Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
18:45 Отправление из Москвы на двухэтажных вагонах в комфортабельном поезде №160 с Ленинградского вокзала.
Устройтесь в уютном купе и позвольте себе расслабиться, наслаждаясь предвкушением великолепного путешествия.
Экскурсия по Сортавале. Ретропоезд "Рускеальский экспресс". Горный парк "Рускеала"
08:25 Прибытие в Сортавалу — жемчужину Северного Приладожья.
Вас встретит наш гид, и вы сразу окунетесь в атмосферу старинного карельского города, где каждый дом — это «Руна» (история), высеченная в дереве, а каждый камень хранит тайны веков.
08:40-10:50 Обзорная экскурсия по Сортавале.
Узкие улочки, украшенные резными наличниками, старинные здания, словно сошедшие с полотен художников, — всё это перенесет вас в эпоху, где время замедляет свой ход.
Вы узнаете, как жили «карелы» — коренные жители этого края, и почувствуете их — упорство и стойкость перед суровой, но величественной природой.
10:57 Отправление на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Это не просто поездка, а настоящее путешествие во времени, где каждая минута наполнена изысканным шармом прошлого.
12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека.
Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни, хранящие тайны веков — здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.
Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.
12:30 Экскурсия «Мраморный каньон».
Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.
Обратите внимание! Экскурсия в зимний период программа адаптирована под короткий световой день с акцентом на вечернее освещение Мраморного каньона.
Свободное время в горном парке Рускеала.
18:00 Возвращение на железнодорожный вокзал Сортавалы.
20:52 Отправление поезда в Москву.
Прибытие поезда в Москву
09:10 Прибытие в Москву.
Вы вернетесь домой с яркими впечатлениями, фотографиями и сувенирами, которые будут напоминать о вашем путешествии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в четырёхместном купе.
Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 12 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Для взрослых
|28 898
|Для детей до 9 лет включительно
|28 498
Варианты проживания
Туристический поезд
Во время тура предусмотрено проживание в четырёхместном купе.
4-местное купе (2 нижних + 2 верхних полки), удобства на вагон.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в категории вагона купе по маршруту Москва - Сортавала / Сортавала - Москва
- Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала
- Пешеходная экскурсия по городу Сортавала
- Входной билет в горный парк Рускеала
- Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Питание
- Экскурсия по программе «Подземная Рускеала»
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 12 000 руб
- Троллей (zip-line)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Выбирайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
График турпрограммы может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Как пройти к поезду на Ленинградском вокзале?
С 13 ноября изменятся маршруты прохода на платформы дальнего следования Ленинградского вокзала.
В рамках ремонта Ленинградского вокзала приступаем к работам на платформах и распределительной площадке, связывающей здание вокзала с платформами.
Что изменится:
- схемы прохода к поездам дальнего следования и «Сапсанам», отправляющимся с Ленинградского вокзала, и выход в город для пассажиров, прибывающих на него;
- будет закрыт большой досмотровый павильон.
Для организации досмотра будут открыты 2 временных павильона – справа и слева от путей:
- со стороны проезда Комсомольской площади, чуть дальше привычного выхода на платформы;
- со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро «Комсомольская» – он будет доступен для маломобильных пассажиров, подъем оснащен пандусом.
Маршруты прохода на платформы к поездам пригородного сообщения не изменятся.
Учитывая возможное пересечение потоков пассажиров при прибытии и отправлении сразу нескольких поездов, просим прибывать на посадку заблаговременно!
Какая есть важная информация в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Физподготовка.
На некоторых маршрутах для полноты впечатлений возможны подъёмы на высоты, длительные пешие перемещения и нахождение на свежем воздухе. В таких ситуациях от туристов могут потребоваться определённые физические усилия, удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.
Страхование во время поездки.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.
Внимание! Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на большие высоты не рекомендуется.
Эпидемиологические меры.
Обращаем ваше внимание, что в связи с возможными осложнениями эпидемиологической ситуацией, в отдельных странах и регионах России могут вводиться ограничительные меры. Просим вас при планировании путешествий самостоятельно отслеживать введение ограничительных мер и противоэпидемиологических требований на территории того города или региона, в который вы предполагаете поехать.
Важно! В случае нарушения туристом ограничительных мер, в том числе по причине несоблюдения туристом санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных в городах тура, и/или недопущения вследствие этого к мероприятиям, входящим в программу тура, организатор ответственности не несет.
Возьмите с собой: Оригинал паспорта РФ или иного документа (для детей до 14 лет — оригинал св. о рождении/загранпаспорта);
Рекомендации для иногородних туристов: по окончании тура рекомендуем приобретать билеты на следующий путь к месту жительства с запасом по времени (не менее 3 часов). Это связано с возможными изменениями движения туристического транспорта, в т. ч. по погодным условиям, непредвиденным обстоятельствам, не зависящим от компании.