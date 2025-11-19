Вас ждет сафари по острову Риеккалансаари, восхождение на смотровую площадку, обед-пикник с блюдами карельской кухни, вечерний отдых в небольших уютных домиках в загородном комплексе.
Программа тура по дням
Снегоходное сафари по острову Риеккалансаари и окрестностям
Путешествие начинается в загородном комплексе «Ягодная деревня», куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
До Сортавалы рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы.
После прибытия в Сортавалу вам необходимо добраться до загородного комплекса «Ягодная деревня».
Обратите внимание! Поездка из Сортавалы до загородного комплекса занимает 20 минут. Вы можете приехать на собственном транспорте (на территории комплекса есть парковка для гостей) или на такси.
Обращаем внимание, что с помощью Яндекс. Такси и других агрегаторов вызвать машину может быть проблематично. Вы можете заранее заказать легковой трансфер – 1500 руб. в одну сторону.
После завтрака в ресторане комплекса вас ждет увлекательный снегоходный маршрут по острову Риеккалансаари и окрестностям (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B). Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.
Остров Риеккалансаари – крупнейший остров Ладожских шхер с уникальной природой: скалы с мрачными ущельями, протяженные равнины, которые покрыты лесами, болотами и лугами.
Маршрут средней сложности занимает около 6 часов, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
В пути для вас будет организован зимний обед-пикник. Попробуете блюда карельской кухни, согреетесь горячим чаем.
После окончания маршрута вы вернетесь в «Ягодную деревню».
Здесь вас уже будет ждать вкусный ужин (шведский стол).
При желании можно будет отдохнуть в бане-фурако или русской бане на берегу пролива (за доп. плату по спец. цене участника тура).
Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане или у костра (в зависимости от погодных условий).
На базе есть своя коллекция игр, которыми можно свободно пользоваться, так что вечер пройдёт легко и непринуждённо.
Снегоходный маршрут к смотровой площадке
После завтрака вы отправитесь в увлекательный снегоходный маршрут, предварительноосвободив домики (вещи можно будет оставить на ресепшене).
Маршрут средней сложности занимает около 2 часов, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
Кульминацией маршрута станет подъём на одну из трёх видовых точек острова (выбор зависит от уровня снега).
Дорога наверх пройдёт по живописным заснеженным тропам, среди величественных елей и причудливых скал. С вершины открывается панорама на зимний пейзаж Северного Приладожья во всей своей красоте.
По окончании снегоходного маршрута вы вернетесь в загородный комплекс, где вас уже будет ждать обед.
Самостоятельное возвращение в Сортавалу на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предполагает размещение в загородном комплексе «Ягодная деревня» на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.
Стоимость тура на 1 человека – 45 500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение в домике – 7 500 руб. /чел. (по желанию).
Доплата за одноместную посадку на снегоходе – 9 000 руб. /чел. (по желанию).
Варианты проживания
Загородный комплекс «Ягодная деревня»
На территории комплекса расположены:
- ресторан, где для вас будут сервировать завтрак, обед и ужин в соответствии с программой. Внутри организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми.
- 50 уютных домиков вместимостью 2 человека. В каждом из них кровати-трансформеры – все кровати односпальные, которые при желании можно объединить – с постельным бельем и полотенцами, терраса, шкаф для одежды, а также розетки, собственный санузел и мини-холодильник.
- Баня-фурако на берегу пролива – подогреваемая открытая деревянная купель.
- Русская баня.
- Костровая зона с местами для сидения.
- Собственная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
- Трансфер до/из загородного комплекса «Ягодная деревня»
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Одноместное размещение в домике - 7 500 руб. (по желанию)
- Одноместная посадка на снегоходе - 9 000 (по желанию)
- Доп. услуги на базе (снегоступы, лыжи, снегоходы) - цену уточнять на стойке администратора
- Баня-фурако (по желанию) - 6 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. Для участников тура действует 20% скидка
- Русская баня (по желанию) - 10 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.). Для участников тура действует 20% скидка
- Сувениры
- Проживание с питомцем - 1 000 руб. /ночь
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с питомцем?
В Ягодной деревне можно отдохнуть вместе со своей собакой небольшой породы (до 30 кг).
Проживание с питомцем стоит 1000 руб/ночь, при заезде берётся залог 5000 руб., который возвращается, если собака вела себя воспитанно.
Мы выдаём миски и биопакеты, чтобы отдых был комфортным и для вас, и для других гостей.
Ваш питомец может оставаться в домике, пока вы на экскурсиях, в парке «Бастион» маленьких собак (которых можно взять на руки) пускают внутрь, а больших просят подождать на улице.
Важно помнить, что вся ответственность за поведение питомца остаётся на владельце.
Можно ли заказать трансфер?
Есть ли рекомендации по прибытию и отправлению из тура?
