Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз

Зимняя карельская сага
Это путешествие — ваша собственная зимняя сага на землях карелов, саамов и вепсов, воспетых сказителями-рунопевцами.

Вам представится возможность побывать в царстве Рускеальского каньона и совершить незабываемую паровозную прогулку. Рускеальский ландшафт поражает
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воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.

Сюда стоит приехать, чтобы не только развлечься, но и прикоснуться к истории горного дела, поклониться северному камню.

5
3 отзыва
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
14
мар21
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд (номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
Для заездов 06.12.2024, 13.12.2024 отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы в 16:50.
18:45 — отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Отдых в поезде.
Отправление поезда из МосквыОтправление поезда из Москвы
2 день

Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»

08:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавалы, встреча с гидом на перроне.

08:30–10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.

10:50 Отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.

12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в горный парк Рускеала.

Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии — горный парк Рускеала, основанный на Рускеальском мраморном карьере.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня горный парк Рускеала — это каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.
Вас ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Здесь можно наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.
Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, уходящие вертикально вниз.
Под мраморными карьерами оборудована целая сеть искусственных подземных тоннелей под названием «Подземная Рускеала». Она состоит из системы штолен и большого колонного мраморного зала с озером общей протяженностью в несколько километров.
Все подземелье освящают светодиодные фонари, благодаря которым все пространство превращается в настоящую сказку.
Свободное время для отдыха, прогулок по парку и покупку сувениров.
18:45 Отправление поезда со ст. Горный парк Рускеала в г. Москву через ж/д ст. Сортавала со стоянкой на платформе 36 минут.
Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»
3 день

Прибытие поезда в Москву

09:08 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе (под запрос)Двухместное купе (под запрос)
одноместное размещение
Для взрослых23 30043 55080 020
Для детей от 0 до 9 лет включительно21 80040 600

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Для проживания во время тура можно выбрать место в четырехместном и двухместном купе туристического поезда.

Вагоны 1-этажные, туристы вещи оставляют в своем купе.

1 платный душ на состав поезда в штабном вагоне. Стоимость пользования – 150 руб. /чел. Гигиен. набор – 150 руб. /чел (шампунь, гель, спонж, мочалка).

Есть вагон-ресторан.

Четырёхместное купе2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе – нет, набор путешественника – нет
Двухместное купе (аналог СВ)2 нижние, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе – нет, набор путешественника – (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло) душ вагоне

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Сортавала / Горный парк Рускеала - Москва
  • Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала
  • Пешеходная экскурсия по городу Сортавале
  • Входной билет в Горный парк Рускеала
  • Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 15 950 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как пройти к поезду, если Ленинградский вокзал закрыт на ремонт?

Во время проведения ремонтных работ все поезда дальнего следования и пригородные поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию.

Обращаем внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения. Просим заранее планировать время прибытия к поезду.

Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:

  • со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;
  • от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;
  • от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:

  • от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;
  • от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для комфортного размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы «Комфорт».

Какая есть важная информация в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
28 янв 2025
Поездка очень понравилась. Комфортно в поезде. Интересные экскурсии, красивые места.
И
25 фев 2025
Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP
Л
28 янв 2025
Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.

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