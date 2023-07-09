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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Яхтинг на Ладоге. Мастер-класс по гравлаксу
Встреча на вокзале Сортавалы.
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе.
Вас ждет непродолжительный трансфер к причалу на берегу Ладожского озера, откуда на мотолодках вы отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг.
Вы разместитесь в геокуполах, познакомитесь с территорией глэмпинга, впереди — увлекательное обучение яхтингу.
Вы прослушаете вводную лекцию «Основы яхтинга», а после потренируетесь в отработке основных маневров: поднятия и настройки парусов, поворотов, швартовки.
У каждого будет возможность постоять за рулем, поработать с веревками.
Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле).
В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю. Отсюда название гравлакс — «закопанный» лосось. Вы попробуете приготовить гравлакс уже на современный лад.
После обеда в глэмпинге команды меняются местами.
Те, кто еще не попробовал яхтинг, уходят на водный маршрут. А те, кто уже освоил азы яхтинга, попробуют свои силы в гастрономии.
На осеннем заезде яхтинг может быть заменён по погодным условиям.
Вечером вас ждет ужин с блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Скалолазание и маршрут на SUP-досках
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Скалолазание. После завтрака вы отправитесь к скале «Меч Исполина» — это 30-метровая скала с интересным рельефом.
Часть скалы в результате древних тектонических разломов откололась и навсегда застыла рядом с основным массивом в виде огромного меча.
В сопровождении опытных инструкторов вы пройдетенесколько подготовленных для вас скальных маршрутов.
Выдаем участникам каски, перчатки, альпинистское оборудование.
Для вас будет организован обед в глэмпинге.
Маршрут на SUP-досках.
После обеда вас ждет инструктаж по управлению SUP-досками и вы отправитесь на маршрут. Основы гребли осваивают все без исключения.
Маршрут (2–3 часа) подбирается исходя из погоды и направления ветра, проходит в сопровождении моторной лодки.
После маршрута при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако прямо на берегу Ладоги или сеанс в русской бане.
Вас ждет вкусный ужин от шеф-повара.
Вечером вы сможете сыграть в квиз про Карелию, в настольные игры или попеть песни под гитару у большого костра на территории глэмпинга.
Ладожские шхеры и пикник
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
После завтрака вы отправитесь на мотолодках по Ладожским шхерам.
Продолжительность водной прогулки составит 4–5 часов.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Увидите одну из значимых вершин — г. Риуттавуори, вид с которой был запечатлен на финской банкноте 500 марок в 19 веке.
Поднимитесь на г. Айно, с которой открывается великолепная панорама шхер и открытой Ладоги. Также увидите мысы острова Хонкасало, живописные «инстаграмные» узкие проливы шхер.
На маршруте будет организован горячий обед на природе.
После возвращения в глэмпинг у вас будет свободное время, можно взять в аренду удочки и порыбачить, прогуляться по острову или просто отдохнуть с книгой на веранде.
Вечером вас ждет ужин с блюдами карельской кухни.
Каякинг на озере Ристиярви
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Вы отправитесь на озеро Ристиярви (40 минут в пути), где попробуете свои силы в каякинге.
Изначально каяк — судно северных народов для охоты и передвижения по морю. Почувствуйте себя настоящим северянином.
Перед выходом на маршрут вам проведут подробный инструктаж по технике безопасности и правилам гребли на каяке.
Вас ждет обед-пикник.
После обеда вы отправитесь в Сортавалу (30 минут в пути).
У вас будет свободное время для прогулки по городу, самостоятельного ужина (оплачивается дополнительно) или покупки сувениров до вечернего поезда в Москву.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 20 000 руб. /чел.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Двухместное размещение в глэмпинге (3 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Трансферы по программе
- Аренда снаряжения
- Организация водных, скального маршрутов
- Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
Что не входит
- Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
- Ужин в последний день тура
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
- Одноместное размещение в шатре - 20 000 руб. /чел
- Аренда удочки - 500 руб. /комплект
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- сменное бельё;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако).
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку);
- спортивные штаны из быстросохнущей ткани;
- неопреновые шорты, носки и перчатки (желательно, но необязательно).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день).
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
С июня до начала сентября — наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
Какой транспорт используется на маршруте?
Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5–6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.