Музеи и искусство Старой Руссы

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи» в Старой Руссе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Старой Руссе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
««Усадьба средневекового рушанина» — это музей-реконструкция, созданный на основе археологических исследований»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
«Вы увидите дом-музей, прогуляетесь по набережной и услышите удивительные истории»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500 за человека
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
«Посетим одну из главных достопримечательностей города, дом-музей Достоевского»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Спектакль-променад «Братья Карамазовы»
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
Расписание: Суббота в null
1 500 за человека
«Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
🚶 Пешая
Групповая
1 час 18 минут
«Чаепитие у Достоевских» театрализованная гастрономическая программа
Погрузитесь в атмосферу дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. Узнайте интересные факты из жизни писателя и насладитесь чаепитием с лакомствами XIX века
«Приглашаем вас на театрализованную гастрономическую экскурсию в дом-музей Ф»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 16:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. День в Старой Руссе
  2. Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
  3. Старая Русса - по местам Достоевского
  4. Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
  5. Спектакль-променад «Братья Карамазовы»
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Соборная площадь
  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Набережная Достоевского
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 500 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Старой Руссе на 2024 год по теме «Музеи», 48 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам