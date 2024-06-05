1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
««Усадьба средневекового рушанина» — это музей-реконструкция, созданный на основе археологических исследований»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
«Вы увидите дом-музей, прогуляетесь по набережной и услышите удивительные истории»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
«Посетим одну из главных достопримечательностей города, дом-музей Достоевского»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
Расписание: Суббота в null
1 500₽ за человека
Групповая
1 час 18 минут
«Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
Погрузитесь в атмосферу дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. Узнайте интересные факты из жизни писателя и насладитесь чаепитием с лакомствами XIX века
«Приглашаем вас на театрализованную гастрономическую экскурсию в дом-музей Ф»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 16:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- PPAVEL4 июня 2024Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
- ССергей24 мая 2024Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
- ВВера13 мая 2024Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
- РРузакова18 мая 2023Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!
- ААндрей13 мая 2023Интересная прогулка, увлекательный рассказ про город-курорт. Очень понравился Храм Георгия-победоносца. Дом-музей Достоевского выглядит достойно, интерьеры и рассказ о писателе и его семье весьма на уровне.
- ООльга28 июля 2022Все понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Музеи»
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