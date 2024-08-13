Водная прогулка
Карельское «сухое» купание - флоатинг в Импилахти
Испытайте уникальное приключение в Импилахти: флоатинг в спасательных костюмах. Откройте для себя красоту Северного Приладожья и насладитесь безопасным купанием
Начало: В 50 км от Cортавалы в п. Импилахти
26 янв в 12:00
27 янв в 12:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По зимней Карелии - на снегоходе
Прокатиться по заснеженным полям и лесам республики
Начало: Недалеко от ж/д ст. Морозная
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4490 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 17 чел.
Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
Увидеть диких и экзотических животных в природных ландшафтах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
20 янв в 10:30
2900 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища Карелии
Стать искателем самоцветов на руднике, увидеть незамерзающие пороги и диких зверей - из Сортавалы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
3900 ₽ за человека
- ИИрина13 августа 2024Всем, кто хочет побывать в Карельском зоопарке, рекомендуем поездку с Элизой. Мы были без машины, зоопарк далеко от Сортавалы, где
- ААлексей2 ноября 2023Отличная экскурсия. Отдельное спасибо Вячеславу. Шикарные виды природы с высоты птичьего полёта и замечательное настроение, несмотря на не очень ласковую погоду.
