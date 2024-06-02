1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
«Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, и часы SUP-бординга останутся в памяти самыми яркими картинками отпуска»
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
«Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной»
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
«Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка»
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
«После небольшого инструктажа выдадим вам спасательные жилеты — и вы отправитесь в сап-путешествие»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
«Что вас ожидает: Сап-борд — это уникальный способ не просто посмотреть на Ладожское озеро, но и близко познакомиться с ним»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
Начало: Пляж Солнечный
«Сплавы на SUP — новое измерение туризма»
Расписание: См. расписание
1 сен в 08:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССабина2 июня 2024Красиво, душевно,интересно, я в восторге)по всем статьям)))))!!!
- ММария29 мая 2024Прогулка получилась отличной,наш гид рассказала нам много всего интересного,красивые места,да и вообще получилось все атмосферно 😍по особенному мне понравилось то
- ООльга24 мая 202423 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много
- ЕЕкатерина24 мая 202415 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию. Наталья
- ЕЕвгения14 мая 2024Супер организация! Наталья и Александр прекрасные собеседники:) Не торопили нас - поплавали в комфортном для нас темпе, провели подробный инструктаж. Прогулка удалась:) Всем рекомендуем, и не бояться холодной воды - экипировка отличная, вся новая. сапы топ:)
- ААнастасия7 мая 2024Великолепная прогулка-приключение на закате с прекрасным гидом Натальей! Предварительно Наталья подробно рассказала, как подготовиться к прогулке (30 апреля было еще
- ССветлана2 мая 2024Прекрасная прогулка. Ребята интересные, позитивные рассказывают много! Отдельного внимания заслуживают льды и закат. Рекомендую.
- ООлеся12 октября 2023Нам очень повезло с погодой и экскурсоводом! Много узнали о истории этих мест, сделали множество восхитительных снимков и получили массу позитивных впечатлений. Очень рекомендую!
- ДДмитрий20 сентября 2023Это мой первый опыт на сап-сёрфе и по началу были небольшие сомнения, что мне легко дастся 6-ти часовая прогулка, однако
- ААнна26 августа 2023Это ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!! Только слова благодарности!!! Спасибо за это увлекательнейшее путешествие, все- абсолютно все на высшем уровне!!! Александр и Наталья, вы делаете такое доброе, а главное - людей в сотни раз счастливее! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Сортавале в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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