Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского

Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф

Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского

Что вы увидите 🤩

  • Троицкая и Георгиевская церкви, ансамбль Спасо-Преображенского монастыря, собор Спаса Преображения, храм Рождества Христова, Сретения с трапезной, церковь Божьей Матери Старорусской и колокольня.
  • Воскресенский кафедральный собор, дом-музей Достоевского.
Старая Русса — небольшой уютный городок в Новгородской области. Здесь сосредоточилось множество историко-архитектурных и религиозных святынь.
Пройдем по старинным улочкам города к Троицкой и Георгиевской церкви. Полюбуемся ансамблем Спасо-Преображенского монастыря, в который входят собор Спаса Преображения, храм Рождества Христова, Сретения с трапезной, церковь Божьей Матери Старорусской и колокольня.
Побываем у стен величественного Воскресенского кафедрального собора. В разное время в здании храма побывали кинематограф и конюшня, но сейчас уникальное сооружение отреставрировано и предстанет перед нами во всем великолепии.
Посетим одну из главных достопримечательностей города, дом-музей Достоевского. В шести комнатах второго этажа полностью восстановлена обстановка, окружавшая великого писателя. В экспозиции представлены подлинные вещи Федора Михайловича и его домочадцев.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

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