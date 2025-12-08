1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Музей-крепость «Корела». Ферма осликов. Обитель Ангелов. Обзорная экскурсия по Сортавале

07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Озерки».

Переезд до музея-крепости «Корела». Внешний осмотр.

Переезд в г. Лахденпохья.

Самостоятельное посещение эко-парка «Долина водопадов» (дополнительная оплата). Вы посетите уникальный экологический парк, изящно вплетенный в ландшафт Карелии, где первозданная экосистема бережно сохраняется с момента основания парка.

В «Долине водопадов» есть разные маршруты, можно посетить сразу все или выбрать только посещение оленьей фермы «Семь хуторов».

Обед в кафе «Хрумка» из фермерских продуктов (дополнительная оплата).

Экскурсия на ферму осликов.

Приглашаем вас сразу в два новых места Карелии — это ферма осликов, где можно гладить, кормить и фотографировать это чудное животное.

Смотрители фермы расскажут об особенностях содержания таких животных и выдадут фермерскую морковку каждому для более комфортного общения с животными.

Экскурсия в Обитель Ангелов.

Вас ждет экспозиция авторских скульптур ручной работы, которое открыто для всех, кто ищет чего-то светлого, доброго и уютного.

Переезд в Сортавалу.

Обзорная экскурсия по городу с посещением карельского музея морошки, где можно приобрести вкусные сувениры.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160