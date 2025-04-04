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был за отдельную стоимость) и повезли знакомится с изяществом зимней республики. Живописные бело-черные пейзажи мелькали за окном. Красота зимы завораживала. Первая,посещенная нами локация носит поэтичное название "Белые мосты". Фансмогория цветокрасок из кирпично-рыжей бурлящей воды, белоснежного снега и чёрно-зелёных деревьев. Тишина и спокойствие, лишь изредка нарушаемая полётом птиц. Наши заботливые провожатые подготовили вкусный чай на родниковой воде и печенье. Подкрепившись, поехали дальше к следующей локации водопаду Койриноя. Мы погуляли по заснеженным деревянным мостикам и вдоволь насладились ледово-снежными природным шоу- зимнего водопада. Третьей остановкой была небольшая плотина. Тихая,безмятежная река с одной стороны становилась бурным, сметающим всё на своём пути потоком, падающим с высоты. Завораживающее зрелище. На обратном пути в Сортавалу мы остановились в фермерском хозяйстве" Приладожье",где отведали знаменитые блюда карельской кухни. Так незаметно наше однодневное путешествие закончилось. Мы мило распрощались с Ларисой и Олегом, влюбившими нас в Карелию!