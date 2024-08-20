2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
14 сен в 10:20
от 10 750₽ за человека
2 дня 18 часов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
14 сен в 12:00
от 16 650₽ за человека
3 дня
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
31 дек в 08:30
3 янв в 08:30
36 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия20 августа 2024Я получила огромное удовольствие от поездки в Сортавала и Рускеала. Двухдневный тур с посещением интересных и красивейших мест организован отлично,
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ААлексей27 марта 2024Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ретро поезд»
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