В Виктория Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

Н Надежда Ладожские шхеры - тур на байдарках читать дальше на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами". Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки

Ю Юлия Ладожские шхеры - тур на байдарках Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.

Е Елена Ладожские шхеры - тур на байдарках Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!

Я Яна Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам читать дальше (очень гостеприимно и радушно, по дороге к пристани провели даже маленькую экскурсию), моторафт, локация лагеря, снаряжение, питание. Даже была походная баня! Единственный минус - старший инструктор Андрей. Странное отношение к участникам тура, атмосфера пионерлагеря на грани арамейских сборов:D. Возможно человек просто перегорел на работе. Но второй инструктор Андрей (Мельников) спасал ситуацию - спасибо за вечерние посиделки у костра и поход за грибами:) Это были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встреча гидами, Александром и Михаилом

И Ирина Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам Очень признательна вам за организацию моего тура Релакс на Ладоге. Погода, природа, компания были отличные.

С Светлана Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии Впечатления у меня только положительные!!!)) всем кто любит подобный формат буду рекомендовать!!!

К Кристина Улётные выходные в Карелии Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️

К Кристина Улётные выходные в Карелии Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!