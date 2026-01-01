Вы совершите переход по Ладожскому озеру, прочувствуете мощь шумных водопадов и вдохновитесь эстетикой северного модерна в Сортавале. Это тур для тех, кто хочет сменить шум мегаполиса на шепот карельской природы.
Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Крепость Корела. Эко-парк «Долина водопадов»
08:00 Отправление на автобусе из Санкт-Петербурга.
11:00 Прибытие в г. Приозерск и экскурсия по крепости Корела – старинному фортификационному сооружению.
13:00 Прогулка по г. Лахденпохья: улочки с домами финской постройки, парк с героями эпоса «Калевала».
13:30 Обед в кафе.
14:15 Посещение эко-парка «Долина водопадов». Прогулка по эко-тропе вдоль реки Иййоки, на которой друг за другом расположились четыре небольших водопада.
17:00 Прибытие в Сортавалу и размещение в гостинице.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Сортавале. Остров Валаам
Завтрак.
09:10-10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с осмотром местной архитектуры – памятников северного модерна.
11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам.
Переход по Ладожскому озеру – 50 мин.
11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.
Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».
Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.
Постный обед в трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.
16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавалу.
18:15 Ужин, свободное время и отдых.
Важно! В случае шторма и отмены рейсов метеора в течение 3 дней, поездка на о. Валаам заменяется экскурсией на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ и посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей.
Ладожские шхеры. Галерея Кронида Гоголева. Исторический парк «Бастион». Гора Паасо. Мастер-класс по калиткам
09:00 Завтрак.
09:30-11:30 Прогулка на катерах по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из каменных островов, скал и заливов. Высадка на один из островов.
11:45-12:45 Посещение галереи Кронида Гоголева с экспозицией картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.
13:00-13:40 Обед в кафе.
14:00 Экскурсия в исторический парк «Бастион» – большую интерактивную площадку, где посетители непосредственно погружаются в эпоху викингов.
16:00-18:30 Подъем на гору Паасо, на вершине которой находятся остатки древнего городища карел.
Прогулка по парку Ваккосалми в центре Сортавала и подъем по старинным ступенькам на гору Кухавуори с видом на город.
18:30 Ужин и мастер-класс по калиткам.
Горный парк Рускеала. Водопады Ахинкоски
08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.
09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или в 10:05 на ретропоезде (билеты покупаются самостоятельно).
11:30 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа).
Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.
Свободное время для прогулок и развлечений в парке.
15:00 Обед в ресторане Гард.
15:30 Выезд в Петрозаводск.
В пути – 4 часа.
Остановка у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоки.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».
Для желающих – экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.
21:00 Прибытие в Петрозаводск, ужин.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах с удобствами в гостинице Сортавалы
Стоимость тура на 1 человека:
- одноместное размещение – 89 300 руб.;
- двухместное размещение – 80 300 руб.;
- доп. место при двухместном размещении – 74 300 руб.
Скидки:
- дети с 3-14 лет – 5 500 руб.
- пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп – 2 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Гостиница «Родина»
«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-Fi.
Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК-телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а также халаты и косметические средства.
В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Гостиница «Ладога»
«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Отель «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.
Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Отель «Белые ночи»
Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».
Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.
Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.
Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.
Гостиница «Каунис»
«Каунис» располагается в самом центре города Сортавала. Здесь представлены все условия для комфортного отдыха. На всей территории доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, телефон, кабельное телевидение. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями. Каждому постояльцу предоставляется набор полотенец.
Гости могут посетить кафе, столовые и рестораны, которые находятся в шаговой доступности.
В пределах двух километров расположена площадь Кирова, Никольская церковь, достопримечательность Ротонда, музей Северного Приладожья.
Гостиница «Валоранта»
Отель VALORANTA расположен на берегу Ладожского озера, в исторической части города Сортавала — там, где когда-то находился оживлённый порт Северного Приладожья.
VALORANTA — место, где можно почувствовать спокойствие северной природы и силу Ладожского озера.
На территории VALORANTA вы можете посетить ресторан «ВОЛНА», находящийся в этом же здании.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина)
- Мастер-класс по калиткам
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на метеоре на о. Валаам
- Катание на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно из Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе
- Прогулка по экологической тропе у водопадов Ахинкоски (по желанию)
- Билет на ретропоезд (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Головной убор.
- Репеллент.
- Солнечные очки.
- Средства от морской болезни (если есть проблемы).
- Удобная обувь.
- Дождевик.
- Гигиенические принадлежности.
- Купальный костюм.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что посетим?
- Крепость Корела.
- Эко-парк Долина водопадов.
- Г. Лахденпохья.
- Г. Сортавала.
- Музей Кронида Гоголева.
- О. Валаам.
- Ладожские шхеры.
- Гора Паасо.
- Исторический парк «Бастион».
- Горный парк Рускеала.
- Водопады Ахинкоски.
- Г. Петрозаводск.