Вместе
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. В коттедже в г. Сортавала. Размещение 2- и 3-местное.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового года
Встречаемся и вперёд — в карельскую новогоднюю сказку! Сначала погуляем по экопарку «Долина водопадов», где прогуляемся по экотропе и полюбуемся красивым заснеженным лесом и посмотрим на замерзшие водопады.
Затем отправимся в саамскую деревню. Вы познакомитесь с культурой и традициями этого народа, а на оленьей ферме, сможете покормить северных оленей и сделать с ними забавные фотографии. Нагуляв аппетит на скрипучем морозце, согреемся горячей карельской ухой лохикейто и ароматным чаем с калитками.
А после едем в наш домик в лесу, чтобы готовиться к празднику с песнями и просмотром новогодних фильмов. Как новый год встретишь, так его и проведешь — будем веселиться, устроим конкурсы, поиграем в настолки, поедим салаты и пойдём на улицу жечь бенгальские огни и загадывать желания. (В заезд 3 января тоже устроим уютные посиделки).
Посещение хаски-парка, прогулка на гору Паасо
Сегодня поспим подольше и проведём утро в расслабленном режиме. А около 14:00 отправляемся в хаски-парк. Сможем погладить и обнять дружелюбных собак и совершим треккинг по лесу в их сопровождении. Желающие прокатятся в упряжке.
Вечером прогуляемся по экотропам, которые приведут нас на вершину горы Паасо. Полюбуемся чарующими зимними пейзажами и посмотрим на проезжающий мимо рускеальский экспресс. Затем вернёмся в наш коттедж. Будем греться какао и глинтвейном и смотреть новогодние фильмы.
Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"
Утром перенесёмся в атмосферу прошлого в историческом парке «Бастионъ», где в «Деревне викингов» вас ждут увлекательные истории о быте и ремесле мореплавателей и интересные мастер-классы. Будет возможность попробовать медовуху.
После на поезде, стилизованном под старину, отправляемся в легендарный горный парк «Рускеала». По пути пофотографируемся в красивых интерьерах и полюбуемся видами из окна. По приезде погуляем, насладимся видами и подышим свежим воздухом. Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой.
Желающие могут «пролететь» на зиплайне прямо над каньоном и побывать с экскурсией в пещерах.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в коттедже
- Трансферы по маршруту следования
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Питание
- Одноместное проживание
- Билет на поезд до Сортавалы и обратный билет на поезд из Рускеалы/ Сортавалы + ретропоезд «Рускеальский экспресс» Сортавала - Рускеала
- Экскурсия «Подземная Рускеала» в горном парке - 2000 руб
- Спуск на зиплайне в горном парке - 2000 руб
- Катание в упряжке с хаски - 3000 руб