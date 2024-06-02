Аренда и сплавы на сап-бордах в Сортавале

Найдено 6 экскурсий в категории «SUP-прогулки» в Сортавале, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2.5 часа
117 отзывов
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
«Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, и часы SUP-бординга останутся в памяти самыми яркими картинками отпуска»
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200 за человека
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
«Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной»
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900 за человека
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
6.5 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
«Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка»
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800 за человека
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
«После небольшого инструктажа выдадим вам спасательные жилеты — и вы отправитесь в сап-путешествие»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
«Что вас ожидает: Сап-борд — это уникальный способ не просто посмотреть на Ладожское озеро, но и близко познакомиться с ним»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000 за человека
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
Начало: Пляж Солнечный
«Сплавы на SUP — новое измерение туризма»
Расписание: См. расписание
1 сен в 08:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сабина
    2 июня 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    Красиво, душевно,интересно, я в восторге)по всем статьям)))))!!!
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
    Прогулка получилась отличной,наш гид рассказала нам много всего интересного,красивые места,да и вообще получилось все атмосферно 😍по особенному мне понравилось то
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    что она позаботилась обо всем,дала нам костюмы и носки что бы мы не замерзли,вообщем все было на высшем уровне,спасибо еще раз за эту запоминающую прогулку!

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много
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    волнительно.. Однако после инструктажа и выхода на воду мои страхи улетучились) Александр подсказывал, поддерживал, внимательно следил за моими иногда неправильными движениями. И, о чудо- я уже стоя гребу))) Восторгу не было предела!!! А до чего интересная и непринуждённая была беседа про историю островов, про птиц, про природу.. По итогу прогулка оказалась очень познавательной, увлекательной, наполняющей и вдохновляющей!!

    23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
    15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию. Наталья
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    и Александр были постоянно на связи, помогали подготовиться к путешествию, решили вопрос с транспортом, инструктировали по одежде и оборудованию. На Ладоге ветер и погода переменчивы, нам повезло и большую часть путешествия был штиль и светило солнце, но были моменты, когда нужно было напрячься. Этого бояться не стоит, инструкторы всегда помогут и, если надо, возьмут на буксир. В пути нас ждали потрясающие виды, редкие ладожские нерпы, очень вкусная еда, которую ребята делают сами. Я рекомендую эту экскурсию тем, кто любит активный отдых. 👏🌲🌤🌊🫕🏄🏼

    15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    Супер организация! Наталья и Александр прекрасные собеседники:) Не торопили нас - поплавали в комфортном для нас темпе, провели подробный инструктаж. Прогулка удалась:) Всем рекомендуем, и не бояться холодной воды - экипировка отличная, вся новая. сапы топ:)
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
    Великолепная прогулка-приключение на закате с прекрасным гидом Натальей! Предварительно Наталья подробно рассказала, как подготовиться к прогулке (30 апреля было еще
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    прохладно, на Ладоге местами плавали небольшие островки льда). При встрече Наталья снарядила нас новой непромокаемой и комфортной экипировкой, сапами, гермомешками, чехлами для телефонов. И мы отправились навстречу приключениям и закатному солнышку. Во время плавания мы выходили на сушу на нескольких островах, Наталья рассказывала об истории островов, а мы любовались красотами. Во время переходов между островами штиль сменялся встречным ветром, и наоборот, а также были моменты, где мы преодолевали лед со встречным ветром, что только разнообразило прогулку и придало особую перчинку в путешествии. Мы с мужем остались в небывалом восторге, хочется снова и снова испытать такой опыт при таких температурах, с такими условиями, и таким профессиональным гидом! Благодарим Наталью! От души рекомендуем такой вид отдыха!

  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    SUP-прогулка по Ладожским шхерам
    Прекрасная прогулка. Ребята интересные, позитивные рассказывают много! Отдельного внимания заслуживают льды и закат. Рекомендую.
  • О
    Олеся
    12 октября 2023
    Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
    Нам очень повезло с погодой и экскурсоводом! Много узнали о истории этих мест, сделали множество восхитительных снимков и получили массу позитивных впечатлений. Очень рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    20 сентября 2023
    Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
    Это мой первый опыт на сап-сёрфе и по началу были небольшие сомнения, что мне легко дастся 6-ти часовая прогулка, однако
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    все опасения оказались напрасными, ведь грамотный инструктаж, отличное снаряжение, поддержка Александра, а также особая энергетика Ладоги - все это вдохновляло меня пройти этот путь до конца, ведь усталость ничто по сравнению с незабываемым видом красочных заливов необузданной Ладоги, вековечных лесов, раскинувшихся на горах вокруг, и непостижимым образом растущих на нерушимых скалах деревьев! Воистину потрясающее зрелище! Во время прогулки мы не только созерцали величественную природу Карелии, но и проводили непринужденную беседу, за которой Александр поведал интересные вещи об этом удивительном месте. Александр и Наталья очень располагающие к себе люди: позитивны и приятны в общении. Маршрут по праву оказался отличным и весьма продуманным, прогулка выдалась уединенной, а виды, - могу повторять это бесконечно, - потрясающими! На большом перевале на скалистом островке Александр приготовил аппетитный, очень сытный обед (лохикейтто) и ароматный травяной чай. Этот момент воистину дорогого стоит. Могу ответственно заявить, что побывать в Карелии и НЕ совершить прогулку на сапе с Александром и Натальей равно что не побывать в Карелии. Они отрывают её с другой, особой стороны. Я оказался под большим, неизгладимым впечатлением, чего желаю каждому путешественнику Наталья и Александр, я вам очень благодарен! P.S. Ох, а ведь наша прогулка закончилась не с пустыми руками. На одном из островков Александр набрал нам целую кучу грибов (лисички), из которых получился очень вкусный ужин.

  • А
    Анна
    26 августа 2023
    Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
    Это ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!! Только слова благодарности!!! Спасибо за это увлекательнейшее путешествие, все- абсолютно все на высшем уровне!!! Александр и Наталья, вы делаете такое доброе, а главное - людей в сотни раз счастливее! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «SUP-прогулки»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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