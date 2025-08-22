1 день

Исторический парк "Бастион". Горный парк "Рускеала"

После встречи на вокзале г. Сортавала вы позавтракаете в кафе.

Далее вы отправитесь на экскурсию в исторический парк «Бастiонъ» – культурно-просветительский центр формата «живой истории».

Здесь вы примерите на себя роль викинга в музее «Крепость черного медведя», погрузитесь в историю советско-финляндских конфликтов в музее «Четыре фронта», посетите эко-площадку «Каменный век» – природное пространство с нанесенными на камни петроглифами.

У вас будет возможность сфотографироваться в исторических костюмах и поучаствовать в мастер-классах.

Обед в кафе.

Трансфер до горного парка «Рускеала».

Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом. Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России (за доп. плату возможно посещение подземной части каньона).

Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

Трансфер в п. Харлу.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

