читать дальше Анна. Встретили, отвезли на причал, от куда мы отправились в наше самое невероятное приключение. Гид, экскурсии, гастрономический мастер класс с шеф поваром. Мы в восторге. И капля экстрима конечно навсегда запомнится вместе с туром. Огромное спасибо, все было 👌.

Конечно когда ты собираешься в тур, одолевает волнение. . Но он проходит сразу, если тебя встречает самый отзывчивый гид Карелии