Мы умчим на квадроциклах в безлюдные места с потрясающей природой.
Насладимся лесными чащами, видами реки с порогами, посмотрим на старые финские плотины, ГЭС и мельницы. Со второй половины июля наверняка обнаружим на маршруте местные дары — грибы и ягоды. Вы пропитаетесь адреналином и услышите интересные истории о карельской земле.
Насладимся лесными чащами, видами реки с порогами, посмотрим на старые финские плотины, ГЭС и мельницы. Со второй половины июля наверняка обнаружим на маршруте местные дары — грибы и ягоды. Вы пропитаетесь адреналином и услышите интересные истории о карельской земле.
Описание экскурсии
Маршрут проходит по красивому карельскому лесу вдоль реки Уксунйоки. Апогей путешествия — остановка у речного порога Храмина.
По пути увидим останки старой финской мельницы/ГЭС и разрушенной плотины с разных ракурсов.
В июле-августе у любителей тихой охоты будет возможность пособирать грибы и попробовать местные лесные ягоды.
По дороге я расскажу историю становления края — начиная с тех времён, когда территорией владели финны, до сегодняшних дней.
Маршрут подойдёт даже тем, кто не имеет опыта управления квадроциклом — во время инструктажа быстро вас научу.
Протяжённость маршрута — около 25 км.
Организационные детали
- До базы в деревне Ууксу (час езды от Сортавалы) вы добираетесь самостоятельно
- Перед поездкой проведу инструктаж и выдам экипировку: шлем, подшлемник, перчатки, лёгкие костюмы, сапоги
Обратите внимание
- Цена указана за квадроцикл. Вы можете ехать на нём вдвоём, либо — каждый на отдельном квадроцикле
- Поездка только для лиц 18+ — даже пассажиром!
- Для управления квадроциклом необходимы права категории В
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Ууксу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Один из первооснователей активного отдыха в Северном Приладожье. В летнее время предлагаю экскурсии на квадроциклах, на катере по Ладожским Шхерам и на остров Валаам. В зимнее время — эксклюзивные экскурсии на снегоходах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Поездка на квадроциклах прошла отлично, лучшее что можно зацепить в Питкяранте, та самая неизведанная и другая карелия! Мы проехали по маршрутам, которых нет ни в одном рекламном ролике: колея петляла между вековых сосен, выныривала к скалистым мысам!)
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