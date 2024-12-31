Встречаемся и вперёд — в карельскую новогоднюю сказку! Сначала погуляем по экопарку «Долина водопадов», где прогуляемся по экотропе и полюбуемся красивым заснеженным лесом и посмотрим на замерзшие водопады.

Затем отправимся в саамскую деревню. Вы познакомитесь с культурой и традициями этого народа, а на оленьей ферме, сможете покормить северных оленей и сделать с ними забавные фотографии. Нагуляв аппетит на скрипучем морозце, согреемся горячей карельской ухой лохикейто и ароматным чаем с калитками.

А после едем в наш домик в лесу, чтобы готовиться к празднику с песнями и просмотром новогодних фильмов. Как новый год встретишь, так его и проведешь — будем веселиться, устроим конкурсы, поиграем в настолки, поедим салаты и пойдём на улицу жечь бенгальские огни и загадывать желания. (В заезд 3 января тоже устроим уютные посиделки).