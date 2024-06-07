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удивительные места. Прогулка была организована на комфортабельном катере, что позволило насладиться красотами природы в полной мере, за что спасибо организаторам. Особенно меня впечатлили Ладожские шхеры — это настоящий рай для любителей природы. Здесь можно увидеть множество валунов, скал и заливов, которые создают неповторимые пейзажи, сделал много фотографий на память)) Валаам тоже оставил незабываемые впечатления. Не стал брать там экскурсию, захотел побродить сам. Это место с богатой историей и культурой, которое стоит посетить каждому, кто интересуется не только религией, но и историей. Я зашел в основной храм, а также дошел до Никольского скита, там сейчас очень красиво цветет сирень!