Здесь история оживает в стенах
Программа тура по дням
Крепость Корела. Лахденпохья. Экопарк «Долина водопадов»
09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга.
11:00 Экскурсия по крепости Корела.
13:00 Обзорная экскурсия по г. Лахденпохья.
13:30 Обед.
14:15 Посещение экопарка «Долина водопадов».
17:00 Размещение в гостинице г. Сортавала.
Сбор группы в Санкт-Петербурге.
Посадка в автобус и отправление в сторону Северного Приладожья.
В пути – 2 часа.
Остановимся в городе Приозерск, чтобы погрузиться в историю в многовековую историю Северо-Запада России на экскурсии по крепости Корела – старинному фортификационному сооружению, сохранившему свой облик с XVIII века.
В разное время крепость принадлежала России, Швеции и Финляндии, что отразилось на ее архитектуре.
Продолжим наш путь и заедем в провинциальный городок Лахденпохья, раскинувшийся на берегу Якимваарского залива Ладоги.
Прогуляемся по уютным улочкам с домами финской постройки, встретим героев национального эпоса «Калевала» в парке и увидим руины лютеранской церкви.
После обеда в кафе отправимся в экопарк «Долина водопадов».
Здесь, в русле незамерзающей полностью реки Иййоки, расположились друг за другом четыре небольших водопада.
Пройдемся по экотропе сквозь лес, укрытый снегом, встретим старинную водяную мельницу, зайдем в этнодеревню, где познакомимся с бытом саамов – коренного народа Севера, при желании зайдем на ферму и сможем покормить лосей и оленей с рук.
Вечером приедем в г. Сортавала и разместимся в гостинице.
Советуем прогуляться по столице Приладожья и поужинать в одном из многочисленных кафе.
Сортавала. Дом-музей Кронида Гоголева. Горный парк Рускеала
Завтрак в гостинице.
09:00 Обзорная экскурсия по г. Сортавала.
11:00 Посещение галереи К. Гоголева.
13:15 Обед в лютеранской кирхе.
14:00 Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.
15:00 Свободное время в парке.
17:00 Отправление на ретропоезде или автобусе в г. Сортавала.
Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию по городу Сортавала.
Пройдемся по центру заснеженной столицы Приладожья и осмотрим местную архитектуру – смешение шведской, финской и российской традиций.
Среди памятников северного модерна – дом Леандера, здание Финского банка, дом купцов Сийтонен, ратуша и другие.
В завершении посетим храм Николая Чудотворца, возведенный в 1873 году.
Заглянем в уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева.
Перед нами откроется экспозиция картин, выполненных в особенной манере резьбы по дереву.
Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях мастера.
Обед пройдет в необычном месте – лютеранской кирхе.
Подкрепимся и отправимся в знаменитый горный парк Рускеала.
По прибытии нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места.
Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге.
Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.
Днем мрамор бело-серого оттенка красиво контрастирует с высокими елями и заснеженным карьером.
А в темное время суток, в период с декабря по февраль, мраморная чаша каньона вспыхивает разноцветными огнями – включается художественная подсветка.
Зрелище потрясающее – настоящее северное сияние!
В свободное время вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (оплачивается самостоятельно на месте).
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.
В 17:00 на автобусе или ретропоезде вернемся в г. Сортавала.
Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом нашего путешествия в Карелию.
Ретропоезд удобно стыкуется с вечерней «Ласточкой» № 824В из г. Сортавала, отправляющейся в г. Санкт-Петербург.
Билеты на ретропоезд приобретаются самостоятельно на сайте РЖД до начала тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|23 900
|26 400
В новогодние даты (заезды с 02.01.26 по 08.01.26) доплата 6500 рублей с человека.
Скидки:
- 1500 руб. за доп место;
- 1200 руб. для детей от 3 до 14 лет;
- 400 руб. для льготников.
На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены указаны без скидки.
Варианты проживания
Гостиница «Сортавала»
Размещение в стандартных номерах с удобствами.
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий.
В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар». По желанию можно заказать обед и ужин. Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Ответы на вопросы
Что включено
- 1 завтрак, 2 обеда
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно из г. Сортавала
- Билет на ретропоезд
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.