Зимняя Карелия — это волшебно очень красиво! Вы очутитесь в спокойном величии заснеженных скандинавских пейзажей, где белоснежные просторы простираются до горизонта, а деревья окутаны пушистыми одеялами и никого вокруг. Только Вы, природа и магия момента.
Описание экскурсииЕсли вы решили посетить Карелию зимой, то, конечно, необходимо погрузиться в прекрасный мир зимней Карельской природы, мир белого снега на верхушках деревьев, сверкающих полей и завораживающих видов. Вы пройдете по зимнему лесу, будете маневрировать, увеличите скорость и почувствуете свободу на скоростных участках, получите новый опыт управления техникой или насладитесь контролем над снежной машиной. На прогулку вы отправитесь на снегоходе Тайга Варяг — новом большом российском двухместном снегоходе, мощностью 55 л. с. с двухтактным двигателем объемом 550 см3. У данной модели широкая гусеницей, что обеспечивает максимальную устойчивость при маневрах, а также гарантирует высокий уровень проходимости по любому рельефу. Благодаря большим габаритам снегохода, на нем комфортно смогут разместиться 2 человека, для пассажира установлена спинка сидения с ручками. Для водителя предусмотрен обогрев рукояток руля и курка газа. Тайга Варяг отлично подойдет даже новичкам. Важная информация:
- Цены указаны за чистое время катания — 1 час!
- ДОПЛАТЫ ЗА ПАССАЖИРА НЕТ – цена за снегоход, а не за человека!
- В наличии 3 снегохода. Один снегоход - для 2 людей.
• Имеется ограничение по весу пассажиров – не более 180 кг. Условия аренды снегохода:
- Необходимо прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж.
- При себе нужно иметь оригинал паспорта и водительских прав любой категории(А,В,С,Д) и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники.
- К управлению допускаются лица от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствии родителей от 6 лет.
- Наличие снежного покрова не менее 15 см.
Каждый день 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Топливо
- Шлем
- Защитная маска
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Теплые варежки - 200 руб.
- Спец. обувь с теплыми вкладышами - 400 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Сортавала, ст. Морозная, пос. Хелюля Спутниковые координаты: 61.738544,30.683788
Завершение: Г. Сортавала, ст. Морозная, пос. Хелюля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сортавалы
