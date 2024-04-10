Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»

Е Елизавета

Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!