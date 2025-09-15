Путешествие по Ладожским шхерам на катере с опытным капитаном - это уникальная возможность увидеть Карелию с воды и насладиться её природной красотой
На индивидуальной водной прогулке по Ладожским шхерам из Сортавалы можно насладиться уникальными ландшафтами Карелии.
Путешествие проходит мимо старинной церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и исторической дачи Винтера. Прогулка по острову Хонкасало к горе Вахтимяки подарит панорамные виды на шхеры. Опытный капитан расскажет легенды и истории этих мест, создавая атмосферу настоящего приключения
6 причин купить эту прогулку
🚤 Индивидуальная прогулка с капитаном
🏞 Уникальные природные виды
📸 Возможность сделать отличные фото
🏛 Исторические достопримечательности
🌲 Прогулка по острову с видами на фьорды
📚 Легенды и истории от капитана
Что можно увидеть
Церковь Николая Чудотворца
Дача Винтера
Остров Хавус
Остров Хонкасало
Описание водной прогулки
Церковь Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари
Во время плавания мы пройдём мимо одного из самых атмосферных мест Ладоги — старинная церковь стоит прямо у воды. Капитан сбавит ход, чтобы вы могли рассмотреть её и сделать фотографии.
Дача Винтера — исторический особняк 19 века
Неподалёку вы увидите один из старейших сохранившихся домов на Ладоге. Узнаете, кто был его владельцем, кто приезжал в гости и как выглядела жизнь на даче сто лет назад.
Ладожские фьорды и остров Хавус
Мы пройдём под отвесными гранитными стенами острова Хавус. Именно здесь шхеры особенно похожи на фьорды: узкие проходы, высокие скалы и нетронутая природа.
Прогулка по острову Хонкасало к горе Вахтимяки
Высадимся на острове и по тропинке поднимемся на вершину. Отсюда открывается панорама на шхеры. А если повезёт с погодой, можно увидеть, как солнце отражается в десятках маленьких заливов.
По пути капитан расскажет истории и легенды, связанные с этими местами.
Организационные детали
Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Катер оборудован всеми необходимыми спасательными средствами, на борту есть жилеты для всех пассажиров
Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
Ограничений по возрасту нет, однако водная прогулка не рекомендуется в период беременности и при наличии заболеваний, при которых противопоказана качка
При желании вы можете взять на борт еду и напитки
За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алёна — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 36 туристов
Я родилась в городе Сортавала. После школы уехала в Санкт-Петербург, но через 6 лет вернулась, потому что поняла, что безумно тоскую по чистому воздуху, к которому так привыкла, и спокойному
ритму жизни. Тогда в наш город только начинали приезжать путешественники, и я решила открыть небольшой отель. Сначала встречала гостей сама и рассказывала обо всех достопримечательностях. А потом появилась идея заняться организацией экскурсий, чтобы вы могли в полной мере насладиться отдыхом. Я и мои коллеги подберём удобный маршрут с любыми локациями по вашему желанию.
Отзывы и рейтинг
Карина
15 сен 2025
Отличный быстроходный катер, с комфортном в нем разместились. Маршрут походит через красоты природного ландшафта. . во время поездки просто наслаждаешься изумительными видами. Водитель катера (Григорий) - ответил на все интересующие нас вопросы и комфортно управлял катером. Спасибо.
Д
Дмитрий
6 сен 2025
Прекрасная прогулка. Шикарные виды. Веселый позитивный капитан Григорий))