Старая Русса — небольшой уютный городок в Новгородской области. Здесь сосредоточилось множество историко-архитектурных и религиозных святынь.

Пройдем по старинным улочкам города к Троицкой и Георгиевской церкви. Полюбуемся ансамблем Спасо-Преображенского монастыря, в который входят собор Спаса Преображения, храм Рождества Христова, Сретения с трапезной, церковь Божьей Матери Старорусской и колокольня.

Побываем у стен величественного Воскресенского кафедрального собора. В разное время в здании храма побывали кинематограф и конюшня, но сейчас уникальное сооружение отреставрировано и предстанет перед нами во всем великолепии.

Посетим одну из главных достопримечательностей города, дом-музей Достоевского. В шести комнатах второго этажа полностью восстановлена обстановка, окружавшая великого писателя. В экспозиции представлены подлинные вещи Федора Михайловича и его домочадцев.