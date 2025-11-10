Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Зимняя Карелия — это волшебно очень красиво! Вы очутитесь в спокойном величии заснеженных скандинавских пейзажей, где белоснежные просторы простираются до горизонта, а деревья окутаны пушистыми одеялами и никого вокруг. Только Вы, природа и магия момента.