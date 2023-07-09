1 день

Яхтинг на Ладоге. Мастер-класс по гравлаксу

Встреча на вокзале Сортавалы.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе.

Вас ждет непродолжительный трансфер к причалу на берегу Ладожского озера, откуда на мотолодках вы отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы разместитесь в геокуполах, познакомитесь с территорией глэмпинга, впереди — увлекательное обучение яхтингу.

Вы прослушаете вводную лекцию «Основы яхтинга», а после потренируетесь в отработке основных маневров: поднятия и настройки парусов, поворотов, швартовки.

У каждого будет возможность постоять за рулем, поработать с веревками.

Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле).

В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю. Отсюда название гравлакс — «закопанный» лосось. Вы попробуете приготовить гравлакс уже на современный лад.

После обеда в глэмпинге команды меняются местами.

Те, кто еще не попробовал яхтинг, уходят на водный маршрут. А те, кто уже освоил азы яхтинга, попробуют свои силы в гастрономии.

На осеннем заезде яхтинг может быть заменён по погодным условиям.

Вечером вас ждет ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.