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Описание

Приглашаем вас на театрализованную гастрономическую экскурсию в дом-музей Ф. М. Достоевского, завершающаяся чаепитием с любимыми лакомствами писателя.



Вместе с гостеприимной нянюшкой Прохоровной вы пройдете по дому Достоевских, познакомитесь с бытом семьи, услышите забавные случаи и интересные факты из жизни Фёдора Михайловича в Старой Руссе, познакомитесь с “настоящим” Достоевским, каким его видели близкие люди.

После экскурсии гостей ожидает чайная церемония в тёплой, дружеской атмосфере дома-музея или в саду усадьбы. Вы попробуете гостинцы из купеческой лавки XIX века, старорусскую выпечку, крафтовое варенье и узнаете рецепт любимого напитка Фёдора Михайловича.