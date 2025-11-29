2 день

Экскурсия по Сортавале. Ретропоезд "Рускеальский экспресс". Горный парк "Рускеала"

08:25 Прибытие в Сортавалу — жемчужину Северного Приладожья.

Вас встретит наш гид, и вы сразу окунетесь в атмосферу старинного карельского города, где каждый дом — это «Руна» (история), высеченная в дереве, а каждый камень хранит тайны веков.

08:40-10:50 Обзорная экскурсия по Сортавале.

Узкие улочки, украшенные резными наличниками, старинные здания, словно сошедшие с полотен художников, — всё это перенесет вас в эпоху, где время замедляет свой ход.

Вы узнаете, как жили «карелы» — коренные жители этого края, и почувствуете их — упорство и стойкость перед суровой, но величественной природой.

10:57 Отправление на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Это не просто поездка, а настоящее путешествие во времени, где каждая минута наполнена изысканным шармом прошлого.

12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека.

Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни, хранящие тайны веков — здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.

Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.

12:30 Экскурсия «Мраморный каньон».

Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.

Обратите внимание! Экскурсия в зимний период программа адаптирована под короткий световой день с акцентом на вечернее освещение Мраморного каньона.

Свободное время в горном парке Рускеала.

18:00 Возвращение на железнодорожный вокзал Сортавалы.

20:52 Отправление поезда в Москву.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160