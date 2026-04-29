Это путешествие для тех, кто готов сойти с туристических троп и погрузиться в дикую природу. За один день вы отправитесь на поиски настоящих сокровищ Карелии: соберёте собственный урожай гранатов на старинном руднике, увидите, как вода пробивает скалы на порогах реки Янисйоки, и прикоснётесь к инженерному наследию финских ГЭС.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Маршрут

Сортавала → ГЭС в Ляскеля → водопад Койриноя-2 → Кительское месторождение граната → долина реки Янисйоки → пороги Янисйоки → ГЭС Хямекоски → Сортавала

Тайминг поездки

8:45 — сбор у вашего отеля

9:00 — отправление из Сортавалы

9:30 — ГЭС в Ляскеля

Одна из старейших ГЭС России: плотина превращает реку в мощный водопад, а станция работает полностью автоматически.

10:15 — водопад Койриноя-2

Остатки финской плотины образовали каскад: вода скатывается по скальному желобу, словно с горки.

10:45 — Кительское месторождение граната

Заброшенный рудник альмандина. Эти тёмно-красные камни здесь добывали ещё в 16 веке. Мы выдадим инструменты, и вы найдёте кристаллы на память.

11:45 — долина реки Янисйоки

«Заячья» река тянется почти на 100 километров. С виду спокойная, вода стремительно убегает вдаль, а на плёсах застывает зеркальной гладью.

12:15 — пороги Янисйоки

Здесь река грохочет среди камней. С подвесных мостов открываются лучшие виды для эффектных фото.

12:45 — ГЭС Хямекоски

Работает с 1903 года. Уникальный канал длиной полкилометра пробит в скале — река течёт по нему, а избыток воды сбрасывается в старое русло.

14:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали