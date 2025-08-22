А еще насладитесь природными красотами Карелии
Программа тура по дням
Исторический парк "Бастион". Горный парк "Рускеала"
После встречи на вокзале г. Сортавала вы позавтракаете в кафе.
Далее вы отправитесь на экскурсию в исторический парк «Бастiонъ» – культурно-просветительский центр формата «живой истории».
Здесь вы примерите на себя роль викинга в музее «Крепость черного медведя», погрузитесь в историю советско-финляндских конфликтов в музее «Четыре фронта», посетите эко-площадку «Каменный век» – природное пространство с нанесенными на камни петроглифами.
У вас будет возможность сфотографироваться в исторических костюмах и поучаствовать в мастер-классах.
Обед в кафе.
Трансфер до горного парка «Рускеала».
Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом. Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России (за доп. плату возможно посещение подземной части каньона).
Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
Трансфер в п. Харлу.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Сплав на байдарках: оз. Янисъярви - шиверы - каньон Хямекоски (осмотр) - п. Харлу
Завтрак в лагере, подготовка снаряжения к выходу на реку.
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.
Сплав на байдарках по реке Янисйоки: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хямекоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км.
В пути перекус или полноценный обед на берегу.
Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви. Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц». Реку особенно любят туристы за пороги с высоким перепадом высот. Категорийная сложность реки — третья.
Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии.
Озеро уникально в своём роде. Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер. Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Свободное время.
Ночевка в полевых условиях.
Сплав на байдарках: п. Харлу - п. Ляскеля
После завтрака вы продолжите сплав на байдарках по следующему маршруту: п. Харлу – пор. Петракоски (3 к. с.) – плотина Ляскеля (5 к. с.) – п. Ляскеля.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе плотины Ляскеля в зависимости от общей готовности группы и уровня воды.
В пути перекус.
По окончании сплава вы вернетесь в лагерь.
Ужин.
Свободное время.
Ночевка в полевых условиях.
Треккинг по горе Хийденвуори. Возвращение в г. Сортавала
После завтрака вы соберете лагерь, снаряжение и личные вещи.
Трансфер к берегу Ладожского озера.
Вы отправитесь в треккинг по «спине лешего» – горе Хийденвуори. Иногда эту гору еще называют Лысой, потому что на вершине горы нет ни одного дерева.
С вершины горы открывается потрясающий вид на Ладожское озеро, острова, шхеры и реку Янисйоки. В ясный солнечный день мы можем увидеть даже купола легендарного Валаамского монастыря.
На вершине есть рукотворная пещера, которую во время русско-финской войны соорудили финны, — грот с вертикальной шахтой. Там же сохранилась надпись 1940 года.
После треккинга для вас будет организован перекус.
Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала.
У вас будет свободное время в г. Сортавала, во время которого можно самостоятельно пообедать, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Сортавала.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в 3-местных туристических палатках, заселение в палатки — по 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура: 19 900 руб. /чел.
Возможно размещение в двухместной палатке за доп. плату (оплата при бронировании тура) — 1000 руб. /тур.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: байдарок, вёсел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, лодок, лодочного мотора
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0° оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
- Неопреновый костюм (оплачивается при бронировании тура) - 3 300 руб. /тур
- Размещение в двухместной палатке (оплачивается при бронировании тура) - 1 000 руб. /тур
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
3. Одежда во время активного дня:
- плотные штаны – 2 пары (не джинсы);
- тонкая флисовая кофта или футболка (в зависимости от прогноза погоды);
- легкая ветровка (одежда должна "дышать");
- дождевик или мембранная куртка (на случай непогоды);
- 2-3 пары обычных носков;
- головной убор (кепка или бандана). Помните, что во время ходового дня у вас на голове ещё будет каска.
4. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
5. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
6. Удобная обувь без каблуков, 4 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для активной части (обувь должна полностью закрывать ступню, сандалии – запрещены);
- третья для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь),
- четвертая –"городская".
7. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным. Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Каковы требования к физической подготовке?
На данном туре не требуется специальная физическая подготовка.
Данное предложение не рекомендовано для людей с хроническими заболеваниями/травмами колен, суставов и т. п.
На сплаве на байдарках нужно быть готовым грести на реке и в пороге – это главное условие управляемости байдарки.
Какое предоставляется снаряжение?
Снаряжение для сплава:
- Байдарки «Ватерфлай-3» — трехместные, надувные байдарки для сплава. Обладают высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, то есть подходят для новичков. Изготовлены из прочных ПВХ материалов.
- Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для водного путешествия:
- Лодки «Мнев»-550 (мотолодки) — специальные надувные лодки для передвижения по озерам. Мотолодки специально предназначены для коммерческого использования, имеют крепления для подвесного мотора.
- Лодочные моторы: «Yamaha», «Tohatsu», 15 л. с.
- Весла, спасжилеты — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для лагеря:
- Палатки — трехместные. Размещение в палатках по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
- Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый мобильный сигнал есть на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС».
Связь может пропадать местами. Просьба предупредить родных.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду: Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает вещи на хранение.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Инструктора очень добрые, отзывчивые, 👍 настоящие любители и ценители такого вида отдыха!