Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Сортавалы

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Сортавале, цены от 4 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«Вы сможете посетить центральный Спасо-Преображенский собор, Торговую площадь, Певческое поле, Никольский скит»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Вы остановитесь на Валааме — большом острове, где находится знаменитый мужской монастырь»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
«Посмотрим на церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера с воды»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320 за человека
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
🚤 На катере
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
«Полюбуемся аскетичной красотой острова и посетим православные храмы, в том числе Спасо-Преображенский собор — он считается одним из древнейших в стране»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200 за человека
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
«Сможете посетить Спасо-Преображенский монастырь, главную достопримечательность Валаама»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    7 июня 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо огромное капитану Илье. Программа была насыщенна и познавательная. По пути на о. Валаам посетили много интересных мест. Шхеры конечно впечатлили, природа очень красивая. На Валааме арендовала велосипед, очень удобно передвигаться по острову. Катер новый,комфортабельный, вместительный. Однозначно рекомендую!
  • И
    Илья
    7 июня 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Побывал на водной прогулке по Ладожским шхерам и Валаамскому архипелагу, и это было незабываемое путешествие! Не мог упустить возможность посетить эти
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    удивительные места. Прогулка была организована на комфортабельном катере, что позволило насладиться красотами природы в полной мере, за что спасибо организаторам. Особенно меня впечатлили Ладожские шхеры — это настоящий рай для любителей природы. Здесь можно увидеть множество валунов, скал и заливов, которые создают неповторимые пейзажи, сделал много фотографий на память)) Валаам тоже оставил незабываемые впечатления. Не стал брать там экскурсию, захотел побродить сам. Это место с богатой историей и культурой, которое стоит посетить каждому, кто интересуется не только религией, но и историей. Я зашел в основной храм, а также дошел до Никольского скита, там сейчас очень красиво цветет сирень!

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Мы с ребёнком отправились на прогулку к Валаамскому архипелагу в сопровождении капитана Ильи. Это путешествие оказалось увлекательным не только для
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    тех, кто интересуется религиозной составляющей этого места. Валаам и Ладожское озеро, которое больше похоже на море, поражают своей красотой. Дополнительным приятным моментом во время любования пейзажем «Лес и камни» была встреча с нерпами, которые нам попались дважды по пути. Капитан поделился информацией о местных обитателях, дал рекомендации по рыбалке и подсказал интересные места для посещения на самом Валааме. Там мы взяли экскурсия на гольф-каре, чтобы узнать основные факты об истории этого места и успеть посмотреть побольше. Благодарим за увлекательную прогулку!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Все отлично! Спасибо за экскурсию.
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
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    отвечает на все вопросы. В компании Юры вы точно прекрасно и расслабленно проведёте весь день в интереснейшей поездке)) Рекомендую от души. Вам точно понравится это приключение!))

    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:)
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Замечательная экскурсия. Ездили компанией, всё очень понравилось, соответствует заявленным характеристикам 😁
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отличное путешествие на караблике! Очень познавательно. Капитан Максим молодец!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на острове я рекомендую это судно и капитана
    Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
  2. Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
  3. Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
  4. На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
  5. Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
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  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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