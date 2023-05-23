Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Познакомиться с главными достопримечательностями, прокатиться на паровозе и погулять в экопарках
Всего за два дня вы прогуляетесь по заповедным местам северного края, побываете на крупнейшем острове Ладоги, узнаете богатую историю этих мест и насладитесь живописными пейзажами. Мы прокатимся на стилизованном поезде читать дальшеуменьшить
на паровой тяге и пройдём по экотропам в природных парках.
Вы познакомитесь со старинным городком Сортавала, осмотрите памятники архитектуры и духовные святыни и попробуете блюда карельской кухни. Интересно будет и детям, и взрослым!
Для бронирования гостиницы и билетов на «Рускеальский экспресс» участникам необходимо предоставить организатору паспортные данные (копию паспорта).
При невозможности забронировать билеты / нежелании / опоздании участника на ретропоезд будет организован альтернативный трансфер в г. Сортавала на автомобиле. В случае невозможности приобретения билетов на дату тура будет произведён частичный возврат денежных средств (стоимость билета в указанную дату). При опоздании или отказе участника ехать на ретропоезде стоимость билета не возмещается.
Время и очередность посещения объектов в туре может меняться на усмотрение гида и по согласованию с участниками (в связи с дорожной, погодной ситуацией, логистическими условиями, наличием билетов и т. д.); при этом будет организовано посещение всех заявленных объектов.
При закрытии навигации на Ладожском озере в дни тура по погодным условиям будут предложены альтернативные варианты проведения досуга в г. Сортавала и произведён частичный возврат денежных средств в размере 2000 ₽, фактически не затраченных на поездку на Валаам.
Возьмите с собой тёплые вещи, мелкие наличные деньги и хорошее настроение. Обязательно иметь при себе паспорт.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. До 3 человек — седан (Hyundai Solaris, Changan) или кроссовер (Land Rover Discovery, Geely, Omoda или аналогичные); 4-6 гостей — минивэн (Hyundai Starex, Ford Turneo, Volkswagen Caravella или аналогичные); 6-18 участников — микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter).
Возраст участников. 0+ (по согласованию с родителями). Тур больше подойдёт для детей школьного возраста (7+).
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Крепость Корела, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоезде и гора Паасо
Встречаемся в Санкт-Петербурге и отправляемся в Карелию. Через полчаса остановимся в подворье Коневского монастыря в посёлке Сапёрное. Живописный ландшафт, беседка, деревянная церквушка и колокольня создают здесь атмосферу спокойствия и умиротворения.
В 10:00 прибудем в г. Приозерск, где вы прогуляетесь у средневековой крепости Корела: пройдётесь вдоль каменных стен и узнаете историю сооружения и загадку его названий. В 12:30 побываем на форелевой ферме «Акуловка» в г. Лахденпохья: вы осмотрите территорию и, при желании, попробуете блюда карельский кухни (за доплату).
По приезде в г. Сортавала сядем на уникальный поезд на паровозной тяге, стилизованный под царскую старину, и отправимся в знаменитый горный парк «Рускеала». По пути вы полюбуетесь карельскими пейзажами. В парке после ознакомительной прогулки с гидом у вас будут свободные 2 часа: можно пройтись по оборудованным тропам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер или пообедать в кафе.
В 19:00 поднимемся на гору Паасо (склон пологий, тропа не крутая). В древности каменистый холм служил местом спасения от захватчиков — здесь была построена крепость, в которой карелы прятались от врагов. Прогуляемся по экомаршруту, и вы насладитесь панорамой озера, реки и раскинувшихся на сколько хватает взгляда лесов с высоты.
Перед сном прогуляемся по городку Сортавала, вы посмотрите на исторические здания и, по желанию, поужинаете в ресторане северной кухни (за доплату). В 22:00 — заселение в отель.
2 день
Валаам, Ладожские шхеры и экопарк
Утром встречаемся, завтракаем в кафе (за доплату) и едем к пристани, откуда на лодке в 9:00 отправимся на остров Валаам. На самом большом острове Ладоги от подножия горы Фавор по каменной лестнице поднимемся к центральной усадьбе Спасо-Преображенского мужского монастыря. По дороге полюбуемся монастырским садом и видом Монастырской бухты. Прогуляемся по территории и посетим сам собор, где хранятся мощи святых основателей обители. По желанию можно пообедать в трапезной монастыря.
В 15:00 от Валаама прокатимся до Ладожских шхер — небольших скалистых островков. Высадимся на одном из них и насладимся нетронутыми пейзажами и тишиной.
В 16:00 вернёмся в Сортавалу, а в 17:00 заедем в посёлок Яккима, где, по желанию, за доплату посетим форелевую ферму и пообедаем. После направимся в «Долину водопадов» в посёлке Лумиваара — парк дикой природы с оборудованными экотропами и четырьмя водопадами. Пройдём по живописному маршруту, помедитируем под успокаивающий шум воды и, если захотите, заглянем на оленью ферму и покормим животных с рук.
