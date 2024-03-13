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Авторский тур
7 дней
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав на рафтах по реке Шуе
Начало: Республика Карелия, Сортавала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Великая Ладога
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
84 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
99 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ННадежда18 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахЗамечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахСпасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
- ЯЯна25 августа 2023Это были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встреча гидами, Александром и Михаилом
- ИИрина8 августа 2023Очень признательна вам за организацию моего тура Релакс на Ладоге. Погода, природа, компания были отличные.
- ССветлана29 июля 2023Впечатления у меня только положительные!!!)) всем кто любит подобный формат буду рекомендовать!!!
- ККристина9 июля 2023Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Сплавы и рафтинг»
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