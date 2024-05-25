Туры на водопады из Сортавалы

Найдено 6 туров в категории «Водопады» в Сортавале, цены от 9 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
«Сможете сравнить водопады южной Карелии: Рускеальские, водопады Ляскеля, 9-го мая и Нижний Койриноя»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750 за человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
«Вечером увидим знаменитый водопад Кивач, о котором писал Державин»
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375 за человека
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
«Вы побываете у Приладожских водопадов, посмотрите на живописные скалистые берега мраморного каньона»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900 за человека
Семь чудес Карелии за два дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
27 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Вы посетите жемчужину Карелии горный парк «Рускеала» и проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными водопадами Ахвенкоски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750 за человека
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 18 часов
21 отзыв
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озер и мраморных скал помогут вам забыть о суете будней и расслабиться»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 16 650 за человека
От Ладоги до Онеги на велосипедах
🚲 На велосипеде
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
«Вы прокатитесь на ретропоезде, увидите Мраморный каньон в парке «Рускеала» и легендарные ладожские шхеры, посмотрите на водопады Ахвенкоски и Кивач»
21 июля в 08:30
55 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
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    полученные впечатления от экскурсий. Один недостаток - не продумано возвращение на ж/д вокзал Сортавалы, хотя было написано что место окончание экскурсии - ж/д вокзал Сортавала. И опять выручили гиды… Спасибо!!!!

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
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    от группы и самостоятельно погулять понастраиваться. Спокойное адекватное отношение, без давления и осуждения. 3 дня пролетели незаметно. Буду рекомендовать и при возможности приеду снова =)

    Благодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсии
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
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    детальные повествования об историческом прошлом Карелии и Сортавалы в частности, а так же почти индивидуальный подход к каждому туристу. Благодаря Ярославу, посмотрели столько красивых мест, что хочется вернуться и лицезреть красоту природы Карелии снова и снова. Однозначно всем рекомендую воспользоваться услугами Ярослава, чтобы получить массу впечатлений и красивые фото.

  • С
    Сергеева
    7 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
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    парке Рускеала очень мало времени, меньше 2 часов вместе с экскурсией и перекусом. На второй день всё закончилось в 17.15, вместо 18.30, при этом весь день куда то спешили, и даже пообедать спокойно не дали, а в итоге потом пришлось лишний час сидеть у вокзала. Приезжая на отдых, хочется отдохнуть от суеты и спешки, к сожалению, этот тур не про это. В следующий раз буду более тщательно выбирать тур: для меня лучше меньше локаций, но спокойный размеренный темп.

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
    Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
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    Виды потрясают, хоть и зима, есть на что посмотреть, не пожалели ни капли. Водопады, бескрайние леса, реки и озера потрясли и остались в сердце. Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.

  • О
    Ольга
    31 августа 2023
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
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    в Петрозаводске! Мне с группой повезло, было мало народа в конце августа, всего 7 в первые два дня, только в последний день в группе было 48 человек, но все было организовано просто супер, приехали в Петрозаводск четко в 17 (у меня был поезд в 18, успела, но лучше конечно не рисковать и брать билет позже, но в моем направлении не было)! Хорошие условия проживания, особенно в Петрозаводске. Не попали на Валаам из-за погоды, метеоры не ходили все дни, нам меняли программы по дням (сначала была Рускеала), в надежде попасть на Валаам. Вместо Валаама были Ладожские шхеры, тоже очень красиво, и ещё несколько локаций в Сортавале. С другой стороны нам повезло с погодой во все другие дни, в день Кижи было очень тепло и солнечно) в общем да, организаторы топ, все сделали на высоте, но на погоду и состав группы влиять понятно не могут) у нас была очень хорошая группа

    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше
  • Л
    Лариса
    13 октября 2022
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
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    общей экскурсии пришлось убежать, чтобы успеть на "Подземную Рускеалу" (дорого, но советую, тк красиво и необычно), потом бегом покушать и пора уже было в автобус. Времени на погулять не осталось. Так же не взяла, но пожалела, ретро поезд. Атмосфера, судя по фото спутников, была волшебная! Так же несколько моментов по поводу гостиниц: приехали в Петрозаводск вечером, кафе в самой гостинице уже не работало, так что пришлось искать где поесть или магазин. А лучше просто заранее взять с собой. Я жила в доме физкультуры, как оказалось🙈 предложили даже бесплатный заплыв, однако завтрак был весьма скромный: каша/омлет, бутерброд с сыром и булочка на выбор. Кофе растворимый. За кофемашину отдельная плата. В целом, поездка очень понравилась. Природа красивенная!

  • И
    Ирина
    3 августа 2022
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
    Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказкаЗамечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2022
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    25-26 ездили с сестрой на экскурсию Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала». Нам очень все понравилось. Экскурсоводом была Ольга. Человек
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    влюбленный в Карелию, много знающий и интересно предоставляющий информацию. Программа составлена очень грамотно. Мы много всего успели посмотреть, и в тоже время не устали. Для ночевки был арендован коттедж в поселке. В коттедже есть все, что необходимо для отдыха. Приятные хозяева и очень красивое месторасположения. Учитывая, что при формировании программы были учтены все нюансы, в Рускеалу мы приехали значительно раньше, чем туда приехали автобусы. По этому прогулка по парку была приятной и до определенной степени безлюдной. И так было везде. В общем всем рекомендую. Получили массу приятных впечатлений, интересной информации и при этом отдохнули.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водопады»

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  1. Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
  2. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  3. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  4. Семь чудес Карелии за два дня
  5. Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Водопады" можно забронировать 6 авторских туров от 9 750 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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