Вдоль скалистых берегов Янисйоки вас ждут и исторические события, и любопытная геология, и сказочная природа. Гидроэлектростанции с водопадами, незамерзающие пороги, арочные мосты и панорамные виды на Ладогу. Я не только расскажу вам об этой местности, но и помогу сделать потрясающие фото даже на телефон. До встречи на берегах крупнейшей реки Северного Приладожья!
Описание фото-прогулки
За день мы проедем от озера Янисъярви до Ладоги — даже на этом небольшом отрезке река Янисйоки покажет всю свою мощь и гордый нрав. Здесь вы увидите исторические объекты, связанные с активным промышленным освоением бассейна реки финнами в 19 веке. Взглянете на устье реки и огромную Ладогу с высоты птичьего полёта. По пути я расскажу и о хрониках Янисйоки, и о местной природе, тайге и горных породах.
Итак, в нашем маршруте:
- река Янисйоки и её незамерзающие пороги
- 3 действующих гидроэлектростанции
- 3 водопада на ГЭС (если будет открыт сброс)
- 4 карельских посёлка с их колоритом и старыми домиками
- 3 арочных моста, которым более ста лет
- заброшенные финские фабрики
- хвойный лес с двухсотлетними деревьями
- гора Хийденвуори (при хорошей погоде заберёмся на неё)
- древняя штольня, вручную вырубленная на вершине скалы
- и конечно, Ладожское озеро с его стровками, волнами и лодочками
Кому подойдёт экскурсия
- Любителям природы, рек, лесов и камней. Фотографам — я покажу съёмочные точки и помогу сделать впечатляющие кадры. А ещё тем, кому интересна промышленная история Северного Приладожья
- Семьям с детьми, если юные путешественники любят слушать и не боятся плохой погоды
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Toyota Regius (есть одно детское кресло). Но будьте готовы и немало ходить (например, до арочного моста зимой идти 2 км в одну сторону)
- Одевайтесь теплее, чем обычно — у воды всегда гораздо холоднее
- Перекус на обед вы можете взять с собой или по вашему желанию мы заедем в кафе
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 85 туристов
Я фотограф дикой природы и организатор экспедиций по России. Победитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Снимал во всех арктических регионах от Земли Франца-Иосифа до Чукотки. Живу в Сортавале. Изучаю дикуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
2 мар 2025
Прекрасная поездка в снежные края реки Янисйоки! Учитывая, что в центральной России снега не было, приняли решение отдохнуть в Карелии и не прогадали!
Было и солнце, и мороз, и снег! Чудесные зимние виды, многие из которых подмечаю теперь в медиа сфере. Кирилл прекрасный рассказчик и попутчик, глубоко знающий и чувствующий фактуру своего повествования. Рекомендуем!
Было и солнце, и мороз, и снег! Чудесные зимние виды, многие из которых подмечаю теперь в медиа сфере. Кирилл прекрасный рассказчик и попутчик, глубоко знающий и чувствующий фактуру своего повествования. Рекомендуем!
Марина
19 янв 2025
Благодаря этой экскурсии посмотрели чудесную природу Карелии, живописную реку Янисйоки с ее порогами,мостами, гидроэлектростанциями. Поднялись по заснеженной красивой лесной тропе на гору Хийденвуори, откуда открывается прекрасный вид на окресности и
Д
Д
4 янв 2025
Шикарная экскурсия по реально крутым и красивым местам с отличным гидом!!!
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