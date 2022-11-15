1 день

Пеший или лыжный маршрут по острову Хавус и рыбные мастер-классы

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

Важно: встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы. Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

После встречи на вокзале в г. Сортавала вы на автобусе доедете до причала на берегу Ладожского озера, откуда на аэролодках доберетесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (трансфер по озеру 10-15 минут).



После расположения в глэмпинге Lago Ladoga вас ждет приветственный завтрак и далее активная программа.



Вы отправитесь на авторский пеший / лыжный (зависит от снежного покрова) маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).



Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.



После восхождения вас ждёт обед-пикник от Джонатона Кертиса, вы сможете помогать ему по желанию. В меню будут приготовленные на открытом огне блюда: супы, карельские лепёшки, ладожская форель, картофель по-карельски.



Далее вы вернётесь на аэролодках в глэмпинг. У вас будет свободное время, чтобы немного покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть у камина.



После активного дня вас ждёт рассказ от гида про традиции карел, в том числе гастрономические. Далее вы поужинаете блюдами с элементами карельской кухни. Также нашими поварами будет организован мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленая форель в скандинавском стиле) и маринованных овощей.



При желании и за дополнительную плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.