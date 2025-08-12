Парк "Ладожские шхеры" - это заповедная зона с уникальной природой, скалистыми берегами и гранитными фьордами.
Участники прогулки смогут увидеть острова Хавус, Хонкасало и Каарнетсаари, а также подняться на вершину Вяхтимяки, известную как "крыша Ладоги".
Прогулка проходит на катере, оснащённом всеми необходимыми спасательными средствами, что обеспечивает безопасность и комфорт. Это идеальный способ провести время на свежем воздухе и насладиться красотой Карелии
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальная водная прогулка
- 🌿 Нетронутая природа
- 🏞️ Восхитительные виды
- 🛡️ Безопасность и комфорт
- 🌄 Подъём на вершину Вяхтимяки
Что можно увидеть
- Остров Риеккалансаари
- Мыс Таруниеми
- Дача доктору Винтера
- Остров Хавус
- Остров Хонкасало
- Остров Каарнетсаари
Описание водной прогулки
Также вас ждёт получасовая прогулка на острове Хонкасало — мы поднимемся на гору Вяхтимяки.
Организационные детали
- С вами буду я или один из капитанов нашей команды
- Катер снабжён всеми необходимыми спасательными средствами (жилеты, круги, плоты)
- Наша команда имеет лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным и морским транспортом
- В цену включена страховка на каждого пассажира
- Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
Обратите внимание
- В открытом Ладожском озере бывают сильные волны. Прогулка не рекомендуется путешественникам с противопоказаниями по здоровью, в частности проблемами с позвоночником и беременным
- В плохую погоду из соображений безопасности прогулка может быть перенесена/отменена
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети 4-10 лет
|1500 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 1342 туристов
Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Юрий, я капитан маломерного судна (катера). Имею лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом. Если вы хотите насладиться красотами Ладожского озера и побывать в заповедных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
12 авг 2025
Всё очень понравилось, 2 часа пролетели незаметно и, если было бы возможно, хотелось бы увеличить продолжительность экскурсии-прогулки!
Спасибо большое кэпу Сергею за прекрасную прогулку!
