Вместе с нашим профессиональным гидом вы окунётесь в историю города с 1000-летней историей,...

5
2 отзыва
Вместе с нашим профессиональным гидом вы окунётесь в историю города с 1000-летней историей, насладитесь видами главных достопримечательностей города, полюбуетесь неповторимой архитектурой древних церквей Старой Руссы, и, мы обещаем, влюбитесь в город, о котором знают в Санкт-Петербурге, но не слышали в Москве!
Знакомьтесь, Старая Русса
Знакомьтесь, Старая Русса
Знакомьтесь, Старая Русса
Знакомьтесь, Старая Русса
Знакомьтесь, Старая Русса
Знакомьтесь, Старая Русса

Что вы увидите 🤩

  • Старинная улица Параскевы Пятницы
  • Памятник Ф. М. Достоевскому
  • Церковь Георгия Победоносца (XV век) (без посещения)
  • Чудотворная икона Старорусской Божией Матери
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского (без посещения)
  • Набережная Достоевского
  • Дом Грушеньки
  • Соборная площадь
  • Музей романа «Братья Карамазовы» (без посещения)
Русский «Баден-Баден»
Какая она, Старая Русса? Она такая маленькая, что на территории Москвы поместилось бы 134 Старых Руссы! Она такая древняя, что первые упоминания о Старой Руссе были сделаны почти 1000 лет назад. Она полна объектов культурного наследия и памятников. Их здесь 69, а ещё 16 музеев. Она настолько гостеприимна, что ежегодно принимает 150 000 человек в своих краях. У неё настолько много званий, что мы уже, честно говоря, даже сбились со счета. Старая Русса — город с 1000-летней историей, город Достоевского, солонка России, русский «Баден-Баден»!

Что вас ожидает:

  • Парк Победы, заложенный в 1958 году. Он расположен в самом центре Старой Руссе и занимает собой около 3-х гектар. В парке расположены «Аллея героев» — аллея с бюстами героев Советского Союза (жителей Старой Руссы) и белокаменный монумент Славы — памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Спасо-Преображенский мужской монастырь — древнейший памятник русского зодчества, основанный в 1192 году, один из старейших православных монастырей на Новгородской земле.
  • Памятник «Орёл» — памятник участникам русско-японской войны из 86-го Вильманстрандского пехотного полка, героически погибшим в кровопролитных боях на реке Шахе, на Ходябейской позиции и на Яндылинском перевале. Церковь Святой Живоначальной Троицы —образец большого посадского храма с неповторимой акустикой. Построена по проекту архитектора К. А Тона — автора храма Христа Спасителя в Москве. Стелла Воинской Славы. В 2015 году Старая Русса была удостоена звания «Город Воинской Славы». Стелла, возведённая на въезде в город, — это память о кровопролитных боях, которые в годы Великой Отечественной Войны шли на территории Старой Руссы. Это та часть истории города, о которой нужно знать! Соборная площадь. До XX века площадь называлась Торговой, где располагались торговые ряды Гостиного двора, проводились ярмарки. Сегодня это центральная площадь города, которую в народе называют «Старорусской Красной площадью».
  • Водонапорная башня — Нулевой меридиан, от которого отходят все дороги в городе. Башня была построена в 1908-1909 годах в стиле «Модерн», после торжественного открытия которой в городе появился водопровод. Сегодня это одна из главных достопримечательностей города, на самом верху которой открыта смотровая площадка, открывающая невероятный вид на Старую Руссу. Воскресенский собор XVII века. Собор возведён на крутом холме на слиянии двух рек по проекту выдающегося русского зодчего Василия Стасова, — символ красоты и святости, духовного величия, «визитная карточка» города.
  • Церковь Святого великомученика Мины. История этой церкви, построенной в XV веке, окутана легендами. Писательский переулок. Именно здесь расположен Дом-музей Ф. М. Достоевского — единственная недвижимая собственность писателя. Церковь Георгия Победоносца (XV век) — единственный храм, где более 600 лет не прекращаются службы. Деревянный интерьер придаёт ему неповторимость, самобытность, прихожанином храма был Ф. М. Достоевский. Чудотворная икона Старорусской Божией Матери (список) — главная святыня Старой Руссы, самая большая выносная икона в мире с удивительной историей. Улица Сварога — место настоящей древней Старой Руссы, здесь сохранилась та атмосфера, которой город жил несколько веков назад.
  • Район Курорта «Старая Русса». Один из старейших курортов в Центральной России. Его самоизливающиеся минеральные воды и лечебная грязь с уникальным составом не имеют аналогов в мире. Музей-реконструкция «Усадьба средневекового рушанина» (без посещения). Есть в Старой Руссе домик, не заметить который очень трудно. Хоромы, баня по-чёрному, дровница, мастерская, загон для скота и птиц, а также деревянная мостовая и частокол. Даже просто прогуливаясь, или проезжая мимо всего этого великолепия, словно на мгновение погружаешься в атмосферу 12-го века.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человекДля группы 1-15 человек
Взрослый
750 ₽
Детский
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • входные билеты в объекты показа по программе
  • транспортное обслуживание
  • страховка
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Минеральная, д. 62, Старая Русса
Завершение: Воскресенская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По воскресеньям в 15:00

Василина С.
Василина С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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