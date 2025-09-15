Мои заказы

Магия Ладожских шхер - из Сортавалы

Путешествие по Ладожским шхерам на катере с опытным капитаном - это уникальная возможность увидеть Карелию с воды и насладиться её природной красотой
На индивидуальной водной прогулке по Ладожским шхерам из Сортавалы можно насладиться уникальными ландшафтами Карелии.

Путешествие проходит мимо старинной церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и исторической дачи Винтера. Прогулка по острову Хонкасало к горе Вахтимяки подарит панорамные виды на шхеры. Опытный капитан расскажет легенды и истории этих мест, создавая атмосферу настоящего приключения
2 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Индивидуальная прогулка с капитаном
  • 🏞 Уникальные природные виды
  • 📸 Возможность сделать отличные фото
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🌲 Прогулка по острову с видами на фьорды
  • 📚 Легенды и истории от капитана
Что можно увидеть

  • Церковь Николая Чудотворца
  • Дача Винтера
  • Остров Хавус
  • Остров Хонкасало

Описание водной прогулки

Церковь Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари

Во время плавания мы пройдём мимо одного из самых атмосферных мест Ладоги — старинная церковь стоит прямо у воды. Капитан сбавит ход, чтобы вы могли рассмотреть её и сделать фотографии.

Дача Винтера — исторический особняк 19 века

Неподалёку вы увидите один из старейших сохранившихся домов на Ладоге. Узнаете, кто был его владельцем, кто приезжал в гости и как выглядела жизнь на даче сто лет назад.

Ладожские фьорды и остров Хавус

Мы пройдём под отвесными гранитными стенами острова Хавус. Именно здесь шхеры особенно похожи на фьорды: узкие проходы, высокие скалы и нетронутая природа.

Прогулка по острову Хонкасало к горе Вахтимяки

Высадимся на острове и по тропинке поднимемся на вершину. Отсюда открывается панорама на шхеры. А если повезёт с погодой, можно увидеть, как солнце отражается в десятках маленьких заливов.

По пути капитан расскажет истории и легенды, связанные с этими местами.

Организационные детали

  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Катер оборудован всеми необходимыми спасательными средствами, на борту есть жилеты для всех пассажиров
  • Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
  • Ограничений по возрасту нет, однако водная прогулка не рекомендуется в период беременности и при наличии заболеваний, при которых противопоказана качка
  • При желании вы можете взять на борт еду и напитки
  • За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 36 туристов
Я родилась в городе Сортавала. После школы уехала в Санкт-Петербург, но через 6 лет вернулась, потому что поняла, что безумно тоскую по чистому воздуху, к которому так привыкла, и спокойному
читать дальше

ритму жизни. Тогда в наш город только начинали приезжать путешественники, и я решила открыть небольшой отель. Сначала встречала гостей сама и рассказывала обо всех достопримечательностях. А потом появилась идея заняться организацией экскурсий, чтобы вы могли в полной мере насладиться отдыхом. Я и мои коллеги подберём удобный маршрут с любыми локациями по вашему желанию.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Карина
Карина
15 сен 2025
Отличный быстроходный катер, с комфортном в нем разместились.
Маршрут походит через красоты природного ландшафта. . во время поездки просто наслаждаешься изумительными видами.
Водитель катера (Григорий) - ответил на все интересующие нас вопросы и комфортно управлял катером.
Спасибо.
Д
Дмитрий
6 сен 2025
Прекрасная прогулка. Шикарные виды. Веселый позитивный капитан Григорий))

