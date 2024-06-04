🚤 На катере Групповая 6 часов 22 отзыва Популярное предложение Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности Начало: На причале в районе ул. Ленина Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 4 740 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 549 отзывов В тренде Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций Начало: Ул. Ленина Расписание: ежедневно в 10:30 3 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 72 отзыва В тренде Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы Начало: В центре Сортавалы Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 3 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 69 отзывов Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии Начало: Ул. Кирова, 8 Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00 3 250 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 7.5 часов 131 отзыв Популярное предложение В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже Начало: В поселке Хийденсельга Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 3 900 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 57 отзывов Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов Начало: В Сортавала или Питкяранта 9 350 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 29 отзывов Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто) Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы Начало: В центре Сортавалы 6 670 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 51 отзыв В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы Начало: Сортавальский или Питкярантский район 9 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Популярное предложение Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас Начало: На ул. Промышленная 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Мини-группа 6 часов 12 отзывов Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей Начало: На ул. Ленина Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 4 800 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 5 отзывов Популярное предложение Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов Начало: У фонтана в Сортавале 14000 12 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Сортавала - раскрытая книга финской культуры Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном Начало: В районе станции Сортавала-Центр от 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере 10% скидка Мини-группа 6 часов 74 отзыва 2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 4800 4 320 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 6 часов 4 отзыва Популярное предложение Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам Начало: На базе отдыха «Белые мосты» Расписание: ежедневно в 09:00 5 000 ₽ за человека

10% скидка Мини-группа 6 часов 4 отзыва Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе Начало: На городском причале в Сортавале Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 4800 4 320 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо» Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс Начало: В центре города 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 8 часов 13 отзывов День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам Начало: По договоренности от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 10 часов 7 отзывов Большая сап-прогулка к открытой Ладоге Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах Начало: По договоренности 8 900 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 6.5 часов 7 отзывов Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций Начало: по договорённости 6 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Cортавала и ее живописные окрестности Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии Начало: на ж/д вокзал Сортавалы 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое Начало: по договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Мини-группа 6 часов 286 отзывов Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало Начало: Ленина, 18 Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля 4 800 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44 Расписание: См. расписание 24 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Мини-группа 6 часов 108 отзывов На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44 Расписание: См. расписание 4 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 94 отзыва Горный парк Рускеала и деревня викингов Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚤 На катере Групповая 6 часов 3 отзыва О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00 4 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 51 отзыв Популярное предложение Карельская классика: Путешествие по Рускеале и Сортавале Откройте для себя красоту Карелии в однодневной экскурсии по Рускеале и Сортавале. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: Сортавала, ул. Кирова, 8 Расписание: Среда, воскресенье 3 250 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 94 отзыва Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры Начало: Ул. Ленина, 18 Расписание: Вторник, суббота 3 250 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 6 часов 18 отзывов Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам Начало: Ул. Ленина, 13 Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 800 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 6.5 часов 123 отзыва Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2 Расписание: Ежедневно по расписанию 5 000 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44 Расписание: Ежедневно 50 000 ₽ за всё до 11 чел.

Групповая 7 часов «В поисках Ладожских сокровищ» - тур по шхерам Начало: П. Хийденсельга Расписание: См. расписание 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов Целительное путешествие по глубинной Карелии Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов Начало: У памятника рунопевцу 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Мини-группа 6 часов На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа) Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги Начало: На улице Ленина Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 4 740 ₽ за человека

🚤 На катере 15% скидка Индивидуальная 6 часов Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере Начало: На набережной Ладожской Флотилии 26500 22 525 ₽ за всё до 5 чел.