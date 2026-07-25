Мы умчим на квадроциклах в безлюдные места с потрясающей природой. Насладимся лесными чащами, видами реки с порогами, посмотрим на старые финские плотины, ГЭС и мельницы. Со второй половины июля наверняка обнаружим на маршруте местные дары — грибы и ягоды. Вы пропитаетесь адреналином и услышите интересные истории о карельской земле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от 12 500 ₽ за человека

Ваш гид в Сортавале

Описание экскурсии

Маршрут проходит по красивому карельскому лесу вдоль реки Уксунйоки. Апогей путешествия — остановка у речного порога Храмина.

По пути увидим останки старой финской мельницы/ГЭС и разрушенной плотины с разных ракурсов.

В июле-августе у любителей тихой охоты будет возможность пособирать грибы и попробовать местные лесные ягоды.

По дороге я расскажу историю становления края — начиная с тех времён, когда территорией владели финны, до сегодняшних дней.

Маршрут подойдёт даже тем, кто не имеет опыта управления квадроциклом — во время инструктажа быстро вас научу.

Протяжённость маршрута — около 25 км.

Организационные детали

До базы в деревне Ууксу (час езды от Сортавалы) вы добираетесь самостоятельно

Перед поездкой проведу инструктаж и выдам экипировку: шлем, подшлемник, перчатки, лёгкие костюмы, сапоги

Обратите внимание