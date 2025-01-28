2 день

Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»

08:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавалы, встреча с гидом на перроне.

08:30–10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.

10:50 Отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.

12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в горный парк Рускеала.

Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии — горный парк Рускеала, основанный на Рускеальском мраморном карьере.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня горный парк Рускеала — это каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Вас ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Здесь можно наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, уходящие вертикально вниз.

Под мраморными карьерами оборудована целая сеть искусственных подземных тоннелей под названием «Подземная Рускеала». Она состоит из системы штолен и большого колонного мраморного зала с озером общей протяженностью в несколько километров.

Все подземелье освящают светодиодные фонари, благодаря которым все пространство превращается в настоящую сказку.

Свободное время для отдыха, прогулок по парку и покупку сувениров.

18:45 Отправление поезда со ст. Горный парк Рускеала в г. Москву через ж/д ст. Сортавала со стоянкой на платформе 36 минут.