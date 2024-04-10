Необычные экскурсии по Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Старой Руссе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Старая Русса - по местам Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500 за человека
Спектакль-променад «Братья Карамазовы»
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
Расписание: Суббота в null
1 500 за человека
«Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
🚶 Пешая
Групповая
1 час 18 минут
«Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
Погрузитесь в атмосферу дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. Узнайте интересные факты из жизни писателя и насладитесь чаепитием с лакомствами XIX века
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 16:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старая Русса - по местам Достоевского
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  3. «Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Соборная площадь
  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Набережная Достоевского
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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