Вас ждут прогулки по зимней Сортавале и знакомство
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Сортавале. Эко-этнопарк «Долина водопадов». Мастер-класс по приготовлению калиток
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в 08:25.
После встречи на вокзале Сортавалы вы позавтракаете в кафе и отправитесь на обзорную экскурсию по Сортавале: прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.
По окончании экскурсии вы отправитесь на экскурсию вэко-этнопарк «Долина водопадов».
Эко-парк «Долина водопадов» – это живописное место в Лахденпохском районе Карелии, недалеко от посёлка Ихала. Здесь вы прогуляетесь по эко-тропе вдоль реки Иййоки, увидите каскад из 4 водопадов, водяную мельницу и кузницу, а еще посетите музей древних народов Карелии, где познакомитесь с культурой саамов.
В парке есть саамская деревня с оленями и вольеры с лосями и хаски, которых вы сможете покормить с руки и погладить. Во время обеда вы попробуете карельскую кухню в местном кафе.
Трансфер в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.
После расселения по номерам для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционной карельской выпечки.
Хранитель карельских традиций поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.
Вы самостоятельно их приготовите под руководством повара.
Ужин в ресторане комплекса (шведский стол).
Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане комплекса или у костра (в зависимости от погодных условий).
Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.
Снегоходное сафари по острову Риеккалансаари и окрестностям
После завтрака вас ждет увлекательный снегоходный маршрут по острову Риеккалансаари и окрестностям (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.
Остров Риеккалансаари – крупнейший остров Ладожских шхер с уникальной природой: скалы с мрачными ущельями, протяженные равнины, которые покрыты лесами, болотами и лугами.
Маршрут средней сложности занимает около 6 часов, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
В пути для вас будет организован зимний обед-пикник. Попробуете блюда карельской кухни, согреетесь горячим чаем.
После окончания маршрута вы вернетесь в «Ягодную деревню».
Здесь вас уже будет ждать вкусный ужин (шведский стол).
При желании можно будет отдохнуть в бане-фурако или русской бане (за доп. плату по спец. цене участника тура).
Экскурсия в исторический парк «Бастион»
Завтрак в ресторане загородного комплекса.
У вас впереди будет свободное утро. Можно взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату) или отдохнуть в номерах.
При желании вы можете продлить снегоходное путешествие (за доп. плату) и отправиться в двухчасовой снегоходный маршрут к одной из смотровых площадок на о. Риеккалансаари.
После обеда в «Ягодной деревне» вы отправитесь на экскурсию в исторический парк «Бастiонъ» – культурно-просветительский центр формата «живой истории».
По пути в парк заезжаем на ж/д вокзал Сортавалы, чтобы оставить багаж в камере хранения (за доп. плату).
В историческом парке «Бастiонъ» вы примерите на себя роль викинга в музее «Крепость черного медведя», погрузитесь в историю советско-финляндских конфликтов в музее «Четыре фронта», посетите эко-площадку «Каменный век» – природное пространство с нанесенными на камни петроглифами.
У вас будет возможность сфотографироваться в исторических костюмах и поучаствовать в мастер-классах.
После экскурсии у вас будет свободное время в Сортавале, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала Сортавалы. В 20:52 ночной поезд № 160А, идущий через Санкт-Петербург в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в загородном комплексе на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 58 800 рублей.
Доплата за одноместное размещение в домике – 15 000 руб.
Варианты проживания
Загородный комплекс «Ягодная деревня»
Вы будете жить в загородном комплексе «Ягодная деревня» на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.
На территории комплекса расположены:
- Ресторан, где для вас будут сервировать завтрак, обед и ужин в соответствии с программой. Внутри организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми.
- 50 уютных домиков вместимостью 2 человека. В каждом из них кровати-трансформеры – все кровати односпальные, которые при желании можно объединить – с постельным бельем и полотенцами, терраса, шкаф для одежды, а также розетки, собственный санузел и мини-холодильник.
- Баня-фурако на берегу пролива – подогреваемая открытая деревянная купель.
- Русская баня.
- Костровая зона с местами для сидения.
- Собственная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в домике (2 ночи)
- Трехразовое питание, указанное в программе (кроме ужина в последний день)
- Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
- Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, снегоходы)
- Снегоходный маршрут
- Экипировка на снегоходный маршрут: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки
- Кулинарный мастер-класс
- Все трансферы по программе, входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавалы и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Одноместное размещение в домике - 15 000 руб. (по желанию)
- Дополнительные услуги по желанию: одноместная посадка на снегоходе - 12 500 руб. доп. услуги на базе (снегоступы, лыжи, снегоходы) - цену уточнять на стойке администраторабаня-фурако - 6 000 руб. /сеанс до 2 часов, до 4 человек (для участников тура действует 20% скидка) русская баня - 10 000 руб. /сеанс до 2 часов, до 4 человек (каждый доп. человек +500 руб., комфортно до 6 человек), для участников тура действует 20% скидка
- Одноместная посадка на снегоходе - 12 500 руб
- Доп. услуги на базе (снегоступы, лыжи, снегоходы) - цену уточнять на стойке администратора
- Баня-фурако - 6 000 руб. /сеанс до 2 часов, до 4 человек (для участников тура действует 20% скидка)
- Русская баня - 10 000 руб. /сеанс до 2 часов, до 4 человек (каждый доп. человек +500 руб., комфортно до 6 человек), для участников тура действует 20% скидка
- Камера хранения на ж/д вокзале Сортавалы
- Сувениры
- Проживание с питомцем - 1 000 руб. /ночь
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с собакой?
В Ягодной деревне можно отдохнуть вместе со своей собакой небольшой породы (до 30 кг).
Проживание с питомцем стоит 1000 руб. /ночь, при заезде берётся залог 5000 руб., который возвращается, если собака вела себя воспитанно.
Мы выдаём миски и биопакеты, чтобы отдых был комфортным и для вас, и для других гостей. Ваш питомец может оставаться в домике, пока вы на экскурсиях.
В «Долину водопадов» можно с собакой, но нельзя подходить к лосям и собакам хаски, в парке «Бастион» маленьких собак (которых можно взять на руки) пускают внутрь, а больших просят подождать на улице.
Важно помнить, что вся ответственность за поведение питомца остаётся на владельце.