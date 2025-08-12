Мои заказы

Ладожские фьорды - на катере из Сортавалы

Насладитесь уникальной природой Ладожских шхер, проплывая вдоль скал и фьордов. Поднимитесь на вершину Вяхтимяки и откройте для себя красоту Ладоги
Парк "Ладожские шхеры" - это заповедная зона с уникальной природой, скалистыми берегами и гранитными фьордами.

Участники прогулки смогут увидеть острова Хавус, Хонкасало и Каарнетсаари, а также подняться на вершину Вяхтимяки, известную как "крыша Ладоги".

Прогулка проходит на катере, оснащённом всеми необходимыми спасательными средствами, что обеспечивает безопасность и комфорт. Это идеальный способ провести время на свежем воздухе и насладиться красотой Карелии
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Уникальная водная прогулка
  • 🌿 Нетронутая природа
  • 🏞️ Восхитительные виды
  • 🛡️ Безопасность и комфорт
  • 🌄 Подъём на вершину Вяхтимяки
Что можно увидеть

  • Остров Риеккалансаари
  • Мыс Таруниеми
  • Дача доктору Винтера
  • Остров Хавус
  • Остров Хонкасало
  • Остров Каарнетсаари

Описание водной прогулки

Вы увидите:

  • остров Риеккалансаари
  • мыс Таруниеми
  • дачу доктору Винтера
  • острова Хавус, Хонкасало и Каарнетсаари

Также вас ждёт получасовая прогулка на острове Хонкасало — мы поднимемся на гору Вяхтимяки.

Организационные детали

  • С вами буду я или один из капитанов нашей команды
  • Катер снабжён всеми необходимыми спасательными средствами (жилеты, круги, плоты)
  • Наша команда имеет лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным и морским транспортом
  • В цену включена страховка на каждого пассажира
  • Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.

Обратите внимание

  • В открытом Ладожском озере бывают сильные волны. Прогулка не рекомендуется путешественникам с противопоказаниями по здоровью, в частности проблемами с позвоночником и беременным
  • В плохую погоду из соображений безопасности прогулка может быть перенесена/отменена

ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети 4-10 лет1500 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 1342 туристов
Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Юрий, я капитан маломерного судна (катера). Имею лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом. Если вы хотите насладиться красотами Ладожского озера и побывать в заповедных
читать дальше

местах, а также быть уверенным, что ваша поездка пройдёт в комфорте и с соблюдением всех правил безопасности, то вам ко мне! Я коренной житель Сортавалы и всю стихию Ладожского озера познал с самого детства. Жду вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Надежда
12 авг 2025
Всё очень понравилось, 2 часа пролетели незаметно и, если было бы возможно, хотелось бы увеличить продолжительность экскурсии-прогулки!
Спасибо большое кэпу Сергею за прекрасную прогулку!

Входит в следующие категории Сортавалы

