Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия в город Старая Русса
Погрузитесь в историю Старой Руссы, посетите курорт, музей Достоевского и Северо-Западного фронта. Уникальная возможность узнать больше о прошлом города
Начало: Наб. Достоевского, 42/2
Расписание: Ежедневно
6 мая в 10:00
7 мая в 10:00
9600 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Начало: Ул. Минеральная, д. 62, Старая Русса
Расписание: По субботам в 14:30
3 мая в 14:30
10 мая в 14:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
5700 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 апреля 2025Достаточно информативная и очень интересная экскурсия по основным историческим достопримечательным местам Старой Руссы! Советую всем, особенно тем кто впервые здесь или был, но хочет получше узнать историю и особенности ландшафта города!)
- ААндрей16 апреля 2025Всё в соответствии с программой. Работа гида и экскурсоводов на высоте. Не хватило информации о ранней истории города. Но от программы в 4 часа продолжительностью ожидать другого не приходится.
- ДДмитрий7 сентября 2024Очень понравилось. Информация выдаётся щедро. Огромное спасибо организатору, команде и каждому гиду в отдельности.
- РРузакова18 мая 2023Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!
- ААндрей13 мая 2023Интересная прогулка, увлекательный рассказ про город-курорт. Очень понравился Храм Георгия-победоносца. Дом-музей Достоевского выглядит достойно, интерьеры и рассказ о писателе и его семье весьма на уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Дом-музей Ф. М. Достоевского»
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