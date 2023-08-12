В компании до 10 человек вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру. Посетите остров Валаам и пройдёте по его духовным местам. Побываете в национальном парке «Ладожские шхеры» и почувствуете великолепие Карелии. По желанию подниметесь на скалу острова Хонкасало и насладитесь восхитительными видами с высоты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нескучная поездка

По пути плавания нам откроются потрясающие виды отвесных скал и бескрайние водные просторы. Капитан-гид расскажет интересные истории обо всём, что будет встречаться на пути, и с удовольствием поддержит любой разговор.

Остров Валаам

На острове мы проведём 3 часа. Вы можете посетить Спасо-Преображенский собор, Никольский скит, часовню «Всех скорбящих Радосте», Благовещенскую часовню, часовню святой Ксении Петербургской, Игуменское кладбище. Насладитесь духовной атмосферой и проведёте время вдали от шумного города. По желанию можно арендовать гольф-кар или электровелосипед и изучать остров на колёсах.

Национальный парк и видовая площадка

Мы последуем через архипелаги и посетим живописный национальный парк «Ладожские шхеры» с его богатой разнообразной природой. Причалим к острову Хонкасало. По желанию вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь удивительной красотой этих мест. Вы увидите немало чудес, например деревья, растущие на скалистых берегах практически без почвы!

Организационные детали

В случае плохой погоды мы предложим вам перенести экскурсию

Поездка проходит на новом комфортабельном катере с лицензией на перевозку

Дети до 3 лет путешествуют бесплатно

С вами будет один из капитанов-гидов нашей команды

Дополнительные расходы