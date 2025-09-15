На индивидуальной водной прогулке по Ладожским шхерам из Сортавалы можно насладиться уникальными ландшафтами Карелии. Путешествие проходит мимо старинной церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и исторической дачи Винтера. Прогулка по острову Хонкасало к горе Вахтимяки подарит панорамные виды на шхеры. Опытный капитан расскажет легенды и истории этих мест, создавая атмосферу настоящего приключения

Описание водной прогулки

Церковь Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари

Во время плавания мы пройдём мимо одного из самых атмосферных мест Ладоги — старинная церковь стоит прямо у воды. Капитан сбавит ход, чтобы вы могли рассмотреть её и сделать фотографии.

Дача Винтера — исторический особняк 19 века

Неподалёку вы увидите один из старейших сохранившихся домов на Ладоге. Узнаете, кто был его владельцем, кто приезжал в гости и как выглядела жизнь на даче сто лет назад.

Ладожские фьорды и остров Хавус

Мы пройдём под отвесными гранитными стенами острова Хавус. Именно здесь шхеры особенно похожи на фьорды: узкие проходы, высокие скалы и нетронутая природа.

Прогулка по острову Хонкасало к горе Вахтимяки

Высадимся на острове и по тропинке поднимемся на вершину. Отсюда открывается панорама на шхеры. А если повезёт с погодой, можно увидеть, как солнце отражается в десятках маленьких заливов.

По пути капитан расскажет истории и легенды, связанные с этими местами.

Организационные детали