Вам представится возможность побывать в царстве Рускеальского каньона и совершить незабываемую паровозную прогулку. Рускеальский ландшафт поражает
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»
08:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавалы, встреча с гидом на перроне.
08:30–10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой Северного Приладожья.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.
10:50 Отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.
12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в горный парк Рускеала.
Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии — горный парк Рускеала, основанный на Рускеальском мраморном карьере.
Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня горный парк Рускеала — это каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
Прибытие поезда в Москву
09:08 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе (под запрос)
|Двухместное купе (под запрос)
одноместное размещение
|Для взрослых
|23 300
|43 550
|80 020
|Для детей от 0 до 9 лет включительно
|21 800
|40 600
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Варианты проживания
Туристический поезд
Для проживания во время тура можно выбрать место в четырехместном и двухместном купе туристического поезда.
Вагоны 1-этажные, туристы вещи оставляют в своем купе.
1 платный душ на состав поезда в штабном вагоне. Стоимость пользования – 150 руб. /чел. Гигиен. набор – 150 руб. /чел (шампунь, гель, спонж, мочалка).
Есть вагон-ресторан.
|Четырёхместное купе
|2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе – нет, набор путешественника – нет
|Двухместное купе (аналог СВ)
|2 нижние, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе – нет, набор путешественника – (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло) душ вагоне
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Сортавала / Горный парк Рускеала - Москва
- Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала
- Пешеходная экскурсия по городу Сортавале
- Входной билет в Горный парк Рускеала
- Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 15 950 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Как пройти к поезду, если Ленинградский вокзал закрыт на ремонт?
Во время проведения ремонтных работ все поезда дальнего следования и пригородные поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию.
Обращаем внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения. Просим заранее планировать время прибытия к поезду.
Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:
- со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;
- от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;
- от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.
Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:
- от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;
- от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.
Для комфортного размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы «Комфорт».
Какая есть важная информация в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.