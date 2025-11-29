Мои заказы

Зимне-весенняя карельская сага. Железнодорожный круиз

Устали от городской суеты и хотите насладиться красотой северной природы? Тогда этот тур — то, что вам нужно! Вы окунетесь в мир мраморных каньонов, величественных просторов, интересных историй и уютного карельского города, где каждый момент пропитан гармонией и красотой. Время здесь течет медленно, а окружающие пейзажи завораживают своей неповторимостью.
Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

18:45 Отправление из Москвы на двухэтажных вагонах в комфортабельном поезде №160 с Ленинградского вокзала.

Устройтесь в уютном купе и позвольте себе расслабиться, наслаждаясь предвкушением великолепного путешествия.

2 день

Экскурсия по Сортавале. Ретропоезд "Рускеальский экспресс". Горный парк "Рускеала"

08:25 Прибытие в Сортавалу — жемчужину Северного Приладожья.

Вас встретит наш гид, и вы сразу окунетесь в атмосферу старинного карельского города, где каждый дом — это «Руна» (история), высеченная в дереве, а каждый камень хранит тайны веков.

08:40-10:50 Обзорная экскурсия по Сортавале.

Узкие улочки, украшенные резными наличниками, старинные здания, словно сошедшие с полотен художников, — всё это перенесет вас в эпоху, где время замедляет свой ход.

Вы узнаете, как жили «карелы» — коренные жители этого края, и почувствуете их — упорство и стойкость перед суровой, но величественной природой.

10:57 Отправление на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Это не просто поездка, а настоящее путешествие во времени, где каждая минута наполнена изысканным шармом прошлого.

12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека.

Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни, хранящие тайны веков — здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.

Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.

12:30 Экскурсия «Мраморный каньон».

Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.

Обратите внимание! Экскурсия в зимний период программа адаптирована под короткий световой день с акцентом на вечернее освещение Мраморного каньона.

Свободное время в горном парке Рускеала.

18:00 Возвращение на железнодорожный вокзал Сортавалы.

20:52 Отправление поезда в Москву.

3 день

Прибытие поезда в Москву

09:10 Прибытие в Москву.

Вы вернетесь домой с яркими впечатлениями, фотографиями и сувенирами, которые будут напоминать о вашем путешествии.

Проживание

Тур предусматривает проживание в четырёхместном купе.

Размещение в четырёхместном купе смешанное.

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 12 000 руб.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

КатегорияЧетырехместное купе
Для взрослых28 898
Для детей до 9 лет включительно28 498

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Во время тура предусмотрено проживание в четырёхместном купе.

4-местное купе (2 нижних + 2 верхних полки), удобства на вагон.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в категории вагона купе по маршруту Москва - Сортавала / Сортавала - Москва
  • Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала
  • Пешеходная экскурсия по городу Сортавала
  • Входной билет в горный парк Рускеала
  • Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Питание
  • Экскурсия по программе «Подземная Рускеала»
  • Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 12 000 руб
  • Троллей (zip-line)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Выбирайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

График турпрограммы может измениться.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как пройти к поезду на Ленинградском вокзале?

С 13 ноября изменятся маршруты прохода на платформы дальнего следования Ленинградского вокзала.

В рамках ремонта Ленинградского вокзала приступаем к работам на платформах и распределительной площадке, связывающей здание вокзала с платформами.

Что изменится:

  • схемы прохода к поездам дальнего следования и «Сапсанам», отправляющимся с Ленинградского вокзала, и выход в город для пассажиров, прибывающих на него;
  • будет закрыт большой досмотровый павильон.

Для организации досмотра будут открыты 2 временных павильона – справа и слева от путей:

  • со стороны проезда Комсомольской площади, чуть дальше привычного выхода на платформы;
  • со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро «Комсомольская» – он будет доступен для маломобильных пассажиров, подъем оснащен пандусом.

Маршруты прохода на платформы к поездам пригородного сообщения не изменятся.

Учитывая возможное пересечение потоков пассажиров при прибытии и отправлении сразу нескольких поездов, просим прибывать на посадку заблаговременно!

Какая есть важная информация в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Физподготовка.

На некоторых маршрутах для полноты впечатлений возможны подъёмы на высоты, длительные пешие перемещения и нахождение на свежем воздухе. В таких ситуациях от туристов могут потребоваться определённые физические усилия, удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.

Страхование во время поездки.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Внимание! Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на большие высоты не рекомендуется.

Эпидемиологические меры.

Обращаем ваше внимание, что в связи с возможными осложнениями эпидемиологической ситуацией, в отдельных странах и регионах России могут вводиться ограничительные меры. Просим вас при планировании путешествий самостоятельно отслеживать введение ограничительных мер и противоэпидемиологических требований на территории того города или региона, в который вы предполагаете поехать.

Важно! В случае нарушения туристом ограничительных мер, в том числе по причине несоблюдения туристом санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных в городах тура, и/или недопущения вследствие этого к мероприятиям, входящим в программу тура, организатор ответственности не несет.

Возьмите с собой: Оригинал паспорта РФ или иного документа (для детей до 14 лет — оригинал св. о рождении/загранпаспорта);

Рекомендации для иногородних туристов: по окончании тура рекомендуем приобретать билеты на следующий путь к месту жительства с запасом по времени (не менее 3 часов). Это связано с возможными изменениями движения туристического транспорта, в т. ч. по погодным условиям, непредвиденным обстоятельствам, не зависящим от компании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
