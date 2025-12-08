Мои заказы

Ладожские выходные. В зимнюю Карелию из Санкт-Петербурга

Проведите два незабываемых дня в Приладожье! Погрузитесь в атмосферу древности, слушая шёпот древних камней Корела. Почувствуйте ритм воды в Долине водопадов и проникнитесь атмосферой мраморного каньона.

Здесь история оживает в стенах
читать дальше

крепости и финских домиках Лахденпохьи, а природа рисует зимние узоры на заснеженных водопадах и елях. Мастера удивляют своим искусством резьбы по дереву.

Вы прогуляетесь по улочкам гостеприимной Сортавалы, пообедаете под сводами старинной кирхи, а затем под стук колёс ретропоезда навсегда влюбитесь в Карелию. Отправляйтесь за тишиной, величием и красотой северной природы!

Ладожские выходные. В зимнюю Карелию из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ладожские выходные. В зимнюю Карелию из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ладожские выходные. В зимнюю Карелию из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела. Лахденпохья. Экопарк «Долина водопадов»

09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга.

11:00 Экскурсия по крепости Корела.

13:00 Обзорная экскурсия по г. Лахденпохья.

13:30 Обед.

14:15 Посещение экопарка «Долина водопадов».

17:00 Размещение в гостинице г. Сортавала.

Сбор группы в Санкт-Петербурге.

Посадка в автобус и отправление в сторону Северного Приладожья.

В пути – 2 часа.

Остановимся в городе Приозерск, чтобы погрузиться в историю в многовековую историю Северо-Запада России на экскурсии по крепости Корела – старинному фортификационному сооружению, сохранившему свой облик с XVIII века.

В разное время крепость принадлежала России, Швеции и Финляндии, что отразилось на ее архитектуре.

Продолжим наш путь и заедем в провинциальный городок Лахденпохья, раскинувшийся на берегу Якимваарского залива Ладоги.

Прогуляемся по уютным улочкам с домами финской постройки, встретим героев национального эпоса «Калевала» в парке и увидим руины лютеранской церкви.

После обеда в кафе отправимся в экопарк «Долина водопадов».

Здесь, в русле незамерзающей полностью реки Иййоки, расположились друг за другом четыре небольших водопада.

Пройдемся по экотропе сквозь лес, укрытый снегом, встретим старинную водяную мельницу, зайдем в этнодеревню, где познакомимся с бытом саамов – коренного народа Севера, при желании зайдем на ферму и сможем покормить лосей и оленей с рук.

Вечером приедем в г. Сортавала и разместимся в гостинице.

Советуем прогуляться по столице Приладожья и поужинать в одном из многочисленных кафе.

Крепость Корела. Лахденпохья. Экопарк «Долина водопадов»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Сортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице.

09:00 Обзорная экскурсия по г. Сортавала.

11:00 Посещение галереи К. Гоголева.

13:15 Обед в лютеранской кирхе.

14:00 Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.

15:00 Свободное время в парке.

17:00 Отправление на ретропоезде или автобусе в г. Сортавала.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию по городу Сортавала.

Пройдемся по центру заснеженной столицы Приладожья и осмотрим местную архитектуру – смешение шведской, финской и российской традиций.

Среди памятников северного модерна – дом Леандера, здание Финского банка, дом купцов Сийтонен, ратуша и другие.

В завершении посетим храм Николая Чудотворца, возведенный в 1873 году.

Заглянем в уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева.

Перед нами откроется экспозиция картин, выполненных в особенной манере резьбы по дереву.

Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях мастера.

Обед пройдет в необычном месте – лютеранской кирхе.

Подкрепимся и отправимся в знаменитый горный парк Рускеала.

По прибытии нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места.

Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге.

Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.

Днем мрамор бело-серого оттенка красиво контрастирует с высокими елями и заснеженным карьером.

А в темное время суток, в период с декабря по февраль, мраморная чаша каньона вспыхивает разноцветными огнями – включается художественная подсветка.

Зрелище потрясающее – настоящее северное сияние!

В свободное время вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (оплачивается самостоятельно на месте).

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.

В 17:00 на автобусе или ретропоезде вернемся в г. Сортавала.

Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом нашего путешествия в Карелию.

Ретропоезд удобно стыкуется с вечерней «Ласточкой» № 824В из г. Сортавала, отправляющейся в г. Санкт-Петербург.

Билеты на ретропоезд приобретаются самостоятельно на сайте РЖД до начала тура.

Сортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк РускеалаСортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк РускеалаСортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк РускеалаСортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк РускеалаСортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк РускеалаСортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк РускеалаСортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк Рускеала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавала.

Скидка 5% при бронировании тура более чем за 3 месяца до заезда. Цены ниже представлены без учета скидок.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
23 90026 400

В новогодние даты (заезды с 02.01.26 по 08.01.26) доплата 6500 рублей с человека.

Скидки:

  • 1500 руб. за доп. место;
  • 1200 руб. для детей от 3 до 14 лет;
  • 400 руб. для льготников.

Варианты проживания

Гостиница «Сортавала»

1 ночь

Размещение в стандартных номерах с удобствами.

Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.

Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий.

В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.

Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар». По желанию можно заказать обед и ужин. Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.

Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно из г. Сортавала
  • Билет на ретропоезд
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

Похожие туры из Сортавалы

Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
12 дек в 10:00
23 янв в 10:00
59 900 ₽ за человека
Улётные выходные в Карелии зимой
Пешая
На автобусе
На снегоходах
3 дня
2 отзыва
Улётные выходные в Карелии зимой
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
19 дек в 10:00
30 янв в 10:00
от 65 900 ₽ за человека
Легенды Ладоги. Выходные в Карелии
Пешая
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Легенды Ладоги. Выходные в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
6 фев в 10:00
20 мар в 10:00
55 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сортавале
Все туры из Сортавалы