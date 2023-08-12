Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
5
18 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
В компании до 10 человек вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру. Посетите остров Валаам и пройдёте по его духовным местам. Побываете в национальном парке «Ладожские шхеры» и почувствуете великолепие Карелии. По желанию подниметесь на скалу острова Хонкасало и насладитесь восхитительными видами с высоты.
Ближайшие даты:
14 авг
15 авг
16 авг
17 авг
18 авг
19 авг
20 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нескучная поездка
По пути плавания нам откроются потрясающие виды отвесных скал и бескрайние водные просторы. Капитан-гид расскажет интересные истории обо всём, что будет встречаться на пути, и с удовольствием поддержит любой разговор.
Остров Валаам
На острове мы проведём 3 часа. Вы можете посетить Спасо-Преображенский собор, Никольский скит, часовню «Всех скорбящих Радосте», Благовещенскую часовню, часовню святой Ксении Петербургской, Игуменское кладбище. Насладитесь духовной атмосферой и проведёте время вдали от шумного города. По желанию можно арендовать гольф-кар или электровелосипед и изучать остров на колёсах.
Национальный парк и видовая площадка
Мы последуем через архипелаги и посетим живописный национальный парк «Ладожские шхеры» с его богатой разнообразной природой. Причалим к острову Хонкасало. По желанию вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь удивительной красотой этих мест. Вы увидите немало чудес, например деревья, растущие на скалистых берегах практически без почвы!
Организационные детали
В случае плохой погоды мы предложим вам перенести экскурсию
Поездка проходит на новом комфортабельном катере с лицензией на перевозку
Дети до 3 лет путешествуют бесплатно
С вами будет один из капитанов-гидов нашей команды
Дополнительные расходы
входной билет на Валаам — 100 руб. /чел.
посещение парка «Ладожские шхеры» — 135 руб. /чел.
напитки и перекус на острове Валаам по желанию
аренда гольф-кара на острове Валаам по желанию — от 3500 руб. /час
аренда электровелосипеда на острове Валаам по желанию — 500 руб. /час
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 212 туристов
Мы — местные жители Карелии. Работаем с 2012 года. Лучше нас акваторию Ладожского озера мало кто знает. Наш капитан — хороший и отзывчивый, а катер — новый и надёжный.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Фотографии от путешественников
А
Анна
12 авг 2023
Замечательная экскурсия и великолепный Капитан!
Ю
Юлия
10 авг 2023
Хочу выразить благодарность организатору, капитану Сергею! Очень продуманный маршрут, всё четко и вовремя. Время на Валааме было вполне достаточным, успели храм и скит посетить, прогуляться по острову и даже покушать. Шхеры это невероятно красивые места! Пейзажи абсолютно неземные. Спасибо за положительные эмоции!
Н
Николай
10 авг 2023
Капитану Сергею благодарность! Классный новенький катер, интересные факты от капитана, прекрасная прогулка по красивым местам Ладоги.
В
Варвара
8 авг 2023
Валаам прекрасен! Хороший катер, быстро доехали, на острове три часа!
Ольга
7 авг 2023
Капитан Сергей молодец. Знания и юмор на высоте. Но, цена ОООчень высокая, учитывая что ни какой экскурсии и не было, сами по себе. На Ракете гораздо дешевле, комфортнее и в цену входит гид, экскурсия и обед в трапезной!!!
Е
Елена
7 авг 2023
До Валаама нас доставил Сергей,Советую данную экскурсию,замечательный капитан, аккуратное вождение и познавательный рассказ.
Мария
7 авг 2023
Все было очень здорово! Прекрасно провели время. Все комфортно, безопасно, продуманный тайминг Мы остались довольны. Рекомендуем эту экскурсию!
М
Максим
4 авг 2023
Все прошло замечательно. Отличный капитан, отличный катер, отличная поездка.
Е
Екатерина
4 авг 2023
Ездили с Сергеем в конце июля. С погодой повезло, был идеальный штиль. По пути до Валаама гид рассказал про историю монастыря, показал интересные места, рассказал про Ладогу. Подробно рассказал что и где можно посмотреть на острове. На обратно пути заехали на шхеры, откуда открывались безумные виды для фотографий. Приятно порадовало, что Сергей высадил нас не в том месте, где была куча туристов, а на соседнем островке, чтобы мы могли насладиться природой без посторонних. Рекомендую Сергея как гида! Интересно, безопасно и полезно:)
Ю
Юрий
1 авг 2023
Экскурсия очень понравилась! Она была насыщенной и интересной!
В
Василий
1 авг 2023
Zамечательный организатор, маршрут просто сказка,остановки на шхерах добавляют особенный калории.
М
Мария
31 июля 2023
Великолепное путешествие! Приятный и ненавязчивый экскурсовод-капитан. Всё очень понравилось. Большое спасибо!
А
Андрей
30 июля 2023
Собственно говоря, это не совсем экскурсия, а доставка до Валаама и до шхер. Сергей мастерски справляется с этим. Лодку ведёт аккуратно, но быстро, позитивный, хороший рассказчик, предупредительный. Сама лодка в хорошем состоянии, чистая, с полностью защищённым от ветра и брызг пространством. То что мы ожидали от поездки - получили. Для обзорной краткой первой экскурсии (3,5 часа на острове) нам было достаточно. Если подходить серьёзно, то нужно ехать на день и брать в прокат либо велосипеды, либо электрокар. Последние бронируйте заранее, ибо в сезон их разбирают вмомент. Нам, например, не досталось. В прокате у причала говорят что раннее бронирование возможно. P.S. Нам повезло с погодой (ветра почти не было), поэтому на волнах попрыгали не сильно (хотя и заметно), могу догадываться, что чувствуют пассажиры, когда Ладога беспокойна.
Светлана
30 июля 2023
Были на экскурсии с детьми. Сергей - отличный капитан и гид превосходный. И рассказать, и ответить на вопросы, и просто, держать атомосферу - для него не проблема. Если планируете поездку, рекомендую обращаться к нему!
К
Конова
25 июля 2023
Поездка прошла отлично! Спасибо Сергею за четкость, тактичность и интересный рассказ.
Ещё 3 отзыва
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