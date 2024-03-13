Сплавы по рекам на рафтах в Сортавале

Найдено 6 туров в категории «Сплавы и рафтинг» в Сортавале, цены от 15 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800 за человека
Сплав на рафтах по реке Шуе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав на рафтах по реке Шуе
Начало: Республика Карелия, Сортавала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 950 за человека
Улётные выходные в Карелии
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900 за человека
Великая Ладога
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Великая Ладога
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
84 900 за человека
Водный мир Приладожья
🚶 Пешая
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
99 900 за человека
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Ладожские шхеры - тур на байдарках
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Ладожские шхеры - тур на байдарках
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Ладожские шхеры - тур на байдарках
    Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
  • Я
    Яна
    25 августа 2023
    Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
    Это были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встреча гидами, Александром и Михаилом
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    (очень гостеприимно и радушно, по дороге к пристани провели даже маленькую экскурсию), моторафт, локация лагеря, снаряжение, питание. Даже была походная баня! Единственный минус - старший инструктор Андрей. Странное отношение к участникам тура, атмосфера пионерлагеря на грани арамейских сборов:D. Возможно человек просто перегорел на работе. Но второй инструктор Андрей (Мельников) спасал ситуацию - спасибо за вечерние посиделки у костра и поход за грибами:)

    Это были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встречаЭто были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встречаЭто были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встречаЭто были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встреча
  • И
    Ирина
    8 августа 2023
    Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
    Очень признательна вам за организацию моего тура Релакс на Ладоге. Погода, природа, компания были отличные.
  • С
    Светлана
    29 июля 2023
    Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
    Впечатления у меня только положительные!!!)) всем кто любит подобный формат буду рекомендовать!!!
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Улётные выходные в Карелии
    Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️
    Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Улётные выходные в Карелии
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Улётные выходные в Карелии
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Сплавы и рафтинг»

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  5. Водный мир Приладожья
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  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
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  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
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