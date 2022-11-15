Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур

Во время тура вы научитесь готовить калитки

Во время тура вы научитесь готовить калитки, мясо, рыбу и другие традиционные карельские блюда «с изюминкой» вместе с Джонатоном Кертисом, австралийским поваром мирового масштаба.

Помимо кулинарных мастер-классов мы отправимся в авторский поход по острову Хавус, посетим горный парк Рускеала, поднимемся на скалу Хауккариутта.

До глэмпинга, который находится на острове, мы будем добираться на аэролодках по замерзшему Ладожскому озеру.

А вечерами можно поиграть в настольные игры у камина и устроить чаепитие по-карельски: с травами, мёдом и сырами.

Эта программа идеально подходит для длинных выходных с семьей и друзьями или тимбилдинговых мероприятий.
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Ближайшие даты:
16
дек
3
фев
3
мар

Что вас ожидает 🤩

Мастер-класс от шеф-повара
Мастер-класс от шеф-повара
Научимся готовить рыбу, мясо, выпечку под руководством повара мирового масштаба Джонатона Кертиса
Купольный глэмпинг на острове
Купольный глэмпинг на острове
Уединенный и расслабляющий отдых на берегу замерзшего озера
Гала-ужин с видом на Ладогу
Гала-ужин с видом на Ладогу
В панорамной лаунж-зоне отведаем блюда северной и карельской кухни
Время наедине с собой
Время наедине с собой
В свободное время можно покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть у камина
Рускеальский экспресс
Рускеальский экспресс
После прогулки по горному парку Рускеала отправимся на ретропоезде по заснеженной Карелии
Восхождение на скалу Хауккариутта
Восхождение на скалу Хауккариутта
С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры

Программа тура по дням

1 день

Пеший или лыжный маршрут по острову Хавус и рыбные мастер-классы

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

Важно: встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы. Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

После встречи на вокзале в г. Сортавала вы на автобусе доедете до причала на берегу Ладожского озера, откуда на аэролодках доберетесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (трансфер по озеру 10-15 минут).

После расположения в глэмпинге Lago Ladoga вас ждет приветственный завтрак и далее активная программа.

Вы отправитесь на авторский пеший / лыжный (зависит от снежного покрова) маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.

После восхождения вас ждёт обед-пикник от Джонатона Кертиса, вы сможете помогать ему по желанию. В меню будут приготовленные на открытом огне блюда: супы, карельские лепёшки, ладожская форель, картофель по-карельски.

Далее вы вернётесь на аэролодках в глэмпинг. У вас будет свободное время, чтобы немного покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть у камина.

После активного дня вас ждёт рассказ от гида про традиции карел, в том числе гастрономические. Далее вы поужинаете блюдами с элементами карельской кухни. Также нашими поварами будет организован мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленая форель в скандинавском стиле) и маринованных овощей.

При желании и за дополнительную плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.

Пеший или лыжный маршрут по острову Хавус и рыбные мастер-классыПеший или лыжный маршрут по острову Хавус и рыбные мастер-классыПеший или лыжный маршрут по острову Хавус и рыбные мастер-классыПеший или лыжный маршрут по острову Хавус и рыбные мастер-классыПеший или лыжный маршрут по острову Хавус и рыбные мастер-классы
2 день

На аэролодках по Ладожским шхерам и мясные мастер-классы

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Далее вы отправитесь на маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам (около 4-х часов) с восхождением на панорамные точки Ладожских шхер.

Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

После маршрута вернётесь в глэмпинг и пообедаете. Далее у вас будет возможность отдохнуть. Можно поиграть в настольные игры в большом куполе, посидеть у камина или прогуляться по территории глэмпинга. Далее вас ждет мастер-класс по работе с мясом на гриле.

Приготовление на гриле — отдельный вид искусства. Чтобы один и тот же продукт обладал разными вкусами и ароматами необязательно прикладывать массу усилий. Порой достаточно добавить веточку можжевельника при разведении огня. Какие еще лайфхаки используют повара, узнаете на нашем мастер-классе.

