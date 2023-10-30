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Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вас на театрализованную гастрономическую экскурсию в дом-музей Ф. М. Достоевского, завершающаяся чаепитием с любимыми лакомствами писателя.
Вместе с гостеприимной нянюшкой Прохоровной вы пройдете по дому Достоевских, познакомитесь с бытом семьи, услышите забавные случаи и интересные факты из жизни Фёдора Михайловича в Старой Руссе, познакомитесь с “настоящим” Достоевским, каким его видели близкие люди.
После экскурсии гостей ожидает чайная церемония в тёплой, дружеской атмосфере дома-музея или в саду усадьбы. Вы попробуете гостинцы из купеческой лавки XIX века, старорусскую выпечку, крафтовое варенье и узнаете рецепт любимого напитка Фёдора Михайловича.
Вместе с гостеприимной нянюшкой Прохоровной вы пройдете по дому Достоевских, познакомитесь с бытом семьи, услышите забавные случаи и интересные факты из жизни Фёдора Михайловича в Старой Руссе, познакомитесь с “настоящим” Достоевским, каким его видели близкие люди.
После экскурсии гостей ожидает чайная церемония в тёплой, дружеской атмосфере дома-музея или в саду усадьбы. Вы попробуете гостинцы из купеческой лавки XIX века, старорусскую выпечку, крафтовое варенье и узнаете рецепт любимого напитка Фёдора Михайловича.
Программа
- Дом-музей Ф. М. Достоевского - театрализованная экскурсия по старорусскому дому семьи писателя, единственной собственной недвижимости Достоевских.
- Чаепитие - чайная церемония, дегустация чая и гостинцев, приготовленных по старинным рецептам. Такие вкусности любил покупать для домочадцев Фёдор Михайлович в местных купеческих лавках.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты Театрализованная экскурсия по Дому-музею Ф. М. Достоевского Чаепитие и дегустационный стол (в теплое время года проводится в саду усадьбы музея)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Суббота, Воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 1 часа 18 минутБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Старой Руссе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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