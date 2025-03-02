Вдоль скалистых берегов Янисйоки вас ждут и исторические события, и любопытная геология, и сказочная природа. Гидроэлектростанции с водопадами, незамерзающие пороги, арочные мосты и панорамные виды на Ладогу. Я не только расскажу вам об этой местности, но и помогу сделать потрясающие фото даже на телефон. До встречи на берегах крупнейшей реки Северного Приладожья!

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание фото-прогулки

За день мы проедем от озера Янисъярви до Ладоги — даже на этом небольшом отрезке река Янисйоки покажет всю свою мощь и гордый нрав. Здесь вы увидите исторические объекты, связанные с активным промышленным освоением бассейна реки финнами в 19 веке. Взглянете на устье реки и огромную Ладогу с высоты птичьего полёта. По пути я расскажу и о хрониках Янисйоки, и о местной природе, тайге и горных породах.

Итак, в нашем маршруте:

река Янисйоки и её незамерзающие пороги

3 действующих гидроэлектростанции

3 водопада на ГЭС (если будет открыт сброс)

4 карельских посёлка с их колоритом и старыми домиками

3 арочных моста, которым более ста лет

заброшенные финские фабрики

хвойный лес с двухсотлетними деревьями

гора Хийденвуори (при хорошей погоде заберёмся на неё)

древняя штольня, вручную вырубленная на вершине скалы

и конечно, Ладожское озеро с его стровками, волнами и лодочками

Кому подойдёт экскурсия

Любителям природы, рек, лесов и камней. Фотографам — я покажу съёмочные точки и помогу сделать впечатляющие кадры. А ещё тем, кому интересна промышленная история Северного Приладожья

Семьям с детьми, если юные путешественники любят слушать и не боятся плохой погоды

Организационные детали