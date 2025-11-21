1 день

Обзорная экскурсия по Сортавале. Эко-этнопарк «Долина водопадов». Мастер-класс по приготовлению калиток

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в 08:25.

После встречи на вокзале Сортавалы вы позавтракаете в кафе и отправитесь на обзорную экскурсию по Сортавале: прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.

По окончании экскурсии вы отправитесь на экскурсию вэко-этнопарк «Долина водопадов».

Эко-парк «Долина водопадов» – это живописное место в Лахденпохском районе Карелии, недалеко от посёлка Ихала. Здесь вы прогуляетесь по эко-тропе вдоль реки Иййоки, увидите каскад из 4 водопадов, водяную мельницу и кузницу, а еще посетите музей древних народов Карелии, где познакомитесь с культурой саамов.

В парке есть саамская деревня с оленями и вольеры с лосями и хаски, которых вы сможете покормить с руки и погладить. Во время обеда вы попробуете карельскую кухню в местном кафе.

Трансфер в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

После расселения по номерам для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционной карельской выпечки.

Хранитель карельских традиций поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.

Вы самостоятельно их приготовите под руководством повара.

Ужин в ресторане комплекса (шведский стол).

Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане комплекса или у костра (в зависимости от погодных условий).

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160