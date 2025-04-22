А Анна Знакомьтесь, Старая Русса Достаточно информативная и очень интересная экскурсия по основным историческим достопримечательным местам Старой Руссы! Советую всем, особенно тем кто впервые здесь или был, но хочет получше узнать историю и особенности ландшафта города!)

А Андрей Экскурсия в город Старая Русса Всё в соответствии с программой. Работа гида и экскурсоводов на высоте. Не хватило информации о ранней истории города. Но от программы в 4 часа продолжительностью ожидать другого не приходится.

Д Дмитрий Экскурсия в город Старая Русса Очень понравилось. Информация выдаётся щедро. Огромное спасибо организатору, команде и каждому гиду в отдельности.

Р Рузакова Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!