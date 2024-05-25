1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
«Сможете сравнить водопады южной Карелии: Рускеальские, водопады Ляскеля, 9-го мая и Нижний Койриноя»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
«Вечером увидим знаменитый водопад Кивач, о котором писал Державин»
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
«Вы побываете у Приладожских водопадов, посмотрите на живописные скалистые берега мраморного каньона»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Вы посетите жемчужину Карелии горный парк «Рускеала» и проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными водопадами Ахвенкоски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня 18 часов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озер и мраморных скал помогут вам забыть о суете будней и расслабиться»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 16 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
«Вы прокатитесь на ретропоезде, увидите Мраморный каньон в парке «Рускеала» и легендарные ладожские шхеры, посмотрите на водопады Ахвенкоски и Кивач»
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ААнна20 мая 2024Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
- ММарина19 мая 2024Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ООльга6 мая 2024Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
- ААлексей27 марта 2024Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
- ООльга31 августа 2023Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
- ЛЛариса13 октября 2022Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
- ИИрина3 августа 2022Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
- ЮЮлия27 июня 202225-26 ездили с сестрой на экскурсию Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала». Нам очень все понравилось. Экскурсоводом была Ольга. Человек
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Водопады" можно забронировать 6 авторских туров от 9 750 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Сортавале на 2024 год по теме «Водопады», 63 ⭐ отзыва, цены от 9750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август