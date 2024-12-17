3 дня
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
8 мая в 08:30
18 000₽ за человека
скидка
4%
4 дня
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
8100077 900₽ за человека
4 дня
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
12 мая в 08:30
23 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена17 декабря 2024Конечно когда ты собираешься в тур, одолевает волнение. . Но он проходит сразу, если тебя встречает самый отзывчивый гид Карелии
- ППолина17 декабря 2024Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей Карелии. Слушать её рассказы
- ААлександр9 сентября 2024Тур очень понравился. Всё полностью соответствует описанию. Безумно красивые места. Замечательное размещение: все условия и удобства. Хорошее расположение базы. Невероятно
- ТТатьяна29 августа 2024Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Весенние»
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