Экскурсии в Сортавале весной

Найдено 4 экскурсии в категории «Весенние» в Сортавале, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: добыча гранатов и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Сортавала, фонтан, площадь Кирова
«Также мы посетим самый высокий водопад Карелии — Белые мосты, или Юканкоски, расположенный в чудесном диком месте, который особенно красив весной»
Завтра в 11:00
14 апр в 12:00
5700 ₽ за человека
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
SUP-прогулки
10 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по водным тропам Карелии. Пройдите сквозь проливы и насладитесь видами шхер с SUP-доски. Подходит для всех
Начало: По договоренности
«Обычно прогулки проходят весной и в начале июня по средам, субботам и воскресеньям»
14 мая в 08:00
17 мая в 08:00
9000 ₽ за человека
Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам
2.5 часа
151 отзыв
Водная прогулка
Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на сапборде. Откройте для себя карельские фьорды и насладитесь природой в уникальной атмосфере
Начало: По договорённости
«Особенности прогулок весной, осенью и зимой»
1 мая в 11:00
2 мая в 11:00
3500 ₽ за человека
Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
Пешая
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к водопадам Приладожья
Погрузитесь в зимнюю сказку Карелии, посетив водопады, закованные льдом. Увлекательные истории и природа ждут вас на этом путешествии
Начало: В районе д. Леппясилта
«Они полноводны весной и поздней осенью, но и зимой не менее великолепны»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 апреля 2025
    Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
    Доброго дня. Мое путешествие к водопаду белые мосты было впечатляющие. Особая Благодарность Сергею и Юлии,до ехали до места. Что не
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    всегда возможно из за дороги. и Мощь водопада это не передать словами,это надо видеть его красоту и силу. После был приятный сюрприз от ребят. Вкусные калитки и брусничный напиток. Дальше добыча граната из скалы, интересно. Сергей потный водитель Юля ирассказывала о Карелии Сергей дополнял историю. У меня много впечатлений от поездки Думаю приехать летом. Насыщенная экскурсия Советую эта посмотреть. Фото и видео это не передаст такую красоту

    Доброго дня. Мое путешествие к водопаду белые мосты было впечатляющие. Особая Благодарность Сергею и Юлии,до ехалиДоброго дня. Мое путешествие к водопаду белые мосты было впечатляющие. Особая Благодарность Сергею и Юлии,до ехали
  • Д
    Дарья
    26 февраля 2025
    Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
    Все больше влюбляемся в Карелию. Эти виды просто нечто. Огромное спасибо Юлии и Сергею за интересную экскурсию, приятную беседу, вкусные угощения и прекрасные воспоминания!
    Все больше влюбляемся в Карелию. Эти виды просто нечтоВсе больше влюбляемся в Карелию. Эти виды просто нечтоВсе больше влюбляемся в Карелию. Эти виды просто нечтоВсе больше влюбляемся в Карелию. Эти виды просто нечтоВсе больше влюбляемся в Карелию. Эти виды просто нечто
  • О
    Ольга
    22 февраля 2025
    Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
    Лариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятые виды водопадов скованных льдом! Неописуемая красота! И чашечка горячего чая после прогулки была очень кстати! Лариса, спасибо! Однозначно рекомендую!
    Лариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятыеЛариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятыеЛариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятыеЛариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятыеЛариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятые
  • С
    Светлана
    19 февраля 2025
    Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
    Все супер!!!! Организаторы молодцы! Очень здорово! Куча впечатлений и все только положительные. Рекомендую всем, кто хочет незабываемые впечатления от зимнего
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    леса, очень красивого водопада и приятной беседы с организаторами! Сюрприз от организаторов в морозный день (вкуснейший карельский чай и калиточка) выше всяких похвал! Спасибо огромное!

    Все супер!!!! Организаторы молодцы! Очень здорово! Куча впечатлений и все только положительные. Рекомендую всем, кто хочетВсе супер!!!! Организаторы молодцы! Очень здорово! Куча впечатлений и все только положительные. Рекомендую всем, кто хочетВсе супер!!!! Организаторы молодцы! Очень здорово! Куча впечатлений и все только положительные. Рекомендую всем, кто хочетВсе супер!!!! Организаторы молодцы! Очень здорово! Куча впечатлений и все только положительные. Рекомендую всем, кто хочет
  • А
    Алена
    3 февраля 2025
    Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
    Сказочное приключение в волшебной Карелии, так можно охарактеризовать день, проведенный с Ларисой и Олегом. Нас забрали утром из Сартавала. *(трансфер
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    был за отдельную стоимость) и повезли знакомится с изяществом зимней республики. Живописные бело-черные пейзажи мелькали за окном. Красота зимы завораживала. Первая,посещенная нами локация носит поэтичное название "Белые мосты". Фансмогория цветокрасок из кирпично-рыжей бурлящей воды, белоснежного снега и чёрно-зелёных деревьев. Тишина и спокойствие, лишь изредка нарушаемая полётом птиц. Наши заботливые провожатые подготовили вкусный чай на родниковой воде и печенье. Подкрепившись, поехали дальше к следующей локации водопаду Койриноя. Мы погуляли по заснеженным деревянным мостикам и вдоволь насладились ледово-снежными природным шоу- зимнего водопада. Третьей остановкой была небольшая плотина. Тихая,безмятежная река с одной стороны становилась бурным, сметающим всё на своём пути потоком, падающим с высоты. Завораживающее зрелище. На обратном пути в Сортавалу мы остановились в фермерском хозяйстве" Приладожье",где отведали знаменитые блюда карельской кухни. Так незаметно наше однодневное путешествие закончилось. Мы мило распрощались с Ларисой и Олегом, влюбившими нас в Карелию!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Весенние»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
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  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Самое главное
  4. Остров Хонкасало
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в апреле 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Весенние" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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