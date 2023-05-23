Всего за два дня вы прогуляетесь по заповедным местам северного края, побываете на крупнейшем острове Ладоги, узнаете богатую историю этих мест и насладитесь живописными пейзажами. Мы прокатимся на стилизованном поезде

на паровой тяге и пройдём по экотропам в природных парках. Вы познакомитесь со старинным городком Сортавала, осмотрите памятники архитектуры и духовные святыни и попробуете блюда карельской кухни. Интересно будет и детям, и взрослым!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Для бронирования гостиницы и билетов на «Рускеальский экспресс» участникам необходимо предоставить организатору паспортные данные (копию паспорта).

При невозможности забронировать билеты / нежелании / опоздании участника на ретропоезд будет организован альтернативный трансфер в г. Сортавала на автомобиле. В случае невозможности приобретения билетов на дату тура будет произведён частичный возврат денежных средств (стоимость билета в указанную дату). При опоздании или отказе участника ехать на ретропоезде стоимость билета не возмещается.

Время и очередность посещения объектов в туре может меняться на усмотрение гида и по согласованию с участниками (в связи с дорожной, погодной ситуацией, логистическими условиями, наличием билетов и т. д.); при этом будет организовано посещение всех заявленных объектов.

При закрытии навигации на Ладожском озере в дни тура по погодным условиям будут предложены альтернативные варианты проведения досуга в г. Сортавала и произведён частичный возврат денежных средств в размере 2000 ₽, фактически не затраченных на поездку на Валаам.

Возьмите с собой тёплые вещи, мелкие наличные деньги и хорошее настроение. Обязательно иметь при себе паспорт.