В 19:00 начнём обратный путь в Санкт-Петербург, куда прибудем около 23:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
39 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Транспортное обслуживание по маршруту
Экскурсионное сопровождение по программе
Бронирование билетов и гостиниц
Входные билеты на объекты показа
Билеты на ретропоезд
Билеты на катер Сортавала - Валаам - шхеры
Вода питьевая - 0,5 л на человека в день
Что не входит в цену
Проживание
Питание (можем заказать: завтрак - 350 ₽, обед - 380 ₽, ужин - 440 ₽ в отеле «Ладога» г. Сортавала)
Дегустационная сессия в зале ЛВЗ AALTO - 100 ₽ с чел
Развлечения в парке "Рускеала": полёт на троллее - 2000 ₽, аренда лодки - 1000 ₽, экскурсия "Подземная Рускеала" - 2000 ₽ с чел
Баня на берегу озера - 4000 ₽ на 3 часа, каждый последующий час - 500 ₽
При минимальном наборе группы от 3 человек возможно проведение тура индивидуально - стоимость по запросу
Важно! С ноября по февраль нет движения на Валаам
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), 07:30
Завершение: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 249 туристов
Меня зовут Елена, и я представляю нашу молодую туристическую компанию. С коллегами мы объединили многолетний опыт работы в лучших международных компаниях и создали бутик-агентство индивидуальных путешествий. Программы мы разрабатываем с читать дальшеуменьшить
душой и любовью — так, чтобы наши гости получили лучшие впечатления от знакомства с городом с максимальным комфортом и увидели больше, чем другие. Все наши сотрудники — гиды высшей категории, с опытом работы более 10 лет. Мы организуем экскурсии не только для частных путешественников, но и для крупных компаний, учебных заведений и значимых социальных проектов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марианна
Очень содержательное и интересное путешествие. Отлично продумано все до мелочей. За небольшой промежуток времени гид Елена поделилась огромным количеством информации, показала бесчисленное множество красивейших, великолепных мест. Каждая минута путешествия проходила активно. Два дня пролетели как два часа. Было очень жаль, когда путешествие закончилось. Огромное спасибо команде-Елене и Александру - за незабываемые впечатления!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Ездили с мамой в данную поездку 10-11 июля 2025 г. Поездка произвела неизгладимое впечатление. 🥰😍Восхитило все:и живописные виды природы, и объекты архитектуры, которые мы посещали в течении всей нашей экскурсии🥰😍. читать дальшеуменьшить
И погода главное нас не подвела в этот раз. А экскурсовод Елена и водитель Андрей сделали все, чтобы наша поездка была еще и очень-очень комфортной и уютной🥰. Им отдельная благодарность от меня и моей мамы. 🤗😘Если куда еще соберемся в поездку, обязательно закажем экскурсию у Елены. 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
М
Милана
Выбор этого путешествия оказался для нас настоящей удачей. Муж давно мечтал показать Карелию нам с дочерью, и после изучения разных вариантов остановился на туре, который включал максимум красивых мест: Рускеала, читать дальшеуменьшить
поездку на ретропоезде, Валаам, водопады… Но на самом деле путешествие превзошло все наши ожидания!
В программе были и редкие для обычных туров активности: подъем на гору Паасо, прогулки по экотропам у водопадов, путешествие по Ладожским шхерам, посещение финского бункера в скале, а также велопрогулка по Валааму. Вечерами мы наслаждались уютом в домиках с видом на озеро и ужином у мангала — очень тепло и приятно!
Особенно впечатлила поездка по открытым просторам Ладоги на Валаам: осмотр храмов, велопробег по острову с посещением удаленных скитов, прогулки с видами, которые завораживают северной красотой. Еще одной памятной частью стало кормление северных оленей вместе со всей семьей.
Большое спасибо организаторам за такой насыщенный и интересный тур! Обязательно вернемся сюда снова! 🌲🚴♀️
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Нам очень повезло, что мы взяли этот тур! Муж давно собирался показать нам с дочкой Карелию и, изучив все предложения выбрал то, в котором собраны были все красоты и достопримечательности читать дальшеуменьшить
по максимуму: и Рускеала, и поездка на ретропоезде, и Валаам, и водопады… Но, если честно, реальная поездка превзошла все ожидания! В нашем туре было и то, что не доступно в массовых поездках: подъем на гору Паасо, посещение эко-троп у водопадов, прогулка по Ладожским шхерам, посещение финского бункера в скале, велопрогулка по Валааму… А вечером нас ожидали очень уютные домики и мангал-ужин с видом на озеро)) получилось очень душевно и вкусно! Особенно запомнилась поездка по открытой Ладоге на Валаам. Мы не только посетили главный храмовый комплекс, но и прокатились по всему Валааму на велосипедах, посетили дальние скиты, насладились прогулкой и красивыми видами. Красота северной природы завораживает! А еще мы всей семьей кормили северных оленей! Спасибо Лене и Саше за отличный, насыщенный тур! Обязательно приедем еще)
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Добрый день! Прекрасная экскурсия, очень понравилась! Елена отличный рассказчик, знает много интересных историй и фактов, на протяжении всей поездки не уставала делиться ими с нами. Зимнее путешествие получилось настоящим праздником! Спасибо огромное Елене и Александру от всей нашей компании!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Продуманная программа и отличная организация! Нам все понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Сортавалы
Похожие туры на «Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде»