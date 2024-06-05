А Анна День в Старой Руссе Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.

P PAVEL День в Старой Руссе Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.

С Сергей День в Старой Руссе Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!

В Вера Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле) Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.

Е Елена Старая Русса - по местам Достоевского Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»

Е Елизавета Старая Русса - по местам Достоевского Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!

Р Рузакова Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!

А Андрей Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского Интересная прогулка, увлекательный рассказ про город-курорт. Очень понравился Храм Георгия-победоносца. Дом-музей Достоевского выглядит достойно, интерьеры и рассказ о писателе и его семье весьма на уровне.