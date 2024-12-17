Туры в Сортавале весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Сортавале, цены от 18 000 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
На велосипеде
1 отзыв
3 дня
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
8 мая в 08:30
18 000 за человека
Весенние ветры Ладоги
Пешая
На автобусе
скидка
4%
3 отзыва
4 дня
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
8100077 900 за человека
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
На велосипеде
Конные прогулки
4 дня
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
12 мая в 08:30
23 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    17 декабря 2024
    Весенние ветры Ладоги
    Конечно когда ты собираешься в тур, одолевает волнение. . Но он проходит сразу, если тебя встречает самый отзывчивый гид Карелии
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    Анна. Встретили, отвезли на причал, от куда мы отправились в наше самое невероятное приключение. Гид, экскурсии, гастрономический мастер класс с шеф поваром. Мы в восторге. И капля экстрима конечно навсегда запомнится вместе с туром. Огромное спасибо, все было 👌.

  • П
    Полина
    17 декабря 2024
    Весенние ветры Ладоги
    Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей Карелии. Слушать её рассказы
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    одно удовольствие, женщина эрудит с любовью к миру и своему делу! Также в сердце запали песни Яны, рассказы о еде и забота персонала.

    Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей
  • А
    Александр
    9 сентября 2024
    На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
    Тур очень понравился. Всё полностью соответствует описанию. Безумно красивые места. Замечательное размещение: все условия и удобства. Хорошее расположение базы. Невероятно
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    вкусная домашняя кухня. Профессиональная и доброжелательная работа инструктора. В целом очень дружелюбная атмосфера. Рад, что нашёл данный тур. Буду всем рекомендовать и сам планирую туда вернуться на новые маршруты.

  • Т
    Татьяна
    29 августа 2024
    Весенние ветры Ладоги
    Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
    Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
  2. Весенние ветры Ладоги
  3. На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожское озеро
  4. Ладожские шхеры
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Набережная
  7. Памятник «Рунопевец»
Сколько стоит тур в Сортавале в декабре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 77 900 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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