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Групповая
2 часа
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
Расписание: Суббота в null
1 500₽ за человека
Групповая
1 час 18 минут
«Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
Погрузитесь в атмосферу дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. Узнайте интересные факты из жизни писателя и насладитесь чаепитием с лакомствами XIX века
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 16:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
- ООльга28 июля 2022Все понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Необычные»
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