В программе тура посещение водопадов Ахвенкоски, где вы испытаете свою смелость, пройдя по подвесным мостам над бурными потоками воды.
Также вы побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить доспехи и подержать в руках настоящее оружие. При желании можно посетить горный парк «Рускеала». Вы сами выберете ритм путешествия и развлечения на ваш вкус.
Также вы побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить доспехи и подержать в руках настоящее оружие. При желании можно посетить горный парк «Рускеала». Вы сами выберете ритм путешествия и развлечения на ваш вкус.
Описание тураПоявилась пара свободных дней и вы хотите увидеть в Карелии то, что интересно именно вам? В этом туре вы сами выбираете, как провести время! До Сортавала вы поедете на современном скоростном поезде «Ласточка», а там сможете продолжить путь на настоящем ретропоезде! Вы познакомитесь с водопадами Ахвенкоски, где вы проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными потоками воды. Побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить одежду воинов и почувствовать вес боевого оружия. По желанию вы сможете посетить горный парк «Рускеала». Вы сами решите, в каком ритме пройдут эти два дня, и чем вы хотите заняться! Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
- Внимание! Посадка на «Ласточку» осуществляется с 18:07 по 18:45. Наш тур построен таким образом, что вы обязательно успеете прибыть на вокзал заблаговременно. Билеты на поезд приобретаются самостоятельно до начала тура.
- Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
Согласно расписанию в календаре
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|от 7950 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|от 10 850 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|от 12 800 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|от 9150 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Горный парк «Рускеала»
- Ахвенкоски
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты:/n "Ласточка" Санкт-Петербург - Сортавала/nСортавала - "Рускеала" на ретропоезде (по желанию если вы не хотите ехать на ретропоезде, наш гид встретит вас на станции в Сортавала и отвезет в парк на автобусе) /nСортавала - Санкт-Петербург
- «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 3300 руб. /взр. 2800 руб. - дети до 9 лет (включительно)
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 650-850 руб. /чел.
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Завершение: ЖД Вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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