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Виды потрясают, хоть и зима, есть на что посмотреть, не пожалели ни капли. Водопады, бескрайние леса, реки и озера потрясли и остались в сердце. Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.