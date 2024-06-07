1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«Вы сможете посетить центральный Спасо-Преображенский собор, Торговую площадь, Певческое поле, Никольский скит»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Вы остановитесь на Валааме — большом острове, где находится знаменитый мужской монастырь»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
«Посмотрим на церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера с воды»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
«Полюбуемся аскетичной красотой острова и посетим православные храмы, в том числе Спасо-Преображенский собор — он считается одним из древнейших в стране»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
«Сможете посетить Спасо-Преображенский монастырь, главную достопримечательность Валаама»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета7 июня 2024Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо огромное капитану Илье. Программа была насыщенна и познавательная. По пути на о. Валаам посетили много интересных мест. Шхеры конечно впечатлили, природа очень красивая. На Валааме арендовала велосипед, очень удобно передвигаться по острову. Катер новый,комфортабельный, вместительный. Однозначно рекомендую!
- ИИлья7 июня 2024Побывал на водной прогулке по Ладожским шхерам и Валаамскому архипелагу, и это было незабываемое путешествие! Не мог упустить возможность посетить эти
- ММария7 июня 2024Мы с ребёнком отправились на прогулку к Валаамскому архипелагу в сопровождении капитана Ильи. Это путешествие оказалось увлекательным не только для
- ДДмитрий2 июня 2024Все отлично! Спасибо за экскурсию.
- ММария1 июня 2024Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
- ЛЛюдмила31 мая 2024Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия. Ездили компанией, всё очень понравилось, соответствует заявленным характеристикам 😁
- ЕЕкатерина25 мая 2024Отличное путешествие на караблике! Очень познавательно. Капитан Максим молодец!
- ЕЕлена23 мая 2024Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на острове я рекомендую это судно и капитана
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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