Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: добыча гранатов и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Сортавала, фонтан, площадь Кирова
«Также мы посетим самый высокий водопад Карелии — Белые мосты, или Юканкоски, расположенный в чудесном диком месте, который особенно красив весной»
Завтра в 11:00
14 апр в 12:00
5700 ₽ за человека
Водная прогулка
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по водным тропам Карелии. Пройдите сквозь проливы и насладитесь видами шхер с SUP-доски. Подходит для всех
Начало: По договоренности
«Обычно прогулки проходят весной и в начале июня по средам, субботам и воскресеньям»
14 мая в 08:00
17 мая в 08:00
9000 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на сапборде. Откройте для себя карельские фьорды и насладитесь природой в уникальной атмосфере
Начало: По договорённости
«Особенности прогулок весной, осенью и зимой»
1 мая в 11:00
2 мая в 11:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к водопадам Приладожья
Погрузитесь в зимнюю сказку Карелии, посетив водопады, закованные льдом. Увлекательные истории и природа ждут вас на этом путешествии
Начало: В районе д. Леппясилта
«Они полноводны весной и поздней осенью, но и зимой не менее великолепны»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 апреля 2025Доброго дня. Мое путешествие к водопаду белые мосты было впечатляющие. Особая Благодарность Сергею и Юлии,до ехали до места. Что не
- ДДарья26 февраля 2025Все больше влюбляемся в Карелию. Эти виды просто нечто. Огромное спасибо Юлии и Сергею за интересную экскурсию, приятную беседу, вкусные угощения и прекрасные воспоминания!
- ООльга22 февраля 2025Лариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятые виды водопадов скованных льдом! Неописуемая красота! И чашечка горячего чая после прогулки была очень кстати! Лариса, спасибо! Однозначно рекомендую!
- ССветлана19 февраля 2025Все супер!!!! Организаторы молодцы! Очень здорово! Куча впечатлений и все только положительные. Рекомендую всем, кто хочет незабываемые впечатления от зимнего
- ААлена3 февраля 2025Сказочное приключение в волшебной Карелии, так можно охарактеризовать день, проведенный с Ларисой и Олегом. Нас забрали утром из Сартавала. *(трансфер
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Весенние»
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