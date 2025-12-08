1 день

Крепость Корела. Лахденпохья. Экопарк «Долина водопадов»

09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга.

11:00 Экскурсия по крепости Корела.

13:00 Обзорная экскурсия по г. Лахденпохья.

13:30 Обед.

14:15 Посещение экопарка «Долина водопадов».

17:00 Размещение в гостинице г. Сортавала.

Сбор группы в Санкт-Петербурге.

Посадка в автобус и отправление в сторону Северного Приладожья.

В пути – 2 часа.

Остановимся в городе Приозерск, чтобы погрузиться в историю в многовековую историю Северо-Запада России на экскурсии по крепости Корела – старинному фортификационному сооружению, сохранившему свой облик с XVIII века.

В разное время крепость принадлежала России, Швеции и Финляндии, что отразилось на ее архитектуре.

Продолжим наш путь и заедем в провинциальный городок Лахденпохья, раскинувшийся на берегу Якимваарского залива Ладоги.

Прогуляемся по уютным улочкам с домами финской постройки, встретим героев национального эпоса «Калевала» в парке и увидим руины лютеранской церкви.

После обеда в кафе отправимся в экопарк «Долина водопадов».

Здесь, в русле незамерзающей полностью реки Иййоки, расположились друг за другом четыре небольших водопада.

Пройдемся по экотропе сквозь лес, укрытый снегом, встретим старинную водяную мельницу, зайдем в этнодеревню, где познакомимся с бытом саамов – коренного народа Севера, при желании зайдем на ферму и сможем покормить лосей и оленей с рук.

Вечером приедем в г. Сортавала и разместимся в гостинице.

Советуем прогуляться по столице Приладожья и поужинать в одном из многочисленных кафе.

