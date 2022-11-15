Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
Важно: встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы. Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
После встречи на вокзале в г. Сортавала вы на автобусе доедете до причала на берегу Ладожского озера, откуда на аэролодках доберетесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (трансфер по озеру 10-15 минут).
После расположения в глэмпинге Lago Ladoga вас ждет приветственный завтрак и далее активная программа.
Вы отправитесь на авторский пеший / лыжный (зависит от снежного покрова) маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
После восхождения вас ждёт обед-пикник от Джонатона Кертиса, вы сможете помогать ему по желанию. В меню будут приготовленные на открытом огне блюда: супы, карельские лепёшки, ладожская форель, картофель по-карельски.
Далее вы вернётесь на аэролодках в глэмпинг. У вас будет свободное время, чтобы немного покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть у камина.
После активного дня вас ждёт рассказ от гида про традиции карел, в том числе гастрономические. Далее вы поужинаете блюдами с элементами карельской кухни. Также нашими поварами будет организован мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленая форель в скандинавском стиле) и маринованных овощей.
При желании и за дополнительную плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Далее вы отправитесь на маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам (около 4-х часов) с восхождением на панорамные точки Ладожских шхер.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
После маршрута вернётесь в глэмпинг и пообедаете. Далее у вас будет возможность отдохнуть. Можно поиграть в настольные игры в большом куполе, посидеть у камина или прогуляться по территории глэмпинга. Далее вас ждет мастер-класс по работе с мясом на гриле.
Приготовление на гриле — отдельный вид искусства. Чтобы один и тот же продукт обладал разными вкусами и ароматами необязательно прикладывать массу усилий. Порой достаточно добавить веточку можжевельника при разведении огня. Какие еще лайфхаки используют повара, узнаете на нашем мастер-классе.
Вечером вас ждет гала-ужин в панорамной лаунж-зоне с видом на Ладогу. Вы попробуете блюда северной и карельской кухни: пироги-рыбники, кулебяки с разными начинками, оленину, а также традиционные настойки на таежных травах и ягодах. По запросу со всеми желающими наши повара поделятся рецептами этих блюд.
Утром для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционных карельских пирожков из ржаной муки. Вы сразу сможете продегустировать их и поучаствуете в чаепитии по-карельски: с травами, мёдом, сырами.
После вы отправитесь на аэролодках на причал в Сортавалу и доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути). Здесь наш гид проведёт для вас наземную экскурсию по горному парку.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
После экскурсии по горному парку пообедаете в кафе и отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Вас ждет вечерняя прогулка с гидом, рассказ о городе Сортавала. Посещение сувенирного магазина и отъезд домой. Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы включено трехразовое питание (кроме ужина в последний день), а также разнообразные дегустации блюд местной кухни и напитков.
В этом туре вы научитесь мариновать овощи и рыбу по традиционным рецептам, запекать на костре форель, готовить мясо на гриле, лепить и печь пирожки-калитки с разными начинками. В меню будут гравлакс (слабосоленая форель в скандинавском стиле), карельские рыбные супы, кулебяки, пироги-рыбники, десерты и выпечка с местными ягодами. Вы также попробуете оленину, мясо лося, лесную дичь, чай на карельских травах и традиционные настойки на таежных ягодах и травах.
Автотрансфер от вокзала Сортавалы и обратно будет организован на туристических микроавтобусах. До острова Хавус вы доберетесь на аэролодке.
Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел).
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
В декабре на Ладоге дневная температура в среднем -3°С, а ночью может опуститься до -9°С. Также могут быть холодные ветра и метели. В феврале дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко. В марте днём в среднем +3°, ночью -4°.
Данный тур подходит для взрослых и детей старше 14 лет.
Третьему человеку в шатре мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.