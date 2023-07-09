К Кристина Улётные выходные в Карелии Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️

К Кристина Улётные выходные в Карелии Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!

Е Елена Улётные выходные в Карелии Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.