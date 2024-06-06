1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Групповая
1 час 18 минут
«Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
Погрузитесь в атмосферу дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. Узнайте интересные факты из жизни писателя и насладитесь чаепитием с лакомствами XIX века
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 16:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия «Русса Екатерины Великой» в Старой Руссе
Пешеходная экскурсия по исторической части Старой Руссы с профессиональным гидом. Узнайте о визите Екатерины Великой и её влиянии на город
Расписание: Среда, Воскресенье в null
450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина6 июня 2024Были в Старой Руссе один день и нам посчастливилось попасть на экскурсию к Нине Сергеевне. Чудесная женщина и великолепный экскурсовод. Маршрут очень интересный и живописный. Спасибо большое за удивительное путешествие❤ Также подсказали где поесть и где дёшево купить сувениры ✨
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- PPAVEL4 июня 2024Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
- ООльга31 мая 2024Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы
- ССергей24 мая 2024Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
- ООльга28 июля 2022Все понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Пешеходные»
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