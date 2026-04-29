Из Сортавалы - к лесным водопадам и месторождению граната

Побывать на старинном руднике и увидеть, как вода пробивает скалы
Это путешествие для тех, кто готов сойти с туристических троп и погрузиться в дикую природу.

За один день вы отправитесь на поиски настоящих сокровищ Карелии: соберёте собственный урожай гранатов на старинном руднике, увидите, как вода пробивает скалы на порогах реки Янисйоки, и прикоснётесь к инженерному наследию финских ГЭС.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Маршрут

Сортавала → ГЭС в Ляскеля → водопад Койриноя-2 → Кительское месторождение граната → долина реки Янисйоки → пороги Янисйоки → ГЭС Хямекоски → Сортавала

Тайминг поездки

8:45 — сбор у вашего отеля

9:00 — отправление из Сортавалы

9:30 — ГЭС в Ляскеля

Одна из старейших ГЭС России: плотина превращает реку в мощный водопад, а станция работает полностью автоматически.

10:15 — водопад Койриноя-2

Остатки финской плотины образовали каскад: вода скатывается по скальному желобу, словно с горки.

10:45 — Кительское месторождение граната

Заброшенный рудник альмандина. Эти тёмно-красные камни здесь добывали ещё в 16 веке. Мы выдадим инструменты, и вы найдёте кристаллы на память.

11:45 — долина реки Янисйоки

«Заячья» река тянется почти на 100 километров. С виду спокойная, вода стремительно убегает вдаль, а на плёсах застывает зеркальной гладью.

12:15 — пороги Янисйоки

Здесь река грохочет среди камней. С подвесных мостов открываются лучшие виды для эффектных фото.

12:45 — ГЭС Хямекоски

Работает с 1903 года. Уникальный канал длиной полкилометра пробит в скале — река течёт по нему, а избыток воды сбрасывается в старое русло.

14:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали

  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу поездки без уменьшения общего объёма и качества услуг
  • В стоимость входит трансфер на туристическом автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые3100 ₽
Дети до 9 лет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
всё очень понравилось
Роман
Роман
Ответ организатора:
Александр, здравствуйте! Большое спасибо, что нашли время оставить отзыв. Мы искренне рады, что вы остались довольны путешествием. С удовольствием организуем для вас новые яркие поездки. Приходите к нам снова!
