в Сибири висит её настоящий карельский подарок)))
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
    Нам все очень понравилось. Рекомендуем этих организаторов. Отлично было все: природа, экскурсия (рассказ гида), отношение организаторов. 100 баллов из 100
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
    Нам очень понравилось, красивая природа, интересная информация, гид внимательный. Были с детьми 7 и 9 лет, им тоже все понравилось)
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много
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    волнительно.. Однако после инструктажа и выхода на воду мои страхи улетучились) Александр подсказывал, поддерживал, внимательно следил за моими иногда неправильными движениями. И, о чудо- я уже стоя гребу))) Восторгу не было предела!!! А до чего интересная и непринуждённая была беседа про историю островов, про птиц, про природу.. По итогу прогулка оказалась очень познавательной, увлекательной, наполняющей и вдохновляющей!!

    23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
    15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию. Наталья
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    и Александр были постоянно на связи, помогали подготовиться к путешествию, решили вопрос с транспортом, инструктировали по одежде и оборудованию. На Ладоге ветер и погода переменчивы, нам повезло и большую часть путешествия был штиль и светило солнце, но были моменты, когда нужно было напрячься. Этого бояться не стоит, инструкторы всегда помогут и, если надо, возьмут на буксир. В пути нас ждали потрясающие виды, редкие ладожские нерпы, очень вкусная еда, которую ребята делают сами. Я рекомендую эту экскурсию тем, кто любит активный отдых. 👏🌲🌤🌊🫕🏄🏼

    15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    Супер организация! Наталья и Александр прекрасные собеседники:) Не торопили нас - поплавали в комфортном для нас темпе, провели подробный инструктаж. Прогулка удалась:) Всем рекомендуем, и не бояться холодной воды - экипировка отличная, вся новая. сапы топ:)

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
  2. Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
  3. Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
  4. Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
  5. По Ладожским шхерам - на сапбордах
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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