Вечером вас ждет гала-ужин в панорамной лаунж-зоне с видом на Ладогу. Вы попробуете блюда северной и карельской кухни: пироги-рыбники, кулебяки с разными начинками, оленину, а также традиционные настойки на таежных травах и ягодах. По запросу со всеми желающими наши повара поделятся рецептами этих блюд.

На аэролодках по Ладожским шхерам и мясные мастер-классыНа аэролодках по Ладожским шхерам и мясные мастер-классыНа аэролодках по Ладожским шхерам и мясные мастер-классыНа аэролодках по Ладожским шхерам и мясные мастер-классы
3 день

Мастер-класс по выпечке и горный парк «Рускеала»

Утром для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционных карельских пирожков из ржаной муки. Вы сразу сможете продегустировать их и поучаствуете в чаепитии по-карельски: с травами, мёдом, сырами.

После вы отправитесь на аэролодках на причал в Сортавалу и доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути). Здесь наш гид проведёт для вас наземную экскурсию по горному парку.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

После экскурсии по горному парку пообедаете в кафе и отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».

Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Вас ждет вечерняя прогулка с гидом, рассказ о городе Сортавала. Посещение сувенирного магазина и отъезд домой. Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Мастер-класс по выпечке и горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке и горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке и горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке и горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке и горный парк «Рускеала»

Проживание

Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты.
  • Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Купольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago Ladoga

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Трансферы по программе
  • Авторский пеший / лыжный маршрут с гидом по острову Хавус
  • Маршрут по Ладожским шхерам на аэролодках
  • Мастер-классы по приготовлению рыбы, мяса, супов, настоек и выпечки от Джонатона Кертиса, повара с международным опытом
  • Работа гидов, поваров, официантов и другого персонала глэмпинга
Что не входит
  • Ж/д билеты в Сортавалу и обратно в Москву / Санкт-Петербург — посещение бани-фурако (+ 5000 руб. / сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.)
  • Одноместное размещение в шатре: +15 000 руб. / чел. (по желанию)
  • Ужин в последний день тура
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности (для посещения фурако).

Одежда и обувь:

  • теплую куртку и брюки;
  • пуховую куртку или жилетку;
  • 2 пары удобной и теплой обуви;
  • шапку;
  • перчатки или рукавицы;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • удобную одежду для глэмпинга.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды встретят вас на вокзале в Сортавале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять микроавтобусами и аэролодками на Ладоге;
  • повара будут готовить для вас вкусные и питательные завтраки, а также обеды и ужины с блюдами карельской кухни;
  • международный шеф-повар Джонатон Кертис будет проводить для вас кулинарные мастер-классы.
Как будут кормить?

В стоимость программы включено трехразовое питание (кроме ужина в последний день), а также разнообразные дегустации блюд местной кухни и напитков.

В этом туре вы научитесь мариновать овощи и рыбу по традиционным рецептам, запекать на костре форель, готовить мясо на гриле, лепить и печь пирожки-калитки с разными начинками. В меню будут гравлакс (слабосоленая форель в скандинавском стиле), карельские рыбные супы, кулебяки, пироги-рыбники, десерты и выпечка с местными ягодами. Вы также попробуете оленину, мясо лося, лесную дичь, чай на карельских травах и традиционные настойки на таежных ягодах и травах.

Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансфер от вокзала Сортавалы и обратно будет организован на туристических микроавтобусах. До острова Хавус вы доберетесь на аэролодке.

Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел).

Будет ли мобильная связь?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

В декабре на Ладоге дневная температура в среднем -3°С, а ночью может опуститься до -9°С. Также могут быть холодные ветра и метели. В феврале дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко. В марте днём в среднем +3°, ночью -4°.

Есть ли возрастные ограничения?

Данный тур подходит для взрослых и детей старше 14 лет.

Какие есть скидки?

Третьему человеку в шатре мